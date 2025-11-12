Elecciones presidenciales en Chile: Jara y Kast cerraron sus campañas con el combate a la delincuencia como eje central de sus discursos

Los principales favoritos para las elecciones presidenciales del próximo domingo 16 de noviembre en Chile, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, cerraron sus campañas en Santiago con fuertes ataques cruzados y con el combate a la delincuencia como eje central de sus discursos.

El temor ante el aumento de la criminalidad se instaló como el tema dominante de la campaña, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina. Tanto Jara como Kast han centrado sus propuestas en seguridad pública y migración irregular. Según cifras oficiales, en el país viven unos 337.000 extranjeros indocumentados, en su mayoría venezolanos.

“Junto con abordar los temas de seguridad en mi gobierno vamos a hacer que cada familia chilena llegue tranquila a fin de mes”, prometió Jara durante su acto de cierre en el populoso barrio de Maipú, al oeste de la capital, ante una multitud que llenó la plaza principal.

La candidata, de 51 años, ex ministra del gobierno de Gabriel Boric y militante del Partido Comunista, encabeza una coalición de nueve partidos de centroizquierda. En su discurso, afirmó que el país enfrenta “una elección donde hay dos modelos muy distintos”: uno que “mira hacia el futuro”, en referencia a su proyecto, y otro que, según ella, “pone al centro el odio, el miedo y la desesperanza”, en alusión a Kast.

“Si votamos por candidatos de ultraderecha, retrocedemos en todos nuestros derechos femeninos”, dijo a la AFP Michelle Ponce, trabajadora social de 19 años que asistió al evento.

Jara lidera las encuestas, aunque sin los votos suficientes para imponerse en primera vuelta. Vestida con un traje púrpura de dos piezas, cerró su discurso acompañada de su único hijo, de 19 años.

Por su parte, José Antonio Kast, abogado ultraconservador de 59 años, realizó su cierre de campaña ante unas 10.000 personas en el Movistar Arena, en el centro de Santiago. Segundo en los sondeos, el líder del Partido Republicano llegaría con ventaja al balotaje previsto para el 14 de diciembre.

“Queremos un país donde el delincuente tenga miedo y el ciudadano camine libre. Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay futuro”, proclamó Kast, quien reiteró su intención de formar un “gobierno de emergencia” para enfrentar la inseguridad.

Durante su discurso, acusó a Jara de ser “la continuadora de un gobierno fracasado”, en referencia al actual mandatario Gabriel Boric, de izquierda.

Entre los asistentes, Jacqueline Ruz, de 56 años, vestida con símbolos del candidato, justificó su apoyo al ultraderechista. “Estamos totalmente inseguros. Las cosas que se han visto este último año no se han visto jamás. Necesitamos a alguien que ponga mano dura”, expresó a la AFP.

Con ambos candidatos apostando al discurso del orden y la seguridad, las elecciones del domingo se perfilan como un plebiscito entre dos visiones opuestas de país: la de Jara, que propone continuidad social y reformas económicas, y la de Kast, que promete mano dura y control migratorio.

Los analistas anticipan que ningún aspirante superará el umbral para ganar en primera vuelta, lo que llevaría la definición presidencial al balotaje del 14 de diciembre.

(Con información de AFP y EFE)