América Latina

Chile: intensa búsqueda de un conductor que dejó dos niños muertos y uno en estado grave

El sujeto huyó tras colisionar el auto que manejaba con los menores en su interior, pero está plenamente identificado

Guardar
El fatal accidente ocurrió la
El fatal accidente ocurrió la madrugada de este lunes.

Plenamente identificado se encuentra el conductor que permanece prófugo tras colisionar el auto que manejaba con menores en su interior, la madrugada de este lunes en la comuna capitalina de San Miguel. Dos niños de 2 y 13 años murieron en el lugar y un tercero, de 11, se encuentra en estado grave.

El trágico hecho ocurrió a eso de la 01:00 horas, cuando el vehículo con cinco adultos y los tres niños se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida Departamental. Al llegar a la esquina con José Joaquín Prieto, el conductor se saltó la luz roja chocando con otro automóvil, para luego huir del lugar junto a dos de los ocupantes.

Los heridos fueron asistidos por vecinos y personal de Bomberos y una vez interrogados, dieron la identidad del conductor que los abandonó a su suerte. “Es mi cuñado”, aseguró uno de ellos a Carabineros, desde donde informaron además que al interior del vehículo siniestrado se hallaron latas de cerveza vacías.

Así las cosas, por estas horas la policía realiza intensas batidas para dar con su paradero, así como con el de los otros dos involucrados en el fatal accidente.

Los ocupantes del vehículo portaban
Los ocupantes del vehículo portaban una bandera de Colo Colo, por lo que todo apunta a que venían del partido que el club jugó el domingo.

Testigos clave

De acuerdo a varios testigos, los ocupantes del vehículo portaban una bandera del club Colo Colo, por lo que todo apunta a que venían del partido que el equipo jugó el domingo.

De acuerdo a la capitán de Carabineros, Bárbara Villouta, “se encontraron algunas latas de cerveza en el lugar. Lamentablemente, ahora fallecieron dos personas, dos menores de edad por una irresponsabilidad de un conductor que no solamente no respeta una luz roja, eventualmente podría haber ido bajo los efectos del alcohol y además con cero cariño por las personas que traía en su vehículo, se da la fuga del lugar“, señaló.

Por su parte, el fiscal a cargo de la investigación, Renzo Razeto, adelantó que el Ministerio Público ya maneja varias identidades y se encuentra “tratando de identificar y relacionar a los ocupantes“.

Finalmente la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, condenó el hecho y criticó la irresponsabilidad de los adultos a bordo del automóvil.

“Conducir en esas condiciones es un acto criminal que destroza familias enteras y esperamos que se logre detener y responsabilizar a todos los involucrados“, sostuvo.

Desde el Hospital Dr. Exequiel González Cortés informaron que la menor de 11 años herida permanece en estado crítico, mientras que la conductora del vehículo colisionado -quien junto a su acompañante no sufrió heridas mayores-, ya prestó declaración, entregando información clave para dar con el paradero del conductor prófugo.

Temas Relacionados

ChileAccidenteColo ColoBárbara VilloutaCarol Bown

Últimas Noticias

El embajador de Estados Unidos en Montevideo dijo que Uruguay es el “país chico más grande del mundo”

El presidente Orsi destacó que el representante de Washington en su nación se crió en el país y es amigo de Donald Trump, lo que le da una “ventaja”

El embajador de Estados Unidos

El Observatorio Cubano de DDHH le respondió a la ONU: “La miseria se debe al fracaso del sistema político y económico comunista”

La organización le envió a una carta a la relatora especial Alena Douhan, quien se había manifestado sobre las “repercusiones negativas” que tienen las sanciones contra la isla

El Observatorio Cubano de DDHH

Bolivia elimina cuatro impuestos y anuncia reformas en el Presupuesto para reducir el 30% el gasto fiscal

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, descartó modificaciones iniciales en el tipo de cambio y aseguró que se está “preparando el terreno” para retomar el control de la política cambiaria.

Bolivia elimina cuatro impuestos y

El canciller israelí agradeció a Paraguay por el apoyo a su país

Gideon Saar calificó a la nación sudamericana como “uno de los mayores amigos” de Israel

El canciller israelí agradeció a

José Antonio Kast se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia de Nayib Bukele

Gustavo Villatoro expuso en un seminario sobre políticas penitenciarias en Santiago

José Antonio Kast se reunió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por incremento de actividad

Alerta por incremento de actividad sísmica en el volcán Puracé: SGC afirma que continúa en alerta Amarilla

Gustavo Petro acudió a la Corte Suprema para la audiencia de conciliación contra Miguel Polo Polo

Diputado del PRI niega dirigir bloqueos de transportistas y responde a Segob: “acudí por invitación”

Estas son las protestas y actividades programadas en Bogotá del 25 al 30 de noviembre

Una empresa estadounidense integrada por Leonardo DiCaprio abrirá una fábrica de chips en Cáceres

INFOBAE AMÉRICA
Peligros en redes sociales, negacionismo

Peligros en redes sociales, negacionismo y recursos públicos, en los actos de C-LM contra violencia hacia la mujer

Un frente asociado a una borrasca dejará este lunes lluvia en la mitad norte y cielos nubosos y viento en el resto

La Policía de Francia detiene a otras cuatro personas en relación con el robo en el Louvre

Hallaron con vida a una mujer dentro de un ataúd momentos antes de ser cremada en Tailandia

Cientos de sirios de la minoría alauí protestan en Latakia y Homs por los recientes ataques contra la comunidad

ENTRETENIMIENTO

Murió Lee Soon-jae, actor leyenda

Murió Lee Soon-jae, actor leyenda de la televisión y el cine coreano

Jake Gyllenhaal impresiona con su increíble transformación física para “Road House” a los 44 años

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

“El streaming no es una revolución”: Edgar Wright reivindica las salas de cine tras el estreno de “The Running Man”

Stranger Things: la batalla final en Hawkins, el regreso de Eleven y la amenaza de Vecna marcan el adiós de una era