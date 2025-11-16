América Latina

Elecciones en Chile: Evelyn Matthei se volvió a presentar como la candidata de la unidad y evitó definir un apoyo a otro aspirante en el balotaje

“Tengo toda la confianza en que las chilenas y los chilenos van a votar por alguien que no esté tan politizado, sino que pueda sacar adelante nuestro país”, afirmó la candidata por la Unión Demócrata Independiente tras emitir su voto en Santiago

Guardar
Evelyn Matthei reiteró que ella
Evelyn Matthei reiteró que ella representa la alternativa de la unidad (REUTERS/Diego Reyes)

Evelyn Matthei, candidata por la Unión Demócrata Independiente (UDI), insistió en presentarse como la opción de unidad al ejercer su derecho a voto este domingo en Santiago, durante una jornada marcada por la afluencia de electores y la ausencia de incidentes.

La postulante de tendencia ultraconservadora llegó al local de votación a las 10:30, hora local (13:30 GMT), acompañada por varios alcaldes de la coalición Chile Vamos, integrada por partidos de derecha considerados moderados.

Tras votar, Matthei se definió como una “buena gestora que une a todos”, subrayando su experiencia de trabajo con equipos diversos, “incluso con políticos de izquierda”. Reiteró problemas que ha destacado a lo largo de la campaña: “Los últimos diez años han sido muy duros. Estallidos, pandemia, doce intentos de Constitución y un Gobierno que prometió cambiarlo todo, pero que no tenía la madurez ni los equipos para hacerlo. Eso ha acumulado los problemas en nuestro país. Nunca habíamos visto los grados de violencia y asesinatos a plena luz del día en la calle, descuartizamientos”, afirmó la candidata.

Matthei se toma una foto
Matthei se toma una foto con una seguidora a la salida del colegio electoral en Santiago de Chile (REUTERS/Diego Reyes)

Asimismo, insistió en su confianza en la sensatez de los votantes: “Tengo toda la confianza en que las chilenas y los chilenos van a votar por alguien que no esté tan politizado, sino que pueda sacar adelante nuestro país”, señaló.

Sobre su candidatura, destacó su experiencia como alcaldesa y la colaboración con distintos jefes comunales.

Consultada sobre una eventual segunda vuelta y la posibilidad de apoyar a candidatos de la ultraderecha si no logra pasar al balotaje, Matthei evitó precisar su postura. Recordó, en cambio, su experiencia con equipos políticamente diversos: “Cuando fui alcaldesa había mucha gente de izquierdas y trabajamos perfectamente bien. ‘Chile, un solo equipo’ va mucho más allá de tres partidos, va mucho más allá”.

La elección de este domingo convoca a 15,7 millones de chilenos habilitados para sufragar en unas presidenciales y legislativas que, por primera vez, cuentan con voto obligatorio para todo el censo. Se anticipa que ninguno de los ocho candidatos presidenciales alcanzará el 50,01% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, lo que abriría paso a una segunda ronda el 14 de diciembre. Además, la jornada contempla la elección de senadores en siete regiones y la renovación de los 155 escaños del Congreso de Diputados.

Temas Relacionados

Elecciones Chile 2025Evelyn MattheiUnión Demócrata IndependienteChileÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Daniel Noboa votó en el referéndum en Ecuador: “No hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre los criminales”

El presiente estableció un vínculo directo entre la votación y su estrategia de mano dura contra el narcotráfico que ha caracterizado su administración desde que asumió el poder en 2023

Daniel Noboa votó en el

Elecciones en Chile: José Antonio Kast dijo que si no accede al balotaje apoyará “a cualquier lista” que se oponga al Gobierno

El candidato por el Partido Republicano se mostró confiado en llegar a la segunda vuelta, pero aclaró que, independientemente del resultado, la ciudadanía espera la “unidad” de la oposición para hacer frente a los principales problemas del país

Elecciones en Chile: José Antonio

Elecciones en Chile: Johannes Kaiser aseguró que su respaldo al candidato que compita contra Jara en el balotaje “será irrestricto”

Tras emitir su voto en Providencia, el candidato libertario adelantó que, si no accede a la segunda vuelta, apoyará a “cualquier” aspirante que se enfrente a la representante del Partido Comunista

Elecciones en Chile: Johannes Kaiser

En medio de la jornada electoral por el referéndum, Daniel Noboa anunció la detención del principal jefe narco de Ecuador

La captura del líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, llega cuando el mandatario busca el aval de la ciudadanía para endurecer leyes antidrogas y permitir el regreso de bases militares extranjeras al país andino

En medio de la jornada

Elecciones en Chile: el presidente Gabriel Boric llamó a la población a votar y a “construir un país unido”

Desde Punta Arenas, el presidente sostuvo que, “más allá de las diferencias propias de la democracia”, este domingo la nación vivirá “una jornada ejemplar”

Elecciones en Chile: el presidente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alcaraz - Sinner, sigue en

Alcaraz - Sinner, sigue en directo la final de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

Torre Trecca ya tiene licencia de edificación: ¿Cuánto tardará la construcción del edificio de EsSalud?

Embalses de agua se encuentran al 51,37% de su capacidad este 16 de noviembre

Gustavo Petro insinuó que volvería a dar la orden del bombardeo en el Guaviare: “Cuando pueda salvar más vidas que las que se arriesgan”

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 16 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos pidió explicaciones al régimen de Irán por la incautación del petrolero Talara en el golfo Pérsico

La Gomera presenta la prueba piloto de su globo estratosférico, cuyo lanzamiento se prevé en la madrugada del lunes

La oposición israelí denuncia intentos de Netanyahu para intoxicar una investigación interna del 7-O

Uribes se reúne con su homólogo palestino para reforzar el papel del deporte como herramienta de paz

El Palacio de los Barrantes-Cervantes de Trujilo expone la muestra 'Elogio de la sombra' de Fernando de Szyszlo

ENTRETENIMIENTO

Rosamund Pike confesó su momento

Rosamund Pike confesó su momento más vergonzoso al filmar una escena íntima con Pierce Brosnan en “James Bond”

El secreto de Adam y Jackie Sandler para conservar un matrimonio unido tras 20 años

Michael J. Fox se sinceró sobre el apoyo incondicional de su esposa e hijos frente al Parkinson

Un guiño oculto en “Jurassic Park” revela una conexión inesperada con “Tiburón”

Alan Ritchson se niega a frenar pese al dolor y preocupa por el extremo esfuerzo físico que pone en “Reacher”