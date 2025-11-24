América Latina

María Corina Machado llamó a los hondureños a defender la democracia ante las denuncias de posible fraude en las elecciones

La opositora venezolana y premio Nobel de la Paz instó a la ciudadanía a participar activamente en los comicios del 30 de noviembre, resaltando la importancia de la vigilancia ciudadana y la responsabilidad individual en la protección de los derechos fundamentales

Guardar
El mensaje de María Corina Machado a Honduras en la previa a las elecciones presidenciales del 30 de noviembre

La dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, envió un mensaje al pueblo hondureño en la antesala de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. En su comunicado difundido este lunes, Machado expresó “un abrazo lleno de profundo respeto al querido pueblo de Honduras”, destacando que las luchas democráticas en Latinoamérica están unidas ante desafíos comunes relacionados con la defensa de la libertad y la democracia.

Dirigiéndose a los ciudadanos hondureños, Machado afirmó que “el 30 de noviembre, Honduras tiene una cita crucial con su historia” y que cada persona, mediante su voto, ejercerá la soberanía popular y decidirá el futuro del país y de las próximas generaciones. Definió el voto como “un derecho humano fundamental y una gran responsabilidad individual e intransferible”, subrayando el valor de la participación electoral y la importancia de que “cada voto cuenta”.

En su mensaje, la dirigente opositora enfatizó que la mirada de toda Latinoamérica está puesta sobre el proceso electoral y exhortó a los hondureños a verificar sus datos en el censo electoral, ubicar la junta receptora de votos correspondiente y ayudar a familiares y amigos a prepararse para sufragar. “Ese día salgan muy temprano, en familia, con la determinación serena de quienes saben que están defendiendo lo más sagrado: su derecho a decidir su propio destino”, indicó Machado.

La dirigente opositora venezolana destaca
La dirigente opositora venezolana destaca la importancia del voto como derecho humano fundamental y responsabilidad individual en Honduras.

La opositora venezolana destacó además que, en Honduras, el proceso de votación es manual y, por ley, los ciudadanos pueden participar como auditores durante el conteo y la elaboración de las actas. Llamó a no dejar los centros de votación hasta que todos los sufragios hayan sido contados, señalando que “su presencia es una forma cívica, poderosa y legítima de defender la democracia”.

Machado hizo referencia a su experiencia en Venezuela al señalar que conoce lo que significa “enfrentar maquinarias de poder que intentan imponer el silencio y el miedo”, pero sostuvo que “cuando un pueblo se levanta con dignidad, con coraje y con amor, nada puede detenerlo”. Finalizó su mensaje asegurando que desde Venezuela se acompaña al pueblo de Honduras “con orgullo, con esperanza y con la certeza de que el pueblo hondureño tiene la fuerza para abrir un nuevo capítulo luminoso de libertad, prosperidad y paz”.

El proceso electoral hondureño se
El proceso electoral hondureño se realiza de forma manual y permite la participación ciudadana como auditores en el conteo de votos

El mensaje de María Corina Machado cobra especial relevancia en un ambiente político marcado por la polarización y las denuncias cruzadas de fraude entre los principales candidatos. Las elecciones en Honduras se desarrollan bajo la observación internacional de la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y delegaciones de Estados Unidos, con más de seis millones de hondureños habilitados para elegir la próxima Presidencia, el Congreso y las alcaldías. Los aspirantes Rixi Moncada (Libre, oficialismo), Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) culminaron sus campañas entre acusaciones y denuncias, en medio de una atención internacional centrada en garantizar la transparencia del proceso electoral, mientras la sociedad hondureña se prepara para una jornada decisiva.

Temas Relacionados

Elecciones María Corina Machado Honduras Venezuela Rixi Moncada Nasry Asfura Salvador Nasralla Latinoamérica Unión Europea Organización de Estados AmericanosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Diputados opositores exigieron a Boric recibir “antes de fin de mes” las credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos

El Gobierno envió el viernes pasado una nota de protesta tras las declaraciones de Brandon Judd, quien dijo que las críticas del mandatario a Trump “dañan al pueblo chileno”

Diputados opositores exigieron a Boric

Tragedia en “El globo de la muerte”: murió un acróbata motociclista chileno tras un accidente en pleno show

Christian Quezada Vásquez era parte de la troupe del Imperial Royal Circus

Tragedia en “El globo de

Nuevas críticas de Edmand Lara a Rodrigo Paz: “No ha solucionado hasta ahora los problemas de la gente”

El vicepresidente de Bolivia publicó un nuevo video en el que cuestiona la gestión del presidente Paz. Lo tildó de “mentiroso” y criticó que no esté cumpliendo sus promesas electorales

Nuevas críticas de Edmand Lara

Tras dos años de gestión, las cifras del gobierno de Noboa en Ecuador y un dato sensible: los asesinatos

Parte de la información estatal, como la relacionada con becas y compensaciones, permanece clasificada como confidencial

Tras dos años de gestión,

José Antonio Kast ganaría el balotaje en Chile por al menos 15 puntos, según las encuestas

Buena parte de los votos del líder del PDG, Franco Parisi, irían para el líder republicano

José Antonio Kast ganaría el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La bonita ruta cerca de

La bonita ruta cerca de Madrid que descubre una de las joyas naturales más increíbles de la Sierra de Gredos

El mural de Justa Freire, pionera en la educación en España, destruido al menos cuatro veces por símbolos franquistas: “El barrio lo vuelve a levantar”

Sheinbaum responde a quienes insinúan que su gobierno compró la corona de Fátima Bosch en Miss Universo

Confederación de Comunidades Judías de Colombia celebró el operativo contra secta Lev Tahor en Yarumal, Antioquia: “Prácticas contrarias a la ley”

“El rey de Acapulco”: dueños del Baby’O recuerdan el paso sangriento de ‘La Barbie’ por el famoso antro y la bahía

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La SEEDO advierte de que la obesidad infantil afecta más a los entornos vulnerables

Un equipo del Imedea descubre que algunas algas marinas emiten su propia luz debajo bajo el mar

(AMP) EEUU avisa a la UE de que debe relajar reglas digitales si quiere una rebaja del arancel al acero

El BID otorga un préstamo de 60 millones de euros a Paraguay para ampliar su red de transmisión eléctrica

AMP-Fundación SGAE, Argentores y AGADU lanzan la III edición de 'Interautor Teatro 2025': "Relaciones para toda la vida"

ENTRETENIMIENTO

La muerte de Freddie Mercury,

La muerte de Freddie Mercury, 34 años después: los últimos días del artista que conquistó a generaciones

Beyoncé deslumbró en la Fórmula 1: el look que se robó todas las miradas en el Gran Premio de Las Vegas

Jimmy Cliff, quien ayudó a introducir el reggae al mundo, murió a los 81 años

“Envejecer es un privilegio”: Zoe Saldaña abraza el cambio y redefine el éxito personal en Hollywood

Keira Knightley reivindica su identidad frente a la presión de Hollywood: “Estoy aprendiendo a no desaparecer para complacer a otros”