El presidente de Ecuador cambió a seis ministros tras la derrota en el referéndum

El Presidente de Ecuador Daniel Noboa. REUTERS/Adriano Machado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizó una importante renovación en su gabinete tras la derrota de sus propuestas en el reciente referéndum nacional. Según comunicados de la Presidencia de la República difundidos este martes, un total de siete cargos ministeriales experimentaron cambios, en un intento por fortalecer la gestión del gobierno ante las necesidades del país y luego de que una mayoría rechazara en las urnas reformas centrales en el programa del Ejecutivo.

Entre los funcionarios que dejaron sus cargos destacan Zaida Rovira (Ministerio de Gobierno), Ivonne Núñez (Trabajo), Alegría Crespo (Educación), Jimmy Martín (Salud), Danilo Palacios (Agricultura), Harold Burbano (Desarrollo Humano) y Jorge Carrillo (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos —SNGR—), de acuerdo con lo informado en sendos comunicados oficiales este martes.

De acuerdo con la Presidencia, Rovira asume ahora el Ministerio de Desarrollo Humano, mientras que Burbano pasa a encabezar la cartera de Trabajo. En el Ministerio de Gobierno, en sustitución de Rovira, Noboa designó a Álvaro Rosero. El Ministerio de Salud queda bajo la gestión temporal de la vicepresidenta María José Pinto, tras la salida de Martín. Asimismo, el exministro de Economía, Juan Carlos Vega, toma las riendas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en reemplazo de Palacios. En Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar sustituye a Crespo.

Además, Carolina Lozano asume la SNGR tras la salida de Carrillo. La Presidencia señaló que cada cartera informará más adelante sobre los cambios en los respectivos viceministerios. Paralelamente, la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, presentó en la red social X su renuncia al cargo: “Fue un honor ser su portavoz [...] creo vehementemente que uno debe amar lo que hace, más aún cuando sirve al país”, afirmó Jaramillo.

Estos movimientos se producen a raíz del revés electoral de Noboa, quien enfrentó la primera gran negativa ciudadana a su gestión tras la derrota en el referéndum del domingo. Según datos difundidos por las autoridades y recogidos por agencias internacionales, el ‘no’ alcanzó el 61,65% de los votos contra la convocatoria a una asamblea constituyente, el 60,65% en contra de la instalación de bases militares extranjeras —entre ellas, la posibilidad de autorizar bases estadounidenses en territorio nacional—, el 58,07% contra la supresión de la financiación pública a partidos políticos y el 53,47% en contra de reducir el número de asambleístas de 151 a 73.

Desde la Presidencia se subrayó que estos nombramientos buscan “fortalecer la gestión del Gobierno Nacional para atender las necesidades del país”, tras el rechazo a los principales ejes de reforma propuestos por el Ejecutivo, entre ellos la redacción de una nueva constitución para reemplazar la vigente, promulgada durante el periodo conocido como correísmo.

(Con información de EFE y Europa Press)