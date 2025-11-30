América Latina

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El candidato del Partido Nacional insistió en que cualquier declaración debe basarse en los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral y alertó sobre los riesgos de difundir información anticipada

Nasry Asfura, candidato del Partido
Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, deposita su voto durante las elecciones generales en Tegucigalpa (REUTERS/Leonel Estrada)

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, ejerció su voto este domingo en Tegucigalpa, donde llamó a la prudencia al tiempo que negó una relación entre su campaña y el anuncio de indulto que el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo a favor del ex mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández.

Es irresponsable que alguien salga prematuramente diciendo que ya ganó. Ustedes saben que soy serio, no voy a salir hablando cosas que no tienen sustento. Hay que esperar los resultados del CNE”, remarcó Asfura tras emitir su sufragio en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

El candidato del Partido Nacional
El candidato del Partido Nacional insistió en que cualquier declaración debe basarse en los datos emitidos por el Consejo Nacional Electoral y alertó sobre los riesgos de difundir información anticipada (REUTERS/Leonel Estrada)

Su mensaje también apuntó a la importancia de proteger cada voto: “Es Honduras, es la democracia. Hagámoslo por nuestro futuro, por nuestros hijos, por nuestra familia”.

Consultado sobre el anuncio del presidente estadounidense, respondió: “Desde hace meses se viene mencionando este tema y no tiene nada que ver con las elecciones”.

Honduras acude a las urnas bajo un estado de excepción vigente desde 2022, en medio de disputas entre el oficialismo y la oposición por posibles irregularidades. La contienda es disputada entre Asfura, la candidata del partido gobernante, Rixi Moncada, y el presentador Salvador Nasralla, quien compite con el Partido Liberal.

Imagen combinada de los candidatos
Imagen combinada de los candidatos presidenciales de Honduras: Nasry Asfura (PN), Rixi Moncada (LIBRE) y Salvador Nasralla (PLH) durante actividades de campaña en Tegucigalpa (REUTERS/Leonel Estrada y Fredy Rodríguez/Foto de archivo)

La presidenta Xiomara Castro concluye su mandato en un país marcado por tensiones históricas, desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 hasta recientes acusaciones de fraude en procesos electorales anteriores.

A esta situación se suma el apoyo del presidente Donald Trump, quien ha condicionado la cooperación con Honduras a un triunfo de Asfura.

Si él no gana, Estados Unidos no seguirá tirando dinero”, escribió en su plataforma Truth Social.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó al candidato Nasry Asfura (Foto AP/Alex Brandon)

También anunció que indultará a Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Asfura negó beneficios políticos de esa decisión pero añadió que el gesto “le puede traer salud, esperanza, tranquilidad a la familia”, antes de recordar que “el indulto es potestad del presidente de Estados Unidos”.

“Debemos luchar por tener buenas relaciones con Estados Unidos”, añadió.

Trump ha mostrado abiertamente su preferencia por el candidato del Partido Nacional y calificó de “comunistas” tanto a Moncada como a Nasralla. Asfura respondió que una buena relación con Washington es clave para Honduras, sobre todo por el peso de las exportaciones y la situación de los migrantes.

Debemos luchar por tener buenas relaciones con Estados Unidos”, dijo el ex alcalde capitalino, quien sostiene que un vínculo sólido con la Casa Blanca puede favorecer a los hondureños que viven en territorio estadounidense.

Las tensiones sobre el posible comportamiento de los partidos después del cierre de las urnas llevaron a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, a exhortar a todas las fuerzas políticas a contenerse y evitar declaraciones que alimenten la confrontación.

Se espera que los primeros datos oficiales se publiquen horas después del cierre de la votación, en una jornada marcada por presiones internas y externas sobre el rumbo del país.

(Con información de AFP)

