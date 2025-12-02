La Universidad para la Paz de la ONU organizó un simposio regional sobre diálogo interreligioso

La Universidad de las Naciones Unidas (UPEACE) realizó un simposio para promover la paz en la región

La Universidad para la Paz (UPEACE), creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y con sede en Costa Rica, fue anfitriona de un simposio regional los días 26 y 27 de noviembre de 2025. El objetivo principal del evento fue promover la paz en América Latina y el Caribe mediante el diálogo interreligioso y la educación para la paz. La actividad reunió a líderes religiosos, académicos, funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil, quienes debatieron sobre los desafíos actuales de la región y la necesidad de fortalecer la cohesión social a través de iniciativas educativas y de entendimiento entre credos.

El simposio se desarrolló en un contexto caracterizado por el aumento de la polarización, los discursos de odio y la violencia en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el documento oficial de UPEACE, la región enfrenta retos derivados de la desconfianza y el temor al “otro”, factores que alimentan conflictos y profundizan las divisiones sociales. En este escenario, tanto la educación como el diálogo interreligioso se presentan como herramientas fundamentales para revertir estas tendencias y construir sociedades más inclusivas y pacíficas. Las resoluciones recientes de la Asamblea General de la ONU, citadas en el documento, subrayan la importancia de la educación en cultura de paz, tolerancia y derechos humanos, así como el papel del diálogo interreligioso en la prevención de la discriminación y la promoción de la dignidad humana.

El programa del simposio incluyó sesiones plenarias, grupos de trabajo y espacios de intercambio entre los asistentes. La ceremonia de apertura contó con intervenciones de António Ribeiro (KAICIID), Elías Szczytnicki (Religiones por la Paz) y el Imam Marwan Gill (Comunidad Musulmana Ahmadía de Argentina).

La Universidad de las Naciones Unidas (UPEACE) realizó un simposio para promover la paz en la región

Durante el simposio, los participantes coincidieron en que, si bien la religión puede ser tergiversada o utilizada para dividir, también posee un gran potencial como fuerza de reconciliación y convivencia. Francisco Rojas Aravena, rector de UPEACE, destacó que “es esencial promover y preservar la paz en todos los niveles. La paz no sólo implica ausencia de guerra o violencia. Se debe promover una paz positiva, desde la justicia, la equidad y el respeto de los derechos humanos y la no violencia”. Por su parte, Elías Szczytnicki, secretario general regional de Religiones por la Paz, afirmó que “la educación, y en particular la educación interreligiosa, es fundamental para abordar las raíces de la polarización y prevenir la desconfianza”.

“La paz, que todos anhelamos y es la esencia de todas las religiones, requiere un esfuerzo conjunto. Como las diversas ruedas de un vehículo, la paz se construye entre todos y es un deber compartido. Por ello, enseña el islam que Dios no cambia el estado de un pueblo mientras que ellos mismos no se cambien”, afirmó Marwan Gill.

El documento de UPEACE amplía que la educación interreligiosa no se limita a la transmisión de conocimientos sobre distintas religiones, sino que busca dotar a las personas de habilidades para desafiar estereotipos, reducir prejuicios y fomentar el diálogo constructivo. Esta perspectiva permite sentar las bases para sociedades más cohesionadas y resilientes frente a la intolerancia.

Las sesiones abordaron temas como la innovación en el diálogo interreligioso, el uso de herramientas digitales y la inteligencia artificial en la educación para la paz, y la integración de estos enfoques en sistemas educativos formales y no formales.

El simposio fue coorganizado por UPEACE, Religiones por la Paz, KAICIID y la Comunidad Musulmana Ahmadía. Entre los participantes destacados se encontraban académicos como Dr. Mariateresa Garrido (UPEACE), líderes religiosos como el Imam Marwan Gill, expertos en derechos humanos como Andressa Caldessa (IPPDH), y representantes de organismos internacionales como Romina Kasman (UNESCO) y Marianne Lizana (Brahma Kumaris). La diversidad de perfiles y trayectorias de los asistentes reflejó el carácter multisectorial e inclusivo del evento, orientado a la construcción de alianzas y al intercambio de buenas prácticas en la región.