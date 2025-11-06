Videos de peleas de estudiantes: una fiesta y las agresiones en una escuela movilizan a la Policía de Uruguay

La policía está investigando videos y amenazas en redes sociales por pelea que hubo un barrio Parque Miramar

Un grupo de egresados de un colegio privado de Montevideo había organizado una fiesta en Parque Miramar, un barrio residencial ubicado en el límite de la capital uruguaya y el departamento de Canelones. Con el paso de las horas, hubo otros jóvenes que llegaron al lugar porque pretendían sumarse al festejo. Pero no tuvieron éxito y comenzó un enfrentamiento que terminó en una batalla campal.

Quienes llegaron al lugar pertenecían a otras instituciones educativas del país. Según informó el noticiero Telemundo de Canal 12, los organizadores se negaron a que participaran de la fiesta y, entonces, comenzaron a insultarse. En uno de los videos se ve que un joven corre pidiendo ayuda, mientras los agresores lo atacan y le exigen que pida perdón.

En las imágenes también se ve cómo los jóvenes se toman a golpes de puño, mientras quienes no participaban del enfrentamiento agitan desde cerca: “¡Uno a uno, cagones!”. En los videos se aprecia que hay un adolescente en el suelo, que es agredido.

Un enfrentamiento a golpes de puño entre grupos de jóvenes ocurrió a la salida de una fiesta de un barrio residencial

La Policía fue avisada de lo que estaba sucediendo el sábado en ese lugar, pero cuando llegó los disturbios ya habían terminado. Sin embargo, horas después comenzaron a circular videos por redes sociales y también se filtraron los datos de los presuntos participantes de la pelea. Esto motivó el inicio de una investigación.

Según ese noticiero, en la red social X y en TikTok surgieron comentarios para quien es señalado como uno de los agresores. “Ya les va a llegar su merecido”, decía uno de los mensajes amenazantes. “Ya los vamos a agarrar y hacer sufrir”, era otro de los comentarios.

Este tipo de amenazas motivaron que en las últimas horas se presente una denuncia en una seccional de la Policía en Montevideo. El caso fue derivado a Canelones, el departamento en el que estrictamente sucedieron los hechos. Sin embargo, la fiscal de Atlántida Cristina Falcomer definió que el caso sea investigado en la capital, ya que fue en ese lugar en el que surgieron las amenazas.

Por el momento, no se reportaron personas detenidas ni lesionadas de gravedad, informó Montevideo Portal. Sin embargo, la Jefatura de Montevideo trabaja en coordinación con la Jefatura de Canelones para identificar a quienes participaron de este hecho y quienes fueron los autores de las amenazas.

Una agresión en una escuela

Otro video que se hizo viral en las últimas horas en Uruguay también está referido a una agresión. En este caso fue por parte de un grupo de adultos que violentó a maestros, alumnos y padres de la escuela 123 de Montevideo. Este episodio ocurrió la semana pasada y motivó un paro de docentes en la capital uruguaya, informó Telemundo.

El hecho se dio en el barrio Jardines del Hipódromo, ubicado en la periferia de Montevideo. La agresión fue después de que una niña regresara a su casa con moretones tras pelearse con otra estudiante.

Su madre fue al día siguiente a la escuela junto a otras personas para buscar a la menor que había golpeado a su hija. Fue entonces que padres y maestras quisieron intervenir para frenar la situación, pero todos fueron agredidos.

Fue una situación inédita. De hecho, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) quedaron sorprendidas porque nunca se habían enfrentado a algo así, informó el diario El País. Algunos padres terminaron amenazados tras el episodio y decidieron presentar una denuncia penal.

El sindicato definió realizar un paro como está establecido en su protocolo, que indica que ante cualquier agresión a un docente o funcionario, se deben paralizar las actividades.

El 17 de octubre había ocurrido otra agresión en otra escuela.