América Latina

Salvador Nasralla aseguró que revertirá la ventaja de Asfura y pidió mantener la calma mientras se actualizan los datos electorales

“Nosotros vamos a ganar probablemente con unos 200 mil votos al Partido Nacional una vez que estén contabilizadas todas las actas a nivel presidencial”, afirmó el candidato

Salvador Nasralla aseguró que revertirá la ventaja de Asfura y pidió mantener la calma mientras se actualizan los datos electorales

El primer informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) mostró un escenario ajustado en la contienda presidencial de Honduras, con Nasry Asfura a la cabeza con el 40.63% y Salvador Nasralla en segundo lugar con el 38.80%, según los primeros datos oficiales.

El aspirante liberal sostuvo que los resultados cambiarán cuando ingresen las actas pendientes. “Nosotros vamos a ganar probablemente con unos 200 mil votos al Partido Nacional una vez que estén contabilizadas todas las actas a nivel presidencial”, afirmó.

La consejera del CNE, Ana Paola Hall, detalló en cadena nacional que Asfura sumaba 547.429 votos, mientras que Nasralla acumulaba 522.835. En tercer lugar se ubicaba Rixi Moncada, de Libertad y Refundación, con 255,972 votos, equivalentes al 19.58%. Explicó que los datos oficiales del organismo se actualizaban en tiempo real en la plataforma institucional.

Nasralla expresó que, según su lectura, la diferencia mínima entre él y Asfura se modificará con el ingreso de actas pendientes. “Ese 1% que tiene adelante Tito Asfura va a cambiar”, afirmó. Aseguró que su movimiento mantiene ventaja en zonas que aún no se reflejan en las cifras preliminares.

“Nosotros tenemos cinco puntos arriba del Partido Nacional; hay que considerar que en este corte no hay ninguna acta de Comayagua, casi todas las de Cortés, que son zonas urbanas donde ganamos, no han sido contabilizadas todavía”, sostuvo.

El candidato liberal añadió que el recuento avanzaba de manera parcial y que su estructura poseía un número amplio de actas físicas. Subrayó que estas, según él, confirmaban un crecimiento que aún no aparecía en el sistema. “Mientras no tengamos el 70 por ciento de los votos, nosotros vamos a seguir actualizando”, dijo.

“Ese 1% que tiene adelante Tito Asfura va a cambiar”, afirmó. Aseguró que su movimiento mantiene ventaja en zonas que aún no se reflejan en las cifras preliminares (REUTERS)

Nasralla señaló que la tendencia inicial demostraba que la disputa presidencial se centraba entre él y el candidato nacionalista. Afirmó que el primer corte dejaba fuera de competencia a Moncada. “La contienda es entre él y Papi a la Orden”, expresó. Añadió que los simpatizantes liberales debían mantener tranquilidad ante datos que, según su interpretación, no mostraban el panorama completo.

El postulante criticó la detención temporal de algunos flujos de información en sectores bajo administración del Partido Nacional. Indicó que estas interrupciones suelen observarse en madrugadas electorales. Afirmó que históricamente el Partido Nacional alcanza entre 1,200,000 y 1,300,000 votos, pero sostuvo que su movimiento presentaba una proyección más elevada debido a la participación de las bases liberales.

Recordó que el primer corte marcaba una diferencia aproximada de 23,000 votos entre ambos partidos, pero aseguró que las alianzas que lo respaldaban contaban con mayoría de actas verificadas. Comparó estas cifras con el desempeño de Libertad y Refundación, interpretando sus números como un mensaje claro del electorado.

Nasralla destacó que aún faltaba un porcentaje considerable de mesas en departamentos calificados como decisivos. “En Choluteca falta el 66%, en El Paraíso el 72%, en Francisco Morazán el 68% y en Olancho cerca del 65%”, indicó. Señaló que estos porcentajes podían modificar de manera significativa la fotografía inicial divulgada por el CNE.

Nasralla señaló que la tendencia inicial demostraba que la disputa presidencial se centraba entre él y el candidato nacionalista (REUTERS)

El candidato reiteró su llamado a la militancia para evitar sobresaltos. “Mantengan la calma”, expresó al finalizar su intervención. Sostuvo que la prioridad era esperar el ingreso total de las actas y confió en que la estructura liberal defendería cada voto mientras avanzaba el proceso de escrutinio.

