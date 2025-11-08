América Latina

EN VIVO: Rodrigo Paz asume como presidente de Bolivia

El flamante mandatario jurará el cargo en un acto de investidura que contará con la presencia de jefes de Estado regionales y europeos

Rodrigo Paz Pereira, ganador de la inédita segunda vuelta realizada en octubre en Bolivia, es investido este sábado como presidente y, de esta forma, abre un nuevo ciclo político y económico en el país, con los mandatarios de Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay como testigos.

Las comisiones de los Gobiernos saliente y electo afinaron los últimos detalles para la ceremonia de investidura de Paz, que fue elegido presidente en la segunda vuelta realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96% de los votos, frente a un 45,04% logrado por su rival, el ex mandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

La gestión de Paz comienza en un contexto de profunda crisis: escasez de dólares y combustibles, inflación y encarecimiento de alimentos y servicios. El flamante mandatario prometió aplicar un modelo de “capitalismo para todos”, con créditos baratos para emprendedores y rebajas arancelarias a la importación de tecnología y vehículos.

La semana pasada, Paz viajó a Estados Unidos para reunirse con organismos multilaterales y asegurar la provisión de combustibles y la llegada de dólares al país. Durante su visita, se encontró con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en lo que su oficina destacó como el inicio de una “nueva etapa” en la relación bilateral, marcando distancia respecto a la postura los mandatarios de las últimas dos décadas.

La ceremonia contará con la presencia de los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; y Uruguay, Yamandú Orsi, además de autoridades europeas como la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y la presidenta del Congreso de España, Francina Armengol.

En el acto también estarán presentes el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el canciller argentino, Pablo Quirno; y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

En el plano político, la administración entrante tomó distancia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a los que excluyó de la ceremonia de juramentación prevista para este sábado.

A continuación, la cobertura minuto a minuto de la asunción de Rodrigo Paz:

13:49 hsHoy

Quiénes son los enviados de Donald Trump a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

El mandatario estadounidense decidió que un grupo de funcionarios viaje a La Paz para el acto de asunción del flamante jefe de Estado del país sudamericano

El subsecretario de Estado norteamericano,
El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau (Yuki Iwamura/Pool vía REUTERS)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió a Bolivia una delegación encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, para el acto de investidura este sábado del flamante mandatario Rodrigo Paz.

13:48 hsHoy

Luis Arce se despidió de la Presidencia de Bolivia con autocríticas y cuestionamientos a Evo Morales

El mandatario saliente reconoció errores económicos, responsabilizó al sector evista por frenar leyes clave y aseguró que dejó bases financieras ordenadas. Este sábado, Rodrigo Paz tomará el mando tras el fin de la hegemonía del MAS

Luis Arce se despidió del
Luis Arce se despidió del poder reconociendo errores de gestión (Europa Press)

Luis Arce finalizó este viernes su mandato como presidente de Bolivia y reconoció errores en su gestión y señaló directamente a Evo Morales como responsable de la división del Movimiento al Socialismo (MAS). En la ceremonia de despedida, Arce identificó la ruptura interna del partido como el principal error político, expresando que esto debilitó el proyecto social del oficialismo.

13:45 hsHoy

Javier Milei llegó al aeropuerto de El Alto

El presidente de Argentina, Javier Milei, arribó al aeropuerto internacional El Alto, según informó Bolivia TV, para asistir a la jura de Rodrigo Paz como mandatario de Bolivia.

El jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric; el de Ecuador, Daniel Noboa; y el Uruguay, Yamandú Orsi, también estarán presentes en el acto.

13:40 hsHoy

Llueve en La Paz

La jornada comenzó con lloviznas, mientras los invitados empezaron a llegar al Palacio Legislativo para asistir a la jura del flamante presidente, Rodrigo Paz. A las 10:00 local (14:00 GMT) comenzará la sesión de honor de la Asamblea Legislativa.

13:34 hsHoy

Rodrigo Paz asume la Presidencia de Bolivia en una histórica ceremonia con líderes mundiales e inaugura un nuevo ciclo político

El presidente electo, que tomará posesión ante mandatarios regionales y europeos, se comprometió a impulsar un modelo económico inclusivo y a fortalecer relaciones internacionales tras dos décadas de dominio del MAS en el país

El presidente electo de Bolivia,
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, muestra sus credenciales junto al presidente del Tribunal Electoral, Oscar Hassenteufel, en la Casa de la Libertad en Sucre (REUTERS)

Rodrigo Paz Pereira, vencedor de la inédita segunda vuelta en Bolivia y, por ende, presidente electo del país, será investido este sábado a las 10:00 local (14:00 GMT) como líder del Poder Ejecutivo, inaugurando un nuevo ciclo político y económico en el país.

