María Corina Machado llamó a los hondureños a defender la democracia ante las denuncias de posible fraude en las elecciones

El mensaje de María Corina Machado a Honduras en la previa a las elecciones presidenciales del 30 de noviembre

La dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, envió un mensaje al pueblo hondureño en la antesala de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. En su comunicado difundido este lunes, Machado expresó “un abrazo lleno de profundo respeto al querido pueblo de Honduras”, destacando que las luchas democráticas en Latinoamérica están unidas ante desafíos comunes relacionados con la defensa de la libertad y la democracia.

Dirigiéndose a los ciudadanos hondureños, Machado afirmó que “el 30 de noviembre, Honduras tiene una cita crucial con su historia” y que cada persona, mediante su voto, ejercerá la soberanía popular y decidirá el futuro del país y de las próximas generaciones. Definió el voto como “un derecho humano fundamental y una gran responsabilidad individual e intransferible”, subrayando el valor de la participación electoral y la importancia de que “cada voto cuenta”.

En su mensaje, la dirigente opositora enfatizó que la mirada de toda Latinoamérica está puesta sobre el proceso electoral y exhortó a los hondureños a verificar sus datos en el censo electoral, ubicar la junta receptora de votos correspondiente y ayudar a familiares y amigos a prepararse para sufragar. “Ese día salgan muy temprano, en familia, con la determinación serena de quienes saben que están defendiendo lo más sagrado: su derecho a decidir su propio destino”, indicó Machado.

La opositora venezolana destacó además que, en Honduras, el proceso de votación es manual y, por ley, los ciudadanos pueden participar como auditores durante el conteo y la elaboración de las actas. Llamó a no dejar los centros de votación hasta que todos los sufragios hayan sido contados, señalando que “su presencia es una forma cívica, poderosa y legítima de defender la democracia”.

Machado hizo referencia a su experiencia en Venezuela al señalar que conoce lo que significa “enfrentar maquinarias de poder que intentan imponer el silencio y el miedo”, pero sostuvo que “cuando un pueblo se levanta con dignidad, con coraje y con amor, nada puede detenerlo”. Finalizó su mensaje asegurando que desde Venezuela se acompaña al pueblo de Honduras “con orgullo, con esperanza y con la certeza de que el pueblo hondureño tiene la fuerza para abrir un nuevo capítulo luminoso de libertad, prosperidad y paz”.

El mensaje de María Corina Machado cobra especial relevancia en un ambiente político marcado por la polarización y las denuncias cruzadas de fraude entre los principales candidatos. Las elecciones en Honduras se desarrollan bajo la observación internacional de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y delegaciones de Estados Unidos, con más de seis millones de hondureños habilitados para elegir la próxima Presidencia, el Congreso y las alcaldías. Los aspirantes Rixi Moncada (Libre, oficialismo), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) culminaron sus campañas entre acusaciones y denuncias, en medio de una atención internacional centrada en garantizar la transparencia del proceso electoral, mientras la sociedad hondureña se prepara para una jornada decisiva.