Paraguay tuvo deflación en octubre: el índice de precios al consumidor retrocedió 0,1%

La variación obedeció a disminuciones en los costos de los combustibles y bienes durables de origen importado

Fotografía de archivo de un
Fotografía de archivo de un hombre que permanece en un puesto de alimentos en Asunción (EFE/Andrés Cristaldo)

La inflación en Paraguay registró un -0,1% en octubre, repitiendo la cifra de septiembre y situándose por debajo del 0% reportado en el mismo mes de 2024.

La variación negativa obedeció a menores precios en combustibles y bienes durables importados, según el informe divulgado este lunes por el Banco Central de Paraguay (BCP).

En el periodo de enero a octubre, la inflación acumulada alcanzó el 3,2%, superando el 2,9% del mismo tramo en 2024, pero quedando por debajo del 3,3% anotado en septiembre, reportó el BCP.

La inflación interanual se ubicó en 4,1%, valor inferior al 4,3% de septiembre, aunque superior al 3,6% registrado un año atrás.

Durante octubre, todos los tipos de carburantes presentaron bajas promedio del -2,1%, atribuidas a “las reducciones de los precios internacionales del crudo”, según el informe.

En el segmento de bienes durables de origen importado, se observaron caídas de precios en autos, camionetas, motocicletas y algunos electrodomésticos para el hogar, fenómeno que el BCP asocia a “la apreciación del tipo de cambio nominal del guaraní respecto al dólar estadounidense observada en los últimos meses".

Una mujer hace compras (Europa
Una mujer hace compras (Europa Press/Referencial)

El mes también mostró descensos en el valor de los huevos (-7,7%), las hortalizas y tubérculos frescos (-4,2%) y la sal y especias (-3,5%).

El informe señala que las bajas de octubre fueron contrarrestadas parcialmente por el aumento de precios en alimentos, especialmente carnes y algunos servicios de la canasta básica.

El BCP destacó el incremento en la carne vacuna (1,7%), con precios al alza “principalmente por una reducción de la oferta local”, causada por “el dinamismo del mercado exterior”.

El costo de las carnes de aves subió 0,9%, explicado, según agentes del sector citados por el BCP, por un aumento en la demanda tras la subida de precios de la carne vacuna.

Las frutas frescas también aumentaron un 4,3%.

El organismo prevé que la inflación cierre 2025 en 4%.

