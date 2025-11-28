La candidata Jeannette Jara se reunió con la expresidenta chilena Michelle Bachelet

Bachelet y Jara se juntaron a "tomar onces".

La tarde de este jueves la carta presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, se reunió a “tomar onces” con la expresidenta Michelle Bachelet, en un guiño político de esta última que era esperado en el oficialismo luego de la polémica visita del líder republicano José Antonio Kast, al exmandatario Eduardo Frei-Ruiz-Tagle.

Tras la cita, la candidata chilena a la Secretaría General de la ONU emitió un comunicando entregando su apoyo a la militante comunista.

“A lo largo de mi vida pública he trabajado con personas comprometidas con el país y con un profundo sentido de servicio. Jeannette Jara es una de ellas: una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias“, señaló.

“Los invito a participar, a informarse y a cuidar nuestra democracia, que siempre ha sido nuestro mayor patrimonio“, complementó Bachelet.

Cabe recordar que el encuentro entre Kast y Frei Ruiz-Tagle trajo varios coletazos en el oficialismo pero sobre todo en la Democracia Cristiana, cuyo Tribunal Supremo decidió suspender la militancia del exmandatario y uno de sus militantes históricos.

La reunión entre Frei y Kast tensionó al oficialismo.

Jara restó importancia a cita Kast-Frei

Por la mañana, Jara asistió al debate presidencial organizado por el Hogar de Cristo y en un improvisado punto de prensa, desdramatizó la cita Kast-Frei, asegurando que “la Democracia Cristiana ayer fue muy clara: seguimos trabajando juntos y lo que el expresidente Frei hizo, está en su derecho. Así es la democracia”.

De paso, la exministra del Trabajo negó haber sentido “dolor” al conocer la noticia -puesto que ella hizo campaña por Frei cuando éste salió electo-, tal como lo había asegurado su vocera, la senadora Alejandra Sepúlveda.

“No, yo siento dolor por las injusticias en Chile, no por unas palabras del expresidente Frei, imagínese”, aseguró taxativa.

Tocante a posibles reuniones futuras con personalidades de la talla del expresidente Ricardo Lagos, Jara dejó en claro que lo suyo por ahora es el trabajo en terreno.

“No tengo planes más que reunirme con personas que forman parte de la ciudadanía común y corriente y poder llegar con mis propuestas”, cerró.

El Tribunal Supremo de la DC suspendió la militancia de Frei.

Kast fustigó a la DC

En tanto, el timonel republicano agitó las aguas y fustigó la decisión de la Democracia Cristiana de suspender la militancia de Ruiz-Tagle tras la polémica cita entre ambos.

“El presidente Frei no emitió un pronunciamiento respecto a cómo iba a votar. Tuvo la generosidad, la amabilidad, de compartir su experiencia (...) ¿Qué pasa si yo le pido una reunión a Michelle Bachelet para hablar del futuro? ¿También la van a sancionar por reunirse conmigo?”, argumentó.

Kast indicó además que su interés en reunirse con Frei estuvo en “conocer su experiencia recorriendo el mundo, presentando a Chile en Madrid, en Osaka, en distintos lugares. Veo una proyección de Chile en ese estilo de gobernanza, no como el presidente Gabriel Boric, que se dedica a pelear con distintas personas”, remató.