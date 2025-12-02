América Latina

La Universidad para la Paz de la ONU organizó un simposio regional sobre diálogo interreligioso

Expertos y representantes de diversos sectores diseñaron propuestas innovadoras para fortalecer la cohesión social y enfrentar la intolerancia en la región

Guardar
La Universidad de las Naciones
La Universidad de las Naciones Unidas (UPEACE) realizó un simposio para promover la paz en la región

La Universidad para la Paz (UPEACE), creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y con sede en Costa Rica, fue anfitriona de un simposio regional los días 26 y 27 de noviembre de 2025. El objetivo principal del evento fue promover la paz en América Latina y el Caribe mediante el diálogo interreligioso y la educación para la paz. La actividad reunió a líderes religiosos, académicos, funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil, quienes debatieron sobre los desafíos actuales de la región y la necesidad de fortalecer la cohesión social a través de iniciativas educativas y de entendimiento entre credos.

El simposio se desarrolló en un contexto caracterizado por el aumento de la polarización, los discursos de odio y la violencia en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el documento oficial de UPEACE, la región enfrenta retos derivados de la desconfianza y el temor al “otro”, factores que alimentan conflictos y profundizan las divisiones sociales. En este escenario, tanto la educación como el diálogo interreligioso se presentan como herramientas fundamentales para revertir estas tendencias y construir sociedades más inclusivas y pacíficas. Las resoluciones recientes de la Asamblea General de la ONU, citadas en el documento, subrayan la importancia de la educación en cultura de paz, tolerancia y derechos humanos, así como el papel del diálogo interreligioso en la prevención de la discriminación y la promoción de la dignidad humana.

El programa del simposio incluyó sesiones plenarias, grupos de trabajo y espacios de intercambio entre los asistentes. La ceremonia de apertura contó con intervenciones de António Ribeiro (KAICIID), Elías Szczytnicki (Religiones por la Paz) y el Imam Marwan Gill (Comunidad Musulmana Ahmadía de Argentina).

La Universidad de las Naciones
La Universidad de las Naciones Unidas (UPEACE) realizó un simposio para promover la paz en la región

Durante el simposio, los participantes coincidieron en que, si bien la religión puede ser tergiversada o utilizada para dividir, también posee un gran potencial como fuerza de reconciliación y convivencia. Francisco Rojas Aravena, rector de UPEACE, destacó que “es esencial promover y preservar la paz en todos los niveles. La paz no sólo implica ausencia de guerra o violencia. Se debe promover una paz positiva, desde la justicia, la equidad y el respeto de los derechos humanos y la no violencia”. Por su parte, Elías Szczytnicki, secretario general regional de Religiones por la Paz, afirmó que “la educación, y en particular la educación interreligiosa, es fundamental para abordar las raíces de la polarización y prevenir la desconfianza”.

“La paz, que todos anhelamos y es la esencia de todas las religiones, requiere un esfuerzo conjunto. Como las diversas ruedas de un vehículo, la paz se construye entre todos y es un deber compartido. Por ello, enseña el islam que Dios no cambia el estado de un pueblo mientras que ellos mismos no se cambien”, afirmó Marwan Gill.

El documento de UPEACE amplía que la educación interreligiosa no se limita a la transmisión de conocimientos sobre distintas religiones, sino que busca dotar a las personas de habilidades para desafiar estereotipos, reducir prejuicios y fomentar el diálogo constructivo. Esta perspectiva permite sentar las bases para sociedades más cohesionadas y resilientes frente a la intolerancia.

Las sesiones abordaron temas como la innovación en el diálogo interreligioso, el uso de herramientas digitales y la inteligencia artificial en la educación para la paz, y la integración de estos enfoques en sistemas educativos formales y no formales.

El simposio fue coorganizado por UPEACE, Religiones por la Paz, KAICIID y la Comunidad Musulmana Ahmadía. Entre los participantes destacados se encontraban académicos como Dr. Mariateresa Garrido (UPEACE), líderes religiosos como el Imam Marwan Gill, expertos en derechos humanos como Andressa Caldessa (IPPDH), y representantes de organismos internacionales como Romina Kasman (UNESCO) y Marianne Lizana (Brahma Kumaris). La diversidad de perfiles y trayectorias de los asistentes reflejó el carácter multisectorial e inclusivo del evento, orientado a la construcción de alianzas y al intercambio de buenas prácticas en la región.

Temas Relacionados

Universidad para la PazDiálogo interreligiosoEducación para la pazAmérica Latina y el CaribeReligiones por la PazKAICIIDComunidad Musulmana AhmadíaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala

El organismo hemisférico alertó sobre la cooptación de instituciones, la expansión de la criminalización y el debilitamiento de la independencia judicial, en un contexto que considera crítico para la gobernabilidad y el Estado de derecho

La CIDH advirtió sobre el

El régimen de Cuba admitió la muerte de 33 personas por la plaga de chikunguña y dengue que afecta a la isla

La dictadura de Miguel Díaz-Canel informó que 21 de los fallecidos eran niños, en medio de denuncias de subregistro, la drástica reducción de fumigaciones y una profunda crisis económica que facilita la expansión de los mosquitos transmisores

El régimen de Cuba admitió

Actas pendientes y revisión especial: cómo enfrentará Honduras el cierre de su elección presidencial más reñida en años

Con el escrutinio preliminar finalizado, la definición del ganador depende ahora de la revisión de actas rezagadas y la corrección de eventuales inconsistencias detectadas por auditores y delegados de partido

Actas pendientes y revisión especial:

Cinco claves para entender las reñidas elecciones de Honduras: del empate técnico al silencio de la izquierda

Los dos principales candidatos disputan la presidencia voto a voto, mientras el partido oficialista Libre quedó rezagado en el tercer lugar

Cinco claves para entender las

Bolivia eliminó el requisito de visado para turistas de Estados Unidos y de otros seis países

La medida busca facilitar el ingreso de viajeros, fortalecer el sector hotelero y gastronómico, y mejorar la imagen internacional del país

Bolivia eliminó el requisito de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Singapur abrirá su primera embajada

Singapur abrirá su primera embajada en México en 2026

Fiscalía pidió medida de aseguramiento para exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla: “Esta historia jurídicamente apenas empieza”

Ataque a balazos en la Plaza Arkana del Edomex deja dos muertos y un herido

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

INFOBAE AMÉRICA
Cercas en la FIL de

Cercas en la FIL de Guadalajara (México): "Creo que soy escritor porque soy un desarraigado"

Decenas de manifestantes frustran un operativo antiinmigración en Manhattan (EEUU)

El presidente de transición de Guinea Bissau elige nuevo Gobierno tras el golpe de Estado

Chile niega un aumento significativo de los flujos migratorios hacia Perú

Gerard Bellver se inspira en Carvalho en el menú literario del almuerzo inaugural de la FIL

ENTRETENIMIENTO

John Travolta revive a “Grease”

John Travolta revive a “Grease” en un nuevo comercial navideño

Famke Janssen celebra tres décadas de “GoldenEye” y se reinventa gracias al exitoso lanzamiento de su serie en streaming

Slash, Ozzy y noches inolvidables: Charlie Sheen revela su lado “rockero” en su nueva autobiografía

El universo Jumanji prepara su despedida con un homenaje a Robin Williams: cuál es el detalle que ya conquista a los fans

Scarlett Johansson reafirmó su apoyo a Woody Allen: “Es importante defender aquello en lo que crees”