Jair Bolsonaro recurre ante la Corte Suprema para anular su condena de 27 años por el complot contra Lula Da Silva

Jair Bolsonaro presentó un recurso para anular su condena (Reuters)

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro presentó este viernes un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar la anulación de la condena de 27 años y tres meses de prisión impuesta por su presunta responsabilidad como líder de un complot destinado a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de Estado.

La presentación del recurso siguió a la decisión del tribunal, que el martes confirmó la sentencia y ordenó que Bolsonaro cumpla la pena en régimen cerrado, bajo custodia en una sede de la Policía Federal de Brasilia.

Su defensa sostuvo que existió un “error judicial”, ya que la condena se declaró firme sin agotar el plazo para la presentación de embargos infringentes, un recurso excepcional válido en casos de sentencias divididas.

La Corte analizará si admite el recurso del expresidente (Reuters)

Según lo citado por EFE, los abogados argumentaron que, aunque este instrumento sólo se admite si al menos dos jueces votan por la absolución, el reglamento interno del STF permite la revisión en fallos no unánimes.

El recurso solicita que el caso sea evaluado por un tribunal más amplio y que se considere el voto de Luiz Fux, el único magistrado que se pronunció por la nulidad del proceso y la absolución total del expresidente.

Luiz Fux fue el único magistrado que votó por absolver a Bolsonaro (Reuters)

De acuerdo con R7, la defensa pidió la nulidad de la acción penal y denunció restricciones al derecho de defensa, atribuidas a un "tsunami de datos“, un volumen muy alto de pruebas entregadas tarde y de manera desordenada, que, según los abogados, impidió un análisis adecuado antes de los actos procesales.

Este argumento fue respaldado en el voto disidente de Fux, quien consideró pertinente la revisión plenaria del caso.

Fux consideró insuficientes las pruebas para una condena (Reuters)

El recurso destacó que el juicio no debió tramitarse en la Corte Suprema, porque bajo la jurisprudencia vigente al momento de los hechos, Bolsonaro debió ser juzgado en primera instancia al no ejercer la presidencia.

Además, los abogados sostuvieron que la Primera Sala del STF carecía de competencia para conocer el proceso, ya que, al tratarse de supuestos delitos comunes, debía intervenir el pleno del tribunal.

La Primera Sala del Supremo emitió un fallo dividido en el caso (AP foto/Eraldo Peres)

En la demanda, la defensa también reclamó la absolución de todos los cargos vinculados con los delitos de organización criminal, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.

La condena de Bolsonaro está vinculada a delitos como organización criminal (Europa Press)

La condena contra Bolsonaro se basa en la acusación de que encabezó un grupo con el objetivo de impedir la asunción de Lula da Silva, tras perder las elecciones de octubre de 2022.

Partidarios del expresidente invadieron el edificio del Congreso en enero de 2023 (AP Foto/Eraldo Peres)

Previamente a su traslado a una sección policial de Brasilia, el exmandatario cumplía arresto domiciliario por violar condiciones impuestas en la causa y fue transferido después de dañar la tobillera electrónica que debía portar.

El traslado a una dependencia policial ocurrió tras la sentencia firme

(Con información de EFE)