Chile: intensa búsqueda de un conductor que dejó dos niños muertos y uno en estado grave

El fatal accidente ocurrió la madrugada de este lunes.

Plenamente identificado se encuentra el conductor que permanece prófugo tras colisionar el auto que manejaba con menores en su interior, la madrugada de este lunes en la comuna capitalina de San Miguel. Dos niños de 2 y 13 años murieron en el lugar y un tercero, de 11, se encuentra en estado grave.

El trágico hecho ocurrió a eso de la 01:00 horas, cuando el vehículo con cinco adultos y los tres niños se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida Departamental. Al llegar a la esquina con José Joaquín Prieto, el conductor se saltó la luz roja chocando con otro automóvil, para luego huir del lugar junto a dos de los ocupantes.

Los heridos fueron asistidos por vecinos y personal de Bomberos y una vez interrogados, dieron la identidad del conductor que los abandonó a su suerte. “Es mi cuñado”, aseguró uno de ellos a Carabineros, desde donde informaron además que al interior del vehículo siniestrado se hallaron latas de cerveza vacías.

Así las cosas, por estas horas la policía realiza intensas batidas para dar con su paradero, así como con el de los otros dos involucrados en el fatal accidente.

Testigos clave

De acuerdo a varios testigos, los ocupantes del vehículo portaban una bandera del club Colo Colo, por lo que todo apunta a que venían del partido que el equipo jugó el domingo.

De acuerdo a la capitán de Carabineros, Bárbara Villouta, “se encontraron algunas latas de cerveza en el lugar. Lamentablemente, ahora fallecieron dos personas, dos menores de edad por una irresponsabilidad de un conductor que no solamente no respeta una luz roja, eventualmente podría haber ido bajo los efectos del alcohol y además con cero cariño por las personas que traía en su vehículo, se da la fuga del lugar“, señaló.

Por su parte, el fiscal a cargo de la investigación, Renzo Razeto, adelantó que el Ministerio Público ya maneja varias identidades y se encuentra “tratando de identificar y relacionar a los ocupantes“.

Finalmente la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, condenó el hecho y criticó la irresponsabilidad de los adultos a bordo del automóvil.

“Conducir en esas condiciones es un acto criminal que destroza familias enteras y esperamos que se logre detener y responsabilizar a todos los involucrados“, sostuvo.

Desde el Hospital Dr. Exequiel González Cortés informaron que la menor de 11 años herida permanece en estado crítico, mientras que la conductora del vehículo colisionado -quien junto a su acompañante no sufrió heridas mayores-, ya prestó declaración, entregando información clave para dar con el paradero del conductor prófugo.