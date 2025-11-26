América Latina

La Libertad Avanza inauguró su sede en Montevideo: pidieron un “método Bukele” para Uruguay

El orador central de la inauguración fue el chileno Axel Kaiser

Guardar
Nicolás Quintana, referente de La
Nicolás Quintana, referente de La Libertad Avanza Uruguay, en el nuevo local (@nicoquintanauy1)

El local del novel partido La Libertad Avanza Uruguay se llama “La Suiza de América”. La referencia no es casual: es un recuerdo a cuando Uruguay era considerado de esa manera en el siglo XIX. Los libertarios uruguayos señalan que el país fue definido así a partir de 1831 y añoran las épocas de un país “con trabajo, comercio libre y con moneda sana”.

La Libertad Avanza dio un paso más en Uruguay y estrenó local este martes en Montevideo, con la presencia del académico chileno Axel Kaiser. En el estreno hubo un centenar de personas rodeadas de banderas violetas y el clásico grito del presidente argentino, Javier Milei, un referente indiscutible para estos militantes: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Según la crónica de La Diaria, en el local están las referencias internacionales de la agrupación: además de Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el estadounidense Donald Trump. Varios jóvenes presentes arengaban consignas libertarias, en algunos casos haciendo referencia a “las fuerzas del cielo”.

El estreno del local de
El estreno del local de La Libertad Avanza en Uruguay (@fuerzasdelcielouruguay)

Antes de su oratoria, Kaiser proyectó a referentes del partido entre los que mencionó a Friedrich Hayek, Milton Friedman, Hannah Arendt y Giorgia Meloni, además de Trump y Milei. También hubo una mencionó al expresidente uruguayo Jorge Batlle (2000-2005).

El chileno habló de la importancia de la libertad en su discurso. Consideró que sería importante que La Libertad Avanza “se consolide en toda América Latina”, y mencionó los ejemplos de Venezuela, Nicaragua y Cuba como países en los que gobernantes no ganaron elecciones de manera civilizada. “No hay ningún país exento de la tentación totalitaria, existe en todas partes”, dijo Kaiser, y también llamó “terroristas” a quienes promovieron las masivas movilizaciones chilenas en 2019.

“El primer combate es intelectual y espiritual; el segundo es comunicacional, mediático y político; y el tercero, si es que fallan los anteriores, es con la espada”, dijo el chileno, según la crónica del diario uruguayo. “Estos miserables no dudan en usar la espada para masacrarnos como están haciendo en todos lados a donde llegan al poder. Seamos conscientes de lo que enfrentamos”, dijo Kaizer.

Nicolás Quintana, el referente libertario en Uruguay, hizo foco en la propuesta de seguridad que tiene el partido. Su padre, que integra el movimiento, fue presentado como “experto internacional en seguridad” y fue uno de los redactores de los planteos en esta materia.

Crece La Libertad Avanza en
Crece La Libertad Avanza en Uruguay: sumó un local propio llamado 'Suiza de América'

Quintana dijo que la propuesta en seguridad está basada en el “método Bukele”. Aclaró que esto no significa aplicar en Uruguay lo mismo que en El Salvador sino tomar acciones que puedan adaptarse al país.

El primer acto en junio

En junio, seguidores de Milei en Uruguay fundaron el partido La Libertad Avanza en el país. Ese mes, algunos jóvenes presentaron ante la Corte Electoral las firmas para conformaron un nuevo partido político, que aseguran que cambiará “el rumbo” y “la historia” del país. Por esa fecha, se realizó la presentación oficial del partido. El nuevo movimiento tiene vínculos con el Partido Libertario de Uruguay, que fue fundado en diciembre de 2023, pero no llegó a los votos necesarios en las elecciones primarias para postularse en el último ciclo electoral.

Ahora los seguidores de Milei fueron por una especie de revancha. Entre los dirigentes principales, aparece Quintana, quien en las elecciones pasadas militó en Cabildo Abierto, uno de los partidos que conformó el bloque del oficialismo durante la gestión de Luis Lacalle Pou. El dirigente encabezó una lista para Diputados en Montevideo y obtuvo 2.614 votos en las elecciones parlamentarias de octubre. En 2012, en tanto, fue vocero del extinto Partido Uruguayo.

