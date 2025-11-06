América Latina

El Gobierno brasileño afirmó que Von der Leyen quiere firmar el acuerdo con el Mercosur el 20 de diciembre

Lo dijo el canciller de Lula, Mauro Vieira, quien se mostró optimista con que ese pacto se rubrique a fin de año en Río de Janeiro

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

El canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó este miércoles que la intención de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, es firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur el 20 de diciembre en Río de Janeiro.

Vieira aseguró en una conversación con periodistas que la firma del acuerdo fue discutida durante la reunión celebrada en la ciudad de Belém entre Von der Leyen y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“La presidenta de la Comisión reafirmó su certeza, su creencia y su firme esperanza de que el acuerdo sea firmado al final del año (...), cuando será realizada la cúpula del Mercosur”, declaró.

El acuerdo, que está siendo negociado desde hace más de dos décadas, ha enfrentado resistencias por parte de países europeos como Francia y Polonia.

El canciller de Brasil, Mauro Vieira (REUTERS/Anderson Coelho)

Mientras, el bloque formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, en proceso de adhesión Bolivia, ha presionado para firmarlo cuanto antes.

El canciller, además, tachó de “excelente” el encuentro con Von der Leyen, quien está en Belém para participar en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que antecede a la cumbre climática de la ONU (COP30) que empieza el próximo lunes.

En cuanto a la reunión entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra los días 9 y 10 de noviembre en la ciudad colombiana de Santa Marta, Vieira dijo que esperaba que la crisis venezolana fuera tratada.

Vieira minimizó el impacto de las ausencias previstas de varios líderes europeos en esa reunión y dijo que el número de presencias confirmadas es “relevante” y está en línea con las celebradas anteriormente.

(Con información de EFE)

