Tensiones entre Rodrigo Paz y Edmand Lara exponen fisuras internas en apenas dos semanas del nuevo Gobierno de Bolivia

Rodrigo Paz y su vice Edmand Lara arrancaron el nuevo gobierno con diferencias y tensiones (REUTERS/Claudia Morales)

Rodrigo Paz ha enfrentado un inicio de gestión marcado por tensiones políticas dentro de su equipo. La polémica se ha concentrado en el vicepresidente Edmand Lara, cuyas críticas públicas al rumbo del nuevo gobierno y discrepancias sobre la designación de funcionarios derivaron en intercambios que expusieron fisuras en el nuevo escenario político.

Mientras Paz ha intentado mantener la atención pública en la agenda económica, con declaraciones grandilocuentes sobre las dimensiones de la crisis, Lara ha centrado el debate en las polémicas internas.

Varios roces exponen la división entre los gobernantes durante los primeros 15 días de mandato. Al día siguiente de asumir el cargo, el vicepresidente denunció que intentaron excluirlo de las reuniones de ministros y que le pidieron que se quedara solo “para la foto”.

Días después manifestó su intención de que la fuerza política que lidera, Nuevas Ideas con Libertad, pueda participar de manera independiente en las elecciones regionales del 22 de marzo de 2026, descartando la continuidad de su alianza con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que lo llevó al Gobierno junto a Paz.

La crisis de los referentes del Partido Demócrata Cristiano en La Paz (REUTERS/Claudia Morales)

Más tarde reclamó por la creación de un Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa, cuyas atribuciones se superponen parcialmente con las suyas. Mientras sus seguidores denunciaron un “golpe” a la Vicepresidencia y anunciaron una marcha en su defensa, Lara dijo que se reuniría con su equipo para tomar decisiones pero adelantó que considera “inconstitucional” la oficina creada. Sin embargo, analistas políticos recordaron que este tipo de instancias existieron en el pasado, sin generar conflicto de competencias con ninguna otra.

Finalmente, la disputa crucial tuvo que ver con la designación del ahora exministro de Justicia. Freddy Vidovic, que había sido abogado personal de Lara y que entró al gabinete por recomendación suya, fue destituido del cargo cuando se conoció que tenía una sentencia condenatoria por delitos de cohecho y favorecimiento a la evasión.

Este caso generó polémica porque el vicepresidente defendió públicamente la permanencia de su abogado en el gabinete mientras el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, informó que tenía “los derechos conculcados” y que no podía asumir un cargo público. En una jornada confusa, con una destitución y un de por medio, el presidente Paz finalmente decidió cortar la controversia de raíz: cerró el Ministerio de Justicia y puso fin al debate.

Durante estas dos semanas, Lara se atrincheró en su cuenta de TikTok, donde emergió como líder político, para expresar su descontento ante sus seguidores (“no voy a permitir que me anulen”, “tal vez pretende descartarme y dejarme a un lado”) y confrontar al presidente (“no seas títere”, “yo aporté con muchos votos para que seas presidente”).

Personas sostienen carteles y banderas en apoyo al vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, durante una protesta afuera de la vicepresidencia este viernes, en La Paz (EFE/ Luis Gandarillas)

Por su parte, el mandatario se ha mantenido alejado de entrar en un enfrentamiento directo con su vicepresidente y los portavoces de su Gobierno han minimizado los roces. “Paz ha sido evasivo y conciliador, porque entiende que una crisis con su `vice` puede ser compleja”, explicó el analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra.

El experto señaló que el evidente quiebre entre ambos líderes hunde sus raíces en la desinstitucionalización de la política, en la que ya no existen partidos orgánicos y las alianzas electorales circunstanciales no están nutridas de coincidencias ideológicas ni programáticas. De hecho, ni Paz ni Lara eran miembros del PDC hasta estas elecciones.

Con Saavedra coincide el director del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, para quien la ruptura entre los líderes – a quienes define como un “político profesional y un influencer”- es fruto de “la situación accidental de armar un binomio sin haber compatibilizado programas, sin conocerse en términos políticos ni analizar el perfil de cada uno”. La fórmula electoral se definió a último minuto, tras el alejamiento del primer candidato a vicepresidente de Paz, que era un potentado corredor de autos de 31 años.

Ceremonia de investidura a Rodrigo Paz en la Asamblea Legislativa (Luis Gandarillas/REUTERS)

Ambos analistas consultados por Infobae coinciden en que las diferencias entre los gobernantes tienen que preocupar “mucho” a la ciudadanía, en el contexto de la crisis económica que enfrenta el país.

“Lo que muestran ante los ojos de la población es fragilidad política y la estabilidad, como concepto político, es fundamental para vencer la crisis”, señaló Saavedra.

Por su parte, Valverde teme que la disputa termine polarizando otros espacios, como la Asamblea Legislativa y la conformación de gobiernos locales en las elecciones de marzo, en un momento en el que la administración de Paz tendrá que tomar medidas de ajuste impopulares que requerirán un gobierno fortalecido.

Las próximas semanas mostrarán si la administración de Paz logra transformar este arranque turbulento en una oportunidad para reordenar las fuerzas internas y afianzar una conducción cohesionada del país en una coyuntura particularmente desafiante.