América Latina

La peor tragedia del huracán Melissa en Haití: el desborbe de un río mató a 20 personas, diez de ellas niños

El desborde del río La Digue en Petit-Goâve dejó otras diez personas desaparecidas. Las autoridades intensifican labores de rescate y asistencia a los afectados en el sur de la isla

El huracán Melissa provoca graves inundaciones en Haití y deja varios muertos

En la comuna de Petit-Goâve, en el sur de Haití, las calles están inundadas tras el desbordamiento del río La Digue, a causa de las lluvias provocadas por el huracán Melissa a su paso por el Caribe, una riada que dejó al menos veinte personas muertas, la mitad de ellas niños, y diez desaparecidos.

“Un árbol cayó sobre mí“, explicó a EFE Willyo Bontang, de 64 años, quien se permanece con un pie fracturado en un hospital de la zona.

Una persona recoge agua del
Una persona recoge agua del suelo para bajar el nivel del agua, después de que las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa causaran la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

Es uno de los al menos diez heridos que dejó el desbordamiento del río que atraviesa esta localidad.

Bontang está en una de las camillas con un pie vendado, y a su lado se encuentran otros heridos.

Personas permanecen en una calle
Personas permanecen en una calle tras las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa, que causaron la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

En el exterior, la gente camina en medio de la oscuridad entre las calles anegadas de Petit-Goâve, según presenció EFE.

Esta tarde, el director general de Protección Civil del país, Emmanuel Pierre, anunció que las tareas de búsqueda de los desaparecidos continuarán.

Personas esperan junto a sus
Personas esperan junto a sus seres queridos en un hospital, después de que las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa causaran la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su pésame a las familias de las víctimas y garantizó la movilización “total” del Gobierno para atender la situación desencadenada por las lluvias, que “han causado daños particularmente en el Gran Sur y la comuna de Petit-Goâve”.

Según las primeras informaciones de la Dirección General de Protección Civil, el balance provisional sobre lo ocurrido “sigue siendo preocupante”.

Personas caminan por una calle
Personas caminan por una calle tras las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa, que causaron la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

También, el presidente del Consejo de Transición de Haití, Laurent-Saint Cyr, expresó su pésame por los fallecidos.

“Es un momento triste para el país. El huracán Melissa ha azotado nuestro país. A los fallecidos (...) se suman importantes daños materiales: casas destruidas, campos inundados, ganado perdido, carreteras cortadas, especialmente en el Gran Sur y en la ciudad de Petit-Goâve”, señaló el mandatario en X.

Una mujer sostiene la mano
Una mujer sostiene la mano de un ser querido en un hospital, después de que las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa causaran la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

“Mientras seguimos de cerca la evolución de la situación, quiero expresar mi más sincero pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido. Tengo un recuerdo especial para los que han fallecido. El huracán Melissa ha traído más lágrimas a una familia que ya estaba sufriendo”, lamentó el dirigente haitiano.

Además, Saint-Cyr anunció que hizo un llamado al Gobierno para que movilice a todos los servicios públicos pertinentes y proporcione recursos a las autoridades locales para hacer frente a esta catástrofe natural.

Personas caminan por una calle
Personas caminan por una calle tras las inundaciones provocadas por las bandas exteriores del huracán Melissa, que causaron la muerte de varias personas, en Petit Goave, Haití, 29 de octubre de 2025. REUTERS/Egeder Pq Fildor

“Ahora todos los esfuerzos deben centrarse en las operaciones de búsqueda de personas, socorro y ayuda de emergencia a todos nuestros hermanos y hermanas”, indicó.

Y concluyó: “Que Dios