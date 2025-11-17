América Latina

Otro atentado inquieta a Uruguay: “La próxima va para tu auto con tu familia adentro”

El ataque genera alarma en el sistema político porque se dio dos meses después de los disparos en la casa de Mónica Ferrero, fiscal general de Uruguay

Guardar
Atacaron la sede del instituto
Atacaron la sede del instituto que gestiona las cárceles en Uruguay y dejaron amenaza (Captura Canal 12/@gabrielhpereyra)

Dos hombres en moto llegaron hasta la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el encargado de la gestión de las cárceles de Uruguay, dispararon contra la fachada y arrojaron una piedra, causando destrozos de un vidrio. También dejaron una amenaza escrita: “Ojo x ojo la próxima va pa’ tu auto con tu familia adentro (sic).

El ataque, informado en la mañana del domingo por el periodista Gabriel Pereyra, ocurrió minutos después de las dos de la mañana, en la sede ubicada en las calles Cerro Largo y Andes, en el Centro de Montevideo. Desde temprano los investigadores manejaron una hipótesis de lo que pudo haber motivado el atentado: una represalia contra la directora del INR, Ana Juanche, por el último traslado de jefes de bandas desde el Comcar, una de las cárceles más peligrosas del país.

Este caso generó una fuerte alarma en el sistema político porque se produjo a menos de dos meses del atentado contra la casa de la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero. En este caso, los delincuentes llegaron hasta el patio de su vivienda, dispararon tres veces y tiraron una granada que detonó el patio. Por 15 centímetros, como ella misma declaró, no la mataron.

La directora del Instituto Nacional
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Uruguay, Ana Juanche (Ministerio del Interior)

El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó su respaldo a la directora del INR en la red social X e informó que dispuso que la Policía destine “todos los recursos necesarios para encontrar a los responsables del ataque”. También que se definan todas las medidas de seguridad correspondiente.

Negro expresó que la gestión de Juanche al frente de las cárceles es “destacada” y distinguió su “compromiso y profesionalismo”.

“Seguiremos trabajando de manera incansable contra cualquier manifestación del crimen organizado en nuestro país, fuera y dentro de las cárceles, e iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables intelectuales y materiales de este hecho”, señaló.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, condenó el episodio en las redes sociales. “Cuando la delincuencia es combatida y se siente perseguida, responde de la única manera que conoce: con violencia”, escribió.

Fue atacado la sede administrativa
Fue atacado la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

El diario El País informó este lunes que algunas hipótesis sobre lo que motivó el atentado están tomando fuerza.

La principal es que el ataque fue una respuesta a traslados de presos realizados en las últimas semanas. Los movimientos de líderes de grupos criminales ocurridos sobre todo en el Comcar fueron ejecutados a pedido del área de Investigaciones, que obtuvo información de que estas personas se estaban comunicando con representantes de sus organizaciones en el exterior para seguir manejando negocios ilícitos.

Una segunda hipótesis que manejan los investigadores es que hay grupos criminales que cometen atentados y que intentan que sean atribuidos a una banda rival. Con esto, según la información que maneja la Policía, logran que los investigadores saquen el foco de ellos y aumenten el trabajo sobre sus enemigos.

Fue atacado la sede administrativa
Fue atacado la sede administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

La Policía está haciendo un trabajo de inteligencia para dar con los autores materiales del atentado, así como también poder identificar a los autores intelectuales.

Así como está el antecedente cercano del atentado contra la casa de Ferrero, esta no es la primera vez que la sede del INR es atacada. Hace once meses, hubo un ataque similar contra la sede de este lugar y en ese momento los delincuentes dejaron una carta contra el entonces director del INR, Luis Mendoza. “Mendoza, los presos se respetan”, decía el texto, como consignó El País.

La investigación determinó que ese atentado ocurrió como consecuencia del traslado de Luis Fernández Albín, el líder de una grupo narco que opera en el barrio Cerro Norte, en el acceso oeste de Montevideo. La molestia era porque había sido trasladado hacia una cárcel de máxima seguridad.

Temas Relacionados

atentadoUruguayInstituto Nacional de RehabilitaciónINRcárcelesAna Juanche

Últimas Noticias

Cautela en Uruguay por el acuerdo entre Argentina y EEUU: “Nos pone en situación de estar atentos”, dijo Orsi

El presidente uruguayo dijo que el país podría tener alguna ventaja, pero ciertos ministros son menos optimistas; analista celebra que se reabra debate sobre flexibilización del Mercosur

Cautela en Uruguay por el

Parisi instó a Kast y Jara a modificar sus propuestas para sumar el respaldo de sus votantes en el balotaje

Tras conocerse los resultados —que confirmaron el mismo lugar obtenido en 2021, pero con un aumento significativo de apoyos— el líder del Partido de la Gente (PDG) afirmó que sus electores “no son un bolso que se pasa de uno a otro”

Parisi instó a Kast y

Daniel Noboa reconoció los resultados: “Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado”

“Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X

Daniel Noboa reconoció los resultados:

El “No” se impuso en las cuatro preguntas del referéndum en Ecuador

Este resultado frena la agenda de cambios institucionales impulsada por el presidente Daniel Noboa y abre un nuevo escenario político para el país

El “No” se impuso en

Cuba recibió el primer cargamento de alimentos enviado por China para los afectados por el huracán Melissa

Varios países y organismos multilaterales aumentaron el apoyo a la población cubana con donaciones de materiales, alimentos y equipos para la recuperación de las zonas afectadas por el fenómeno meteorológico

Cuba recibió el primer cargamento
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cáncer de pulmón crece

El cáncer de pulmón crece entre las mujeres y los jóvenes: los expertos piden estrategias de prevención para frenarlo

Chiapas registra sismo de magnitud 4.1

¿Abren los bancos hoy 17 de noviembre?

Clima hoy en Perú: temperaturas para Iquitos este 17 de noviembre

Las últimas previsiones para Arequipa: temperatura, lluvias y viento

INFOBAE AMÉRICA
ODSesiones de la UMU, reconocido

ODSesiones de la UMU, reconocido por la Universidad de Valladolid por promover la RSC y el voluntariado

El Valencia CF cierra el ejercicio económico 24-25 con beneficios de 2,2 millones de euros antes de impuestos

Una acción conjunta en la que participa España elimina más de 6.500 enlaces a contenido ilícito en videojuegos online

Seúl propone a Pyongyang conversaciones entre sus ejércitos para pactar la Línea de Demarcación Militar

Las españolas Daniela Álvarez y Tania Moreno avanzan a dieciseisavos de final en el Campeonato del Mundo

ENTRETENIMIENTO

400 trabajadores, un roble gigante

400 trabajadores, un roble gigante y pura magia: cómo se construyó Hobbiton, la aldea de “El señor de los anillos”

Kim Kardashian elige la soltería y prioriza su bienestar: “Salir con alguien simplemente no me resulta atractivo”

Justin Bieber reveló que sufrió una dolorosa lesión tras caer de un monopatín eléctrico

Bella Hadid compartió más detalles sobre su “ansiedad médica” en medio de su lucha contra la enfermedad de Lyme

El secreto que ayudó a Eddie Murphy a evitar las drogas y otros peligros de Hollywood en los años 80