América Latina

Manifestación de seguidores del vicepresidente Edmand Lara en La Paz: reclamaron por su marginación dentro del Gobierno de Rodrigo Paz

La salida de un ministro sugerido por el segundo al mando profundizó el desacuerdo político

Guardar
Una multitud recorrió el centro
Una multitud recorrió el centro de La Paz reclamando cambios en la estructura del Gobierno (Agencias de prensa)

Cientos de seguidores del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, marcharon por el centro de La Paz para exigir que el presidente Rodrigo Paz lo incluya plenamente en las decisiones del Gobierno.

Los manifestantes, que portaban banderas azul y amarilla representando a la agrupación Nuevas Ideas con Libertad (NUIL), solicitaron respeto para el liderazgo de Lara, a pesar de que la organización no cuenta con reconocimiento formal ante el Tribunal Supremo Electoral.

La movilización se realizó en respuesta a la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa, instancia que los allegados a Lara consideran una maniobra para desplazar competencias propias de la Vicepresidencia.

Edmand Lara recibió respaldo masivo
Edmand Lara recibió respaldo masivo tras cambios recientes en la estructura de Gobierno (Captura de video)

“La creación de este viceministerio es para marginar a Lara”, afirmó Katherine Fernández, una de las manifestantes consultadas por la agencia EFE. El nuevo organismo quedó a cargo de Wilson Santamaía, exlegislador asociado con Samuel Doria Medina, empresario que apoya al Ejecutivo de Paz.

Entre los cánticos que se escucharon destacaron frases como “¡Lara no está solo!”, y “¡El voto se respeta!”, en rechazo al protagonismo de funcionarios externos a la Vicepresidencia.

Algunos mensajes escritos enfatizaban la
Algunos mensajes escritos enfatizaban la legitimidad electoral que respalda a Lara (Agencias de prensa)

Durante la protesta, personas como Kelly Paredes manifestaron molestias hacia los ministros cercanos a Paz, remarcando los vínculos con Doria Medina.

A la vez, transeúntes acusaron a los movilizados de buscar cargos dentro del Gobierno y responder únicamente a intereses del vicepresidente. Esta situación evidenció una creciente polarización en el oficialismo.

Las banderas y afiches destacaron
Las banderas y afiches destacaron la consigna de respeto a la voluntad popular (Agencias de prensa)

Simultáneamente, Paz enfrentó una crisis interna por la salida de Freddy Vidovic del Ministerio de Justicia. La destitución se produjo tras confirmarse una sentencia en su contra por cohecho activo y favorecimiento a la evasión, motivo que, según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, le inhabilita para ejercer funciones públicas. Vidovic argumentó que admitió culpabilidad bajo presión en un proceso judicial abreviado.

Freddy Vidovic fue destituido del
Freddy Vidovic fue destituido del Ministerio de Justicia tras confirmarse una sentencia judicial en su contra (Reuters)

La designación de Vidovic en Justicia fue una recomendación de Lara. El vicepresidente defendió públicamente esa elección, asegurando su confianza en el abogado y denunciando, a través de redes sociales, la existencia de grupos interesados en controlar el aparato judicial. Tras su salida, Paz optó por Jorge García Pinto, ya parte del Ejecutivo, como nuevo ministro.

Las diferencias entre Paz y Lara se acentuaron después de estas decisiones. Lara alegó en TikTok que el presidente intenta relegarlo mediante la creación de nuevas estructuras administrativas y declaró que el Viceministerio de Coordinación Legislativa es inconstitucional por invadir atribuciones propias.

El dirigente se expresó en
El dirigente se expresó en redes sociales, acusando intentos de desplazarlo de su cargo (Reuters)

La vocera Carla Faval defendió la reorganización administrativa, argumentando que busca aumentar la eficiencia estatal y prevenir el uso de cargos como recompensa política.

Faval recalcó que el nuevo viceministerio no reduce las atribuciones constitucionales de la Vicepresidencia y recordó que instituciones similares funcionaron en gestiones anteriores con otras denominaciones. La reforma fue presentada como un intento de profesionalizar la estructura pública, uno de los puntales del proyecto oficialista.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Edmanda LaraBoliviaRodrigo PazLa PazMarcha Bolivia

Últimas Noticias

Demolieron en Punta del Este una casa de contenedor realizada en plena costa

La construcción fue denunciada por los vecinos porque estaba en un lugar en el que no están habilitadas las obras: ya habían instalado cercos y pilares

Demolieron en Punta del Este

Ex guerrillero de la FARC alias “Satanás” fue hallado culpable de dos homicidios en Chile

Javier Valencia González (24) y su banda recibirán sentencia el próximo 5 de diciembre

Ex guerrillero de la FARC

Daniel Noboa nombró a Nataly Morillo, una de sus legisladoras, como ministra de Gobierno

Asumirá el cargo que quedó vacante tras el fallido intento de designar al radiodifusor Álvaro Rosero

Daniel Noboa nombró a Nataly

Bolivia confirma crédito de USD 550 millones de la CAF y dice que fue remitido a la Asamblea Legislativa

El ministro de Planificación confirmó este jueves que el crédito otorgado por la CAF fue aprobado por el Ejecutivo y enviado al Legislativo para su tratamiento conforme a ley

Bolivia confirma crédito de USD

Polémica en Bolivia por el cierre del Ministerio de Justicia tras escándalo por una designación

El presidente Rodrigo Paz resolvió la primera crisis en su gabinete disolviendo la cartera de Justicia, que además había sido una de sus propuestas electorales durante la campaña. Hay voces a favor y en contra de esta determinación

Polémica en Bolivia por el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de cheesecake de durazno

Receta de cheesecake de durazno sin horno, rápida y fácil

Sicarios balearon a abogada y esposa del vicepresidente de la Federación Colombiana de Patinaje en vía de Jamundí: esto se sabe

Miles de hogares ajustan su agenda por el calendario escolar 2026: estas son las fechas oficiales

Tesla instalará supercargadores en Colombia: esta es la diferencia con cargar el carro en casa

EsSalud advierte sobre patrones tempranos de violencia contra la mujer que pueden escalar a agresión física

INFOBAE AMÉRICA
La subasta benéfica de las

La subasta benéfica de las camisetas utilizadas por el Racing ante el Granada recauda más de 7.000 euros

Trump dice que Mamdani será un "excelente alcalde" de Nueva York tras su reunión en la Casa Blanca

Erdogan subraya ante Zelenski "la necesidad de continuar" las negociaciones para fin del conflicto en Ucrania

La ONU expresa preocupación por la visita de Netanyahu a las tropas israelíes desplegadas en Siria

Italia elimina a Bélgica y se mete en su tercera final seguida de Copa Davis

ENTRETENIMIENTO

El emotivo momento en que

El emotivo momento en que Chadwick Boseman recibió su estrella póstuma en el Paseo de la fama de Hollywood

De la Tierra a la Luna: el ambicioso sueño de Dave Mustaine para la despedida de Megadeth

Jueza de Miss Universo 2025 expresa su decepción por el proceso: “Antes había un auditor con los resultados”

Benedict Cumberbatch habla de un posible regreso como Sherlock Holmes: “Nunca digas nunca”

La hija mayor de Bruce Willis explicó por qué es difícil saber cómo está su padre, tras el diagnóstico de demencia