Esa vez, el líder de La Libertad Avanza Uruguay llamó a “romper” pero también “construir”. “Este es un proyecto que tiene una misión patriótica, que es levantar al Uruguay de esa agonía, es un proyecto de vida. Tenemos un Uruguay sin libertad, muerto, y le vamos a dar vida”, expresó, antes de cerrar con un clásico de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaUruguayAxel Kaiser

Últimas Noticias

El gigante cripto Tether se va de Uruguay: proyectaba inversiones por 500 millones de dólares

La multinacional tenía una granja de minería para la generación de activos digitales. Pero se quejaba de los altos costos de la energía eléctrica y sufrió cortes por falta de pago

El gigante cripto Tether se

Desarticulan en Montevideo una red de explotación sexual en prostíbulos: rescataron a cinco mujeres y cuatro niños

En la capital de Uruguay hay 20 locales habilitados, pero funcionan al menos otros 121 lugares en los que se ejerce la prostitución

Desarticulan en Montevideo una red

Amnistía Internacional denunció la violencia y la represión sistemática del régimen cubano contra las mujeres

Un informe de la organización reveló abusos contra activistas, defensoras de derechos y periodistas, incluyendo amenazas, agresiones físicas y presiones familiares, y exigió medidas urgentes de protección y legislación específica

Amnistía Internacional denunció la violencia

El vicepresidente de Bolivia aseguró que se autoexcluyó del Gobierno y marcó su diferencia con Rodrigo Paz: “Ya no soy parte”

Edmand Lara anunció su desvinculación del Ejecutivo con una crítica hacia la influencia empresarial sobre el presidente Rodrigo Paz, además de cuestionar recientes medidas fiscales que, según él, benefician a grandes fortunas

El vicepresidente de Bolivia aseguró

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro

Pete Hegseth llegará este miércoles a Santo Domingo para mantener reuniones centradas en el combate al narcotráfico con el mandatario Luis Abinader y otros funcionarios de su administración como parte de la Operación Lanza del Sur

El jefe del Pentágono viajará
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vuelve la niñera psicópata de

Vuelve la niñera psicópata de ‘La mano que mece la cuna’ en una nueva versión para Disney+: cuando el terror es que alguien cuide de tus hijos

El café es un aliado inesperado contra el envejecimiento en personas con enfermedades mentales

Violento accidente en Almagro: un colectivo de pasajeros chocó con una camioneta, que terminó volcada

Corte Suprema avala extradición a EE. UU. de colombiano acusado de suministrar armas del régimen de Bashar al-Assad al ELN

Indignación en Santa Marta por la muerte de un niño tras ser rechazado en cuatro clínicas: “Vale más un convenio que la vida”

INFOBAE AMÉRICA
Fiscalía niega irregularidades en el

Fiscalía niega irregularidades en el 'caso Pujol': "Se ha pretendido convertir rumores políticos en causas de nulidad"

Localizan dos novelas inéditas de Ignacio Aldecoa en un archivo de Madrid

Una nueva manifestación por la dana exigirá este sábado que Mazón deje de estar aforado y declare ante la jueza

Francia detuvo a cuatro acusados de espiar para Rusia: montaban campañas contra el envío de armas a Ucrania

El CGPJ acuerda por unanimidad declarar idónea a Teresa Peramato para ser la nueva fiscal general del Estado

ENTRETENIMIENTO

El elenco de Stranger Things

El elenco de Stranger Things se despide a lo grande: la temporada final promete emociones y nostalgia ochentera

Chuck Norris sorprende a los 85 años con una transformación física que desafía el paso del tiempo

“Merlina”: Eva Green será la tía Ophelia en la temporada 3

Dick Van Dyke reflexionó sobre la muerte rumbo a su cumpleaños número 100 años: “He tenido una vida emocionante”

Tailandia emite orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude financiero