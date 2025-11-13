América Latina

El Gobierno de Ecuador prevé instalar dos bases de Estados Unidos en su territorio: una militar y otra de seguridad

La propuesta de permitir instalaciones militares estadounidenses será votada por los ecuatorianos en un referéndum el próximo domingo. El análisis surgió tras la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la región

Guardar
La secretaria de Seguridad Nacional
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acompañada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante su visita a la Base Aérea Ulpiano Páez, en Salinas (Alex Brandon/REUTERS)

El Gobierno de Ecuador contempla el establecimiento de dos bases estadounidenses en territorio nacional, de aprobarse en el referéndum la reforma constitucional que permitiría instalaciones militares extranjeras.

Esta cuestión será sometida a consulta ciudadana el próximo domingo, por iniciativa del presidente Daniel Noboa. El ministro del Interior, John Reimberg, detalló en Radio Centro de Guayaquil que una base se ubicaría en Manta—donde entre 1999 y 2009 ya operaron fuerzas armadas de Estados Unidos—y otra en Salinas, ambas sobre la costa continental.

La semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó estos dos emplazamientos en su segunda visita al país en solo tres meses.

Según Reimberg, una de las instalaciones—sin especificar cuál—sería gestionada directamente por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security), a cargo de seguridad pública, lucha antiterrorista, gestión fronteriza y ciberseguridad, entre otros.

El funcionario ecuatoriano argumentó: “Queremos atacar con todas las fuerzas a los grupos criminales (...) Trabajar en conjunto en dos bases donde nuestro personal pueda intervenir en el manejo de información es lo que necesitamos”.

La semana pasada, la secretaria
La semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó estos dos emplazamientos en su segunda visita al país en solo tres meses (REUTERS)

La posibilidad de instalar bases extranjeras depende exclusivamente de la voluntad popular expresada en el referéndum, ya que la legislación vigente, impulsada en 2008 por el entonces presidente Rafael Correa, prohíbe explícitamente estas infraestructuras.

Ecuador tuvo una base militar de Estados Unidos en las islas Galápagos durante la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, la de Manta durante una década, hasta la entrada en vigor de la actual Constitución. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas descartaron que vuelva a colocarse una instalación en las islas.

Manta se destaca por su puerto estratégico y por concentrar operaciones de grupos criminales que, desde esta costa, despachan grandes cantidades de cocaína hacia Centroamérica utilizando “narcolanchas”.

Reimberg, subrayó una vez más el interés de Estados Unidos, principal aliado de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado, en instalar ambas bases en territorio ecuatoriano y destacó que ese compromiso quedó evidenciado durante la visita de Noem.

La secretaria de Seguridad Nacional recorrió junto a autoridades nacionales las posibles localizaciones para las infraestructuras. “¿Por qué si no vendría Noem por segunda vez de forma rápida?”, cuestionó Reimberg, recordando que la funcionaria también estuvo en Ecuador en julio y que, en su reciente desplazamiento, el foco fue reconocer in situ Manta y Salinas con el gobierno y las fuerzas de seguridad ecuatorianas.

La secretaria de Seguridad Nacional
La secretaria de Seguridad Nacional recorrió junto a autoridades nacionales las posibles localizaciones para las infraestructuras (REUTERS)

El ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, sostuvo que el incremento del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización tras el cierre de la base estadounidense en Manta constituye un motivo suficiente para reactivar la cooperación bilateral, ahora enfocada en la provisión de recursos tecnológicos.

Al término de su visita, Noem calificó a Ecuador como un socio “excelente” en la lucha contra narcotráfico, inmigración ilegal y contrabando, tanto terrestre como marítimo. Para las autoridades ecuatorianas, la ciudad de Salinas —el punto más occidental del Ecuador continental frente al océano Pacífico— reviste particular valor estratégico para la contención de delitos transnacionales.

Loffredo reiteró que las operaciones de seguridad continuarán bajo control exclusivo de Ecuador, aunque reconoció la importancia de contar con tecnología extranjera para detectar e interceptar actividades ilícitas tanto en las fronteras como en el mar.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Kristi NoemEcuadorEstados UnidosDaniel NoboaÚltimas Noticias AméricaJohn ReimbergRafael CorreaMantaSalinasbase militarbase de seguridad

Últimas Noticias

Líderes indígenas reclamaron una mayor participación en la COP30 de Brasil y pidieron reunirse con el presidente Lula da Silva

La tensión afloró el martes por la noche, cuando varias decenas de indígenas y activistas irrumpieron en el recinto de la cumbre en Belém, antes de ser desalojados por fuerzas de seguridad

Líderes indígenas reclamaron una mayor

Las largas filas para cargar combustible terminaron en Bolivia tras la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia

Tras asumir el 8 de noviembre, el Ejecutivo gestionó compras inmediatas en el exterior, recurriendo a Estados Unidos y organismos multilaterales, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas con Washington desde 2008

Las largas filas para cargar

Estados Unidos advirtió que actuará con “rapidez y firmeza” ante cualquier perturbación contra el proceso electoral en Honduras

El subsecretario de Estado para América Latina, Christopher Landau, aseguró que su país reaccionará con determinación si se intenta alterar la integridad de las elecciones hondureñas, en medio de denuncias de posible fraude

Estados Unidos advirtió que actuará

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica

Los habitantes que permanecen en el histórico puerto pescan para sobrevivir mientras lamentan que la ayuda gubernamental no llega a la zona más devastada por Melissa

Black River se convirtió en

Denunciaron 67 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba durante octubre

Un informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró muertes, torturas y negación de atención médica entre 47 presos afectados. La organización alertó además sobre brotes de enfermedades en campamentos de trabajo forzado y una crisis sanitaria agravada por el hacinamiento y la falta de medicamentos

Denunciaron 67 violaciones de derechos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Victoria: Madre finge la

La Victoria: Madre finge la muerte de su hija y hace funeral para no devolver dinero de promoción escolar

Sorteo de La Tinka del miércoles 12 de noviembre de 2025: resultados y verifica si ganaste

Surquillo: Roban bicicleta en ‘Open Plaza Angamos’ frente a central de vigilancia y a plena luz del día

Saber sentarse y levantarse sin usar las manos tiene una importancia crucial para la salud, según Harvard: “Es un predictor de mortalidad natural y cardiovascular”

Investigan a dos hermanos por un incendio en Mendoza en el que una mujer sufrió graves heridas tras una pelea

INFOBAE AMÉRICA
Los Reyes se van de

Los Reyes se van de China satisfechos de haber afianzado aún más la relación bilateral

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 11 de noviembre

El Ejército de Israel destruye un depósito de armas de Hezbolá en el sur de Líbano

El Rey Felipe VI visita una fábrica de Gestamp en Pekín en el marco de su viaje de Estado a China

Vientos de hasta 74 km/h podrán en aviso a siete provincias del norte peninsular

ENTRETENIMIENTO

Las razones de Michelle Obama

Las razones de Michelle Obama para afirmar que no cambiaría sus 61 años por la juventud

Florence Pugh criticó a ciertos coordinadores de intimidad en Hollywood: “Soy bastante segura de mí misma”

Laura Pausini sorprendió al papa León XIV con una canción inédita en el Vaticano

Shakira se convierte en Gazelle en el videoclip de “Zoo”, su nueva canción para “Zootopia 2”

Ambición, traición y poder marcan el regreso de Darth Vader en la nueva novela de Star Wars