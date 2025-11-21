Manifestación de seguidores del vicepresidente Edmand Lara en La Paz: reclamaron por su marginación dentro del Gobierno de Rodrigo Paz

Una multitud recorrió el centro de La Paz reclamando cambios en la estructura del Gobierno (Agencias de prensa)

Cientos de seguidores del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, marcharon por el centro de La Paz para exigir que el presidente Rodrigo Paz lo incluya plenamente en las decisiones del Gobierno.

Los manifestantes, que portaban banderas azul y amarilla representando a la agrupación Nuevas Ideas con Libertad (NUIL), solicitaron respeto para el liderazgo de Lara, a pesar de que la organización no cuenta con reconocimiento formal ante el Tribunal Supremo Electoral.

La movilización se realizó en respuesta a la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa, instancia que los allegados a Lara consideran una maniobra para desplazar competencias propias de la Vicepresidencia.

Edmand Lara recibió respaldo masivo tras cambios recientes en la estructura de Gobierno (Captura de video)

“La creación de este viceministerio es para marginar a Lara”, afirmó Katherine Fernández, una de las manifestantes consultadas por la agencia EFE. El nuevo organismo quedó a cargo de Wilson Santamaía, exlegislador asociado con Samuel Doria Medina, empresario que apoya al Ejecutivo de Paz.

Entre los cánticos que se escucharon destacaron frases como “¡Lara no está solo!”, y “¡El voto se respeta!”, en rechazo al protagonismo de funcionarios externos a la Vicepresidencia.

Algunos mensajes escritos enfatizaban la legitimidad electoral que respalda a Lara (Agencias de prensa)

Durante la protesta, personas como Kelly Paredes manifestaron molestias hacia los ministros cercanos a Paz, remarcando los vínculos con Doria Medina.

A la vez, transeúntes acusaron a los movilizados de buscar cargos dentro del Gobierno y responder únicamente a intereses del vicepresidente. Esta situación evidenció una creciente polarización en el oficialismo.

Las banderas y afiches destacaron la consigna de respeto a la voluntad popular (Agencias de prensa)

Simultáneamente, Paz enfrentó una crisis interna por la salida de Freddy Vidovic del Ministerio de Justicia. La destitución se produjo tras confirmarse una sentencia en su contra por cohecho activo y favorecimiento a la evasión, motivo que, según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, le inhabilita para ejercer funciones públicas. Vidovic argumentó que admitió culpabilidad bajo presión en un proceso judicial abreviado.

Freddy Vidovic fue destituido del Ministerio de Justicia tras confirmarse una sentencia judicial en su contra (Reuters)

La designación de Vidovic en Justicia fue una recomendación de Lara. El vicepresidente defendió públicamente esa elección, asegurando su confianza en el abogado y denunciando, a través de redes sociales, la existencia de grupos interesados en controlar el aparato judicial. Tras su salida, Paz optó por Jorge García Pinto, ya parte del Ejecutivo, como nuevo ministro.

Las diferencias entre Paz y Lara se acentuaron después de estas decisiones. Lara alegó en TikTok que el presidente intenta relegarlo mediante la creación de nuevas estructuras administrativas y declaró que el Viceministerio de Coordinación Legislativa es inconstitucional por invadir atribuciones propias.

El dirigente se expresó en redes sociales, acusando intentos de desplazarlo de su cargo (Reuters)

La vocera Carla Faval defendió la reorganización administrativa, argumentando que busca aumentar la eficiencia estatal y prevenir el uso de cargos como recompensa política.

Faval recalcó que el nuevo viceministerio no reduce las atribuciones constitucionales de la Vicepresidencia y recordó que instituciones similares funcionaron en gestiones anteriores con otras denominaciones. La reforma fue presentada como un intento de profesionalizar la estructura pública, uno de los puntales del proyecto oficialista.

(Con información de EFE)