América Latina

Bolivia creó un superministerio que unifica industrialización, agricultura y gestión del agua

El presidente Rodrigo Paz fusiona competencias de dos carteras de la administración anterior mientras apunta a reducir la dependencia de materias primas y enfrentar la crisis hídrica

Guardar
Rodrigo Paz advirtió que "no
Rodrigo Paz advirtió que "no es fácil lo que viene" en Bolivia (EFE)

La remodelación institucional emprendida por el Gobierno de Rodrigo Paz dio este martes un nuevo paso con la creación del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, una cartera que unifica competencias dispersas durante la administración anterior y que apunta a dos frentes estratégicos para Bolivia: la industrialización y la seguridad alimentaria. El Ejecutivo sostiene que esta reorganización permitirá articular políticas más coherentes ante los desafíos climáticos, económicos y sociales que atraviesa el país.

El nuevo ministerio nace del Decreto Supremo 5488 y absorbe funciones antes ejercidas por los desaparecidos ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Desarrollo Rural y Tierras, estructuras clave durante el mandato de Luis Arce (2020-2025). En la práctica, el Gobierno opta por concentrar responsabilidades que van desde el apoyo a la manufactura y la agroindustria hasta la gestión del agua, un recurso cada vez más crítico en un país golpeado en los últimos años por sequías graves y una creciente presión sobre los sistemas de riego y abastecimiento urbano.

Paz aún debe designar al ministro y a los viceministros que encabezarán la nueva cartera, cuyo diseño interno ya está definido: cinco viceministerios que abarcan microempresa, políticas de industrialización, comercio interno, desarrollo agropecuario y gestión hídrica. Esa estructura, según el Ejecutivo, permitirá integrar eslabones productivos que hasta ahora operaban con escasa coordinación interministerial.

La industrialización figura como uno de los pilares centrales del decreto. El nuevo ministerio deberá “proponer políticas dirigidas a promover la industrialización del sector manufacturero en todo el territorio nacional”, una meta que remite a debates de larga data en Bolivia sobre cómo reducir la dependencia de las materias primas y diversificar la economía. El país ha avanzado en proyectos como la industrialización del litio, pero organismos internacionales como la CEPAL han advertido reiteradamente que la transformación productiva boliviana sigue siendo limitada en comparación con otras economías de la región.

Edwin Churata y Elizabeth Churata
Edwin Churata y Elizabeth Churata limpian y llenan el bebedero de animales con agua de un tanque, conocido localmente como "Tanque Australiano", una técnica de almacenamiento de agua que los ganaderos bolivianos están utilizando para hacer frente a los desafíos climáticos en Sorachico, cerca de Oruro, Bolivia. 21 de mayo de 2024 (REUTERS/Claudia Morales)

El otro eje es el agua. El decreto instruye a la nueva cartera a establecer mecanismos para la conservación y el aprovechamiento sustentable del recurso, además de reforzar políticas de prevención frente a la contaminación hídrica y a sustancias peligrosas. La presión climática ha convertido ese desafío en urgente: en 2023 y 2024, varias regiones —incluida La Paz— enfrentaron racionamientos, represas por debajo de su capacidad y tensiones entre el uso agrícola y el consumo urbano. Expertos en gestión hídrica, como los del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, han alertado sobre la vulnerabilidad del país ante eventos climáticos extremos y la necesidad de fortalecer la planificación estatal.

El Viceministerio de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral tendrá un papel clave en el delicado equilibrio entre productividad y sostenibilidad. Su mandato incluye promover un desarrollo agropecuario “integral y sustentable con énfasis en la seguridad alimentaria con soberanía”, integrando saberes ancestrales, tecnologías modernas y la articulación entre unidades productivas rurales y la agroindustria. Bolivia enfrenta desde hace años tensiones entre modelos agrícolas: por un lado, productores que defienden la expansión de la frontera agrícola y el uso de biotecnología; por otro, comunidades que alertan sobre impactos ambientales y pérdida de biodiversidad. El Gobierno sostiene que esta nueva arquitectura institucional permitirá ordenar esas demandas.

Rodrigo Paz juramentó a Marco
Rodrigo Paz juramentó a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería en Bolivia y le encargó impulsar una nueva ley del sector

El Ejecutivo espera también mejorar la logística y el comercio interno, dos factores sensibles en un país donde los bloqueos recurrentes, los costos de transporte y la informalidad afectan la competitividad. El Viceministerio de Comercio y Logística Interna tendrá la tarea de acompañar a productores pequeños y medianos en la inserción de sus mercancías en los mercados nacionales, un objetivo que no ha sido fácil de cumplir en administraciones anteriores.

La reestructuración del aparato estatal no se limita al área productiva. Este lunes, Paz posesionó a Marco Antonio Calderón de la Barca Quintanilla como nuevo ministro de Minería y Metalurgia, un sector que sigue siendo uno de los motores fiscales del país. El presidente le encargó impulsar una nueva ley minera en un momento en que Bolivia enfrenta una caída en la producción de minerales tradicionales, presiones de cooperativistas y la necesidad de modernizar un sector que aporta alrededor del 7% del PIB, según datos oficiales y del Banco Mundial.

La reorganización institucional de Paz se produce en un contexto de expectativas económicas moderadas. El Fondo Monetario Internacional proyectó para Bolivia un crecimiento inferior al promedio regional en 2024 y 2025, presionado por la caída del gas —históricamente su principal fuente de ingresos— y por un mercado interno debilitado. El Gobierno apuesta a que la industrialización, la agricultura tecnificada y una gestión hídrica más ordenada puedan convertirse en nuevos pilares de estabilidad.

Temas Relacionados

BoliviaRodrigo Paz

Últimas Noticias

Hombres armados interceptaron el vehículo del coordinador de María Corina Machado en Chile en un presunto ataque dirigido

El Comando Con Venezuela calificó el hecho como una amenaza directa y lo desvinculó de la delincuencia común. “La vida de un dirigente político venezolano, reconocido y respetado, ha sido puesta en riesgo en suelo chileno”, señaló

Hombres armados interceptaron el vehículo

La Unión Europea exige garantías de autonomía para los organismos electorales en Honduras a pocos días de las elecciones

El pedido ocurre mientras la presidenta Xiomara Castro denunció una presunta conspiración para manipular el proceso, al tiempo que la oposición advirtió maniobras del gobierno para interferir en el evento electoral

La Unión Europea exige garantías

La Justicia de Brasil sentenció a ocho militares y un policía a penas de hasta 24 años de prisión por planear el asesinato de Lula

El tribunal determinó que los acusados formaban parte de una conspiración para impedir la asunción del mandatario brasileño tras las elecciones de 2022, según pruebas documentales y comunicaciones interceptadas por la Policía Federal

La Justicia de Brasil sentenció

El presidente de Ecuador cambió a seis ministros tras la derrota en el referéndum

Daniel Noboa anunció las modificaciones tras su derrota el rechazo el domingo a cuatro de sus propuestas

El presidente de Ecuador cambió

Al menos cinco turistas murieron tras una tormenta en la Patagonia chilena

Dos mexicanos, dos alemanes y una británica formaban el grupo sorprendido por vientos de 193 kilómetros por hora y una nevada súbita mientras avanzaban por una ruta de alta montaña en el Parque Nacional Torres del Paine

Al menos cinco turistas murieron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Colombianos que buscan radicarse en

Colombianos que buscan radicarse en Estados Unidos: Estas son las visas legales que abren puertas a empleos y residencia

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Así puedes ubicar las cámaras que registrarán las fotomultas en el Edomex

David Luna presentó decálogo con el que espera recuperar el sistema de salud en Colombia: “Se acaba el drama de las filas y las excusas”

Lina María Garrido llamó “dolida” a Isabel Zuleta por una denuncia que interpuso ante la Corte Suprema, que no prosperó: “Volví a ganar”

INFOBAE AMÉRICA
La izquierdista Jara y el

La izquierdista Jara y el ultraderechista Kast irán a la segunda vuelta de las presidenciales en Chile

La Justicia argentina confirma el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por corrupción

Tormentas de polvo: la amenaza que cruza continentes y genera alerta en la salud global

La Fiscalía de Ecuador abre investigación contra alias 'Pipo', detenido en España, por fraude procesal

Texas declara Hermanos Musulmanes y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas como grupos terroristas

ENTRETENIMIENTO

Billy Bob Thornton reveló la

Billy Bob Thornton reveló la verdadera razón por la qué se divorció de Angelina Jolie

Se confirmó la llegada de “Pantera Negra 3″ a la pantalla grande: qué se sabe sobre el regreso de Wakanda

“Pedí delineador de ojos”: así fue como Rami Malek casi pierde su papel debut en Una noche en el museo

La conmovedora confesión de Gene Simmons tras la muerte de Ace Frehley: “Puedes ayudar a alguien a cambiar su vida”

Denise Richards rompe el silencio tras el proceso judicial contra su exesposo Aaron Phypers