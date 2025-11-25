América Latina

José Antonio Kast se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia de Nayib Bukele

Gustavo Villatoro expuso en un seminario sobre políticas penitenciarias en Santiago

Guardar
Kast sostuvo que "hemos recibido
Kast sostuvo que "hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que podrían también eventualmente aplicarse en Chile”.

Como más que positiva calificó la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, la reunión privada que mantuvo este lunes con el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien visitó Chile para dar un seminario sobre políticas penitenciarias.

El candidato de la “nueva derecha”, sin embargo, declinó dar mayores detalles de la conversación -puesto que Villatoro visitó el país no en calidad de autoridad de su país, argumentó-, y optó por recordar a la prensa los tres ejes de su programa en el ítem seguridad:

“Cierre total de fronteras para la migración irregular, recuperación del poder del Estado en las cárceles y la recuperación territorial”.

Según el timonel republicano, el ministro salvadoreño se mostró de acuerdo con los lineamientos de su programa. “Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, señaló.

Cabe recordar que Kast visitó en abril del año pasado el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por Nayib Bukele, ocasión en la que aplaudió el modelo carcelario salvadoreño pero con ciertos matices, sobre todo a la hora de la extradición de delincuentes extranjeros.

“Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”, afirmó en dicha oportunidad.

El ministro de Seguridad de
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

La conferencia

Villatoro llegó el lunes hasta la sede santiaguina de la Universidad San Sebastián para exponer sobre la política de seguridad de Bukele, la que ha disminuido dramáticamente los índices de delincuencia, aunque no ha estado exenta de críticas por su dureza.

Así, la autoridad recordó que su capital, San Salvador, era en 2015 la ciudad con el índice más alto de homicidios en el mundo -100 asesinatos por cada 100.000 habitantes-, y estaba controlada por pandillas que actuaban allí donde el Estado no existía.

Para combatirlas, se dispuso de cárceles segregadas por pandillas, las que finalmente terminaron convirtiéndose en verdaderos centros operativos para dichas organizaciones.

Debido a esto, el Plan Control Territorial, instaurado en 2019, tuvo como primera medida recuperar el control de dichos centros penitenciarios instalando bloquedadores de señal -para evitar el uso de teléfonos celulares-, y onerosas multas a los operadores telefónicos, a fin de asegurar que “en ninguna cárcel del país exista comunicación con el exterior“, según consignó BioBíoChile.

Villatoro también defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia urbana y rural, y aseguró que aquellos reos que pertenecen a bandas criminales “no tienen vuelta”, dando por tierra con sus posibilidades de reinserción social. “Con asesinos seriales no negociamos“, afirmó taxativo.

Gracias a esto, el día de hoy en El Salvador mas de 25.000 reos realizan trabajos comunitarios y los índices delictivos se mantienen bajos, asunto que ha elevado al 90% el respaldo de la ciudadanía a la política de seguridad de Bukele, quien, argumentó, tuvo la “voluntad política” de atacar el problema de fondo, dejando de lado cualquier tipo de “romanticismo” a la hora de combatir a las numerosas pandillas que asolaban El Salvador.

Temas Relacionados

José Antonio KastGustavo VillatoroNayib Bukele

Últimas Noticias

El embajador de Estados Unidos en Montevideo dijo que Uruguay es el “país chico más grande del mundo”

El presidente Orsi destacó que el representante de Washington en su nación se crió en el país y es amigo de Donald Trump, lo que le da una “ventaja”

El embajador de Estados Unidos

Chile: intensa búsqueda de un conductor que dejó dos niños muertos y uno en estado grave

El sujeto huyó tras colisionar el auto que manejaba con los menores en su interior, pero está plenamente identificado

Chile: intensa búsqueda de un

El Observatorio Cubano de DDHH le respondió a la ONU: “La miseria se debe al fracaso del sistema político y económico comunista”

La organización le envió a una carta a la relatora especial Alena Douhan, quien se había manifestado sobre las “repercusiones negativas” que tienen las sanciones contra la isla

El Observatorio Cubano de DDHH

Bolivia elimina cuatro impuestos y anuncia reformas en el Presupuesto para reducir el 30% el gasto fiscal

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, descartó modificaciones iniciales en el tipo de cambio y aseguró que se está “preparando el terreno” para retomar el control de la política cambiaria.

Bolivia elimina cuatro impuestos y

El canciller israelí agradeció a Paraguay por el apoyo a su país

Gideon Saar calificó a la nación sudamericana como “uno de los mayores amigos” de Israel

El canciller israelí agradeció a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una charla sobre “mujeres” entre

Una charla sobre “mujeres” entre adultos mayores terminó en intento de homicidio y detención domiciliaria, en Manizales

La Fiscalía de Milán pide un año y ocho meses de cárcel para Chiara Ferragni por el ‘Pandoro Gate’

Prensa sueca “pilló” a Verónica Alcocer de compras junto a empresario catalán amigo de Petro, en medio de críticas por compra de aviones Gripen: “No hablo inglés”

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 25 de noviembre

Parque de las Leyendas ofrecerá entradas a 5 soles este 28 de noviembre: ¿para quiénes y cómo acceder?

INFOBAE AMÉRICA
Hamás y Yihad Islámica entregan

Hamás y Yihad Islámica entregan al CICR el cuerpo de un rehén israelí hallado el lunes en Gaza

Sánchez celebra la resolución del TJUE sobre el matrimonio homosexual: "Frente al odio, amor y libertad"

El visionario que imaginó Internet medio siglo antes: la increíble historia de Paul Otlet

Sin combustible ni salarios: la huelga de autobuses agrava el caos del transporte en Kosovo

Argentina autoriza a Latam Airlines para operar la ruta entre Florianópolis y Buenos Aires

ENTRETENIMIENTO

La actriz de Myrtle la

La actriz de Myrtle la Llorona explica cómo ganó el casting en ‘Harry Potter’ a pesar de tener 37 años: “Era ridículo”

Murió Lee Soon-jae, actor leyenda de la televisión y el cine coreano

Jake Gyllenhaal impresiona con su increíble transformación física para “Road House” a los 44 años

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

“El streaming no es una revolución”: Edgar Wright reivindica las salas de cine tras el estreno de “The Running Man”