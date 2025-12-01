América Latina

Bolivia eliminó el requisito de visado para turistas de Estados Unidos y de otros seis países

La medida busca facilitar el ingreso de viajeros, fortalecer el sector hotelero y gastronómico, y mejorar la imagen internacional del país

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

El gobierno de Bolivia anunció este lunes la eliminación del requisito de visa para visitantes procedentes de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, una medida destinada a dinamizar el turismo y generar nuevas fuentes de ingreso para la economía nacional.

Esta es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad”, explicó el canciller Fernando Aramayo en una conferencia de prensa ofrecida en La Paz.

Acompañado por el presidente Rodrigo Paz y la ministra de Turismo Sostenible, Cinthya Yañez, Aramayo subrayó que el turismo será tratado a partir de ahora como un eje transversal de la gestión pública y una “prioridad” de todos los ministerios.

El canciller detalló que se espera un incremento sustancial en el arribo de visitantes y proyectó ingresos no menores a 320 millones de dólares entre 2026 y 2029, como resultado de la flexibilización migratoria.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, en una conferencia de prensa ofrecida en La Paz (REUTERS/Claudia Morales)

La decisión revierte una política de visado adoptada en 2008 que, según las autoridades, respondió a razones “ideológicas y antieconómicas”. Aramayo afirmó que esa restricción migratoria concluyó siendo “un daño para el país” al frenar el flujo de viajeros y afectar la generación de oportunidades de negocios y empleo.

Hay que devolverle confianza al mundo en el sentido de que Bolivia es un país apto y seguro para visitar”, sostuvo el canciller. También manifestó que el gobierno trabaja para lograr, en el mediano plazo, que ciudadanos bolivianos no requieran visa Schengen para viajar a Europa.

Queremos mostrar que los bolivianos, cuando viajamos, hacemos turismo y comercio respetando las normas”, agregó.

El presidente Paz destacó que el cierre migratorio impidió ingresos estimados en más de 80 millones de dólares durante los últimos años y reconoció la necesidad de modernizar las políticas públicas para competir con los vecinos regionales.

Grupo de turistas visitan las calles Linares y Melchor Jiménez, donde se encuentra el Mercado de las Brujas (EFE/ Martín Alipaz)

Comparó las cifras de los años 90, cuando Bolivia y Perú recibían entre 340.000 y 390.000 turistas anuales, con los datos actuales: en 2023 Bolivia recibió 650.000 turistas mientras que Perú superó los 3,5 millones, lo que demuestra el potencial de crecimiento y la urgencia de facilitar el acceso.

La ministra de Turismo, Cinthya Yañez, puntualizó que desde 2007, año en que se impuso el visado para ciudadanos estadounidenses y posteriormente para otros países, Bolivia perdió cerca de 900 millones de dólares en ingresos potenciales.

Según Yañez, la experiencia internacional y latinoamericana evidencia que la exención de visados implica más ingresos para sectores como gastronomía, hotelería, artesanías y guías turísticos.

Como parte de la nueva estrategia, Bolivia presentó la semana pasada un programa para potenciar su marca país, basado en cinco pilares: fortalecimiento institucional del turismo, facilitación migratoria, seguridad turística, promoción internacional y regulación de la oferta del sector.

El presidente Rodrigo Paz destacó que el cierre migratorio impidió ingresos estimados en más de 80 millones de dólares durante los últimos años y reconoció la necesidad de modernizar las políticas públicas para competir con los vecinos regionales (Foto AP/Juan Karita)

Según el ejecutivo, la coordinación entre organismos públicos y privados permitirá avanzar hacia la meta de posicionar a Bolivia como destino principal en Sudamérica, captando los beneficios del crecimiento global de la actividad turística.

El gobierno reiteró su compromiso de mantener vigilancia sobre la seguridad fronteriza y asegurar la transparencia de los registros migratorios. Las autoridades prometieron complementar la exención de visado con campañas de promoción internacional y el desarrollo de infraestructuras acordes a las nuevas demandas, buscando así convertir al turismo en uno de los pilares para la recuperación y diversificación de la economía boliviana.

