“Trama bielorrusa” en Chile: un reportaje reveló el pago a un diputado para salvar de un juicio político a un juez

Araya tildó las acusaciones como “falsas imputaciones”.

Un reportaje del medio de investigación Ciper publicó este miércoles una serie de “pinchazos” hechos por el OS7 de Carabineros al celular del conservador de bienes raíces de la comuna santiaguina de Puente Alto, Sergio Yáber, los que revelaron el pago de $1,7 millones de pesos (USD 1,800) al diputado republicano Cristián Araya, a fin de lograr su apoyo para salvar al juez Antonio Ulloa del juicio político en su contra, quien finalmente fue destituido de su cargo por el Congreso el 10 de noviembre pasado.

Al menos así queda meridianamente claro en las conversaciones captadas en octubre entre Yáber -quien es investigado por lavado de dinero en la arista “Trama bielorrusa” del Caso Audios-, con su esposa, Consuelo Escobar, y Víctor Valech Yarur, dueño de un conocido restaurante capitalino.

-Yáber: Oye, mi amor, a las ocho va a ir a la casa Cristián Araya.

-Escobar: Ya.

-Yáber: Va a ir a, mm, estamos en campaña po mi amor, pero hace rato que yo me había comprometido.

-Escobar: Ah ya.

-Yáber: Pero no va por eso, lo cité porque necesito amarrarlo con el tema de nuestro amigo, pa’ que la bancada se ponga.

Sin embargo, en otro pinchazo -esta vez en conversación con Víctor Valech-, se lee que Araya le habría entregado además a Yáber información tendiente a perjudicar a los diputados que levantaron la Acusación Constitucional (AC) contra Ulloa, los socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini.

-Yáber: Le traje, hueón, el millón siete hueón a Cristian Araya hoy día.

-Valech: Jajajaja el, la comisión.

-Yáber: Me gasté trescientos mil.

-Valech: Oye, qué te dijo Antonio hueón, podemos hacer cagar al Manouchehri.

-Yáber: Eh, bueno ahí le mandé todos los antecedentes po hueón.

-Valech: Ya.

-Yáber: El otro hueón, como ayer yo le había dicho que eran puros antecedentes cagones, que no íbamos a sacar nada…

-Valech: Ya.

-Yáber: Me vas a creer que hoy día fui a reenviarle la hueá a Antonio.

-Valech: Ya.

-Yáber: Y el hueón las había eliminado hueón.

-Valech: ¿Quién? Ah, el Araya.

-Yáber: El Araya.

-Valech: No, si es que todos estos hueones se andan cuidando.

Cabe señalar que Cristián Araya es hermano de Carolina Araya, jefa de gabinete de José Antonio Kast y una de sus colaboradoras más cercanas.

El conservador Sergio Yáber y Gonzalo Migueles, pareja de la ex jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputados ambos en la arista “Muñeca Bielorrusa” del Caso Audios por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos.

“Falsas imputaciones”

Las reacciones no tardaron y el primero en salir a refutar el artículo fue el propio diputado Araya, mediante una publicación en su cuenta de X:

“Respecto a la nota publicada por el medio Ciper, quiero afirmar que las imputaciones que hace el artículo son falsas. Asimismo, consignar que no existe ninguna investigación en mi contra ni he sido notificado de ninguna medida o acción judicial a este respecto", partió diciendo el legislador.

“Respecto de la votación de la acusación constitucional en contra del exministro Ulloa, como consta públicamente, voté A FAVOR de la destitución, atendida la gravedad de los fundamentos y antecedentes presentados, contrario a lo que intenta instalar el medio de comunicación”, agregó.

“En caso de ser requerido por la justicia, voy a colaborar proactiva y transparentemente, con toda la información que sea necesaria, para desacreditar estas falsas imputaciones", cerró el republicano.

Ulloa es el tercer magistrado destituido por su nexos con el abogado Luis Hermosilla, responsable del Caso Audios.

“Rata de alcantarilla”

Por su parte, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini calificaron el hecho como “extremadamente grave”, y tildaron a Cristián Araya de “rata de alcantarilla” y “político miserable”.

“El señor Yáber, cercano a toda la red oscura del caso de la muñeca bielorrusa, le habría entregado $1,7 millones al señor diputado Cristian Araya. Sería bueno que esto lo investigue la fiscalía, porque no es normal que a alguien le pasen de esa manera ese dinero“, fustigó Manouchehri.

Tocante a los “antecedentes” sobre ambos legisladores que Araya le habría entregado a Yáber para que éste se los reenviara al exjuez Ulloa y lograr así un golpe de prensa a su favor, el legislador sostuvo que “esas son actitudes de una verdadera rata de alcantarilla, nosotros no le tenemos miedo a nadie de esta mafia”.

De la misma opinión fue la diputada Cicardini, quien pidió al Ministerio Público investigar al diputado Araya “por este millón setecientos que se le pagó, para entregar qué antecedentes y qué datos él manejaba, para lograr un solo objetivo: generar daño de imagen al diputado Manouchehri y quien habla”.

“Si es que esto es así, el diputado Araya es un político miserable que no se merece el respeto de nadie porque es parte de las operaciones políticas que solo le hace daño a nuestro país“, remató la parlamentaria.