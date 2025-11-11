Daniel Noboa acompañará a María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Noruega

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa dijo este martes que aceptó la invitación de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, donde será reconocida por su labor a favor de la democracia venezolana.

Noboa difundió la noticia en su cuenta oficial de X, donde agradeció públicamente a Machado por la invitación.

“Gracias, María Corina, por tu invitación personal para acompañarte en un día tan importante para nuestro continente”, escribió. Acto seguido, subrayó que su presencia en la capital noruega tiene un sentido simbólico al compartir con Machado la defensa de principios democráticos.

“Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse, que se niega a volver atrás. Nos vemos allá, como desde el inicio: del mismo lado de la historia”, agregó el presidente ecuatoriano.

Daniel Noboa dijo que aceptó la invitación de María Corina Machado para la entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según el anuncio emitido en Oslo por el Comité Nobel noruego.

El reconocimiento internacional incrementó la visibilidad del liderazgo de Machado y sus demandas de retorno a la institucionalidad democrática en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador también se pronunció sobre el galardón, destacando en un comunicado que la distinción “constituye un reconocimiento al valiente e inquebrantable compromiso con la defensa de los valores y principios democráticos”.

“Ecuador reconoce las firmes demostraciones de la señora Machado en favor de los más altos intereses de su nación, así como su papel destacado en la defensa de la libertad, la justicia y los derechos fundamentales del pueblo venezolano”. Además, la cancillería ecuatoriana sostuvo que el galardón reflejaba “la imperiosa necesidad de que Venezuela retome plenamente el cauce democrático en un clima de respeto, paz y prosperidad para todos”.

El mensaje de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

María Corina Machado, por su parte, agradeció a Noboa por su respaldo mediante un mensaje en su cuenta oficial en X.

“Estimado Presidente Daniel Noboa, en nombre de los venezolanos, le agradezco este sentido testimonio en reconocimiento a la gesta heroica del Bravo Pueblo. Será un día histórico para la democracia de la región en el que ratificaremos la hermandad entre los pueblos de Ecuador y Venezuela”, expresó Machado.

No obstante, la asistencia de Machado a la ceremonia de Oslo todavía depende del contexto político en Venezuela. En una entrevista concedida al diario noruego Dagens Naeringsliv, la opositora explicó que solo podría viajar a Oslo si Nicolás Maduro ya no continúa en el poder.

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, respondió al medio escandinavo, añadiendo que la incertidumbre política condiciona todos los planes vinculados a su premio. “He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano” por un futuro democrático, declaró entonces.

Desde mediados de 2024, Machado reclamó junto a la Plataforma Unitaria Democrática que el opositor Edmundo González Urrutia ganó realmente las elecciones presidenciales del 28 de julio, aunque el Consejo Nacional Electoral, controlado por la dictadura, proclamó la reelección de Maduro.

María Corina Machado agradeció a Daniel Noboa por su respaldo a la causa venezolana (REUTERS/Marco Bello)

González Urrutia, principal referente opositor, se encuentra exiliado en España, lo que aumenta el clima de polarización política de Venezuela. Tanto Machado como sectores de la oposición insisten en que su lucha continúa en búsqueda de mecanismos constitucionales y diplomáticos que permitan una transición democrática genuina.

El Nobel de la Paz de 2025 sumó presión internacional sobre el régimen venezolano y reforzó el respaldo de países latinoamericanos a la causa de Machado.

(Con información de EFE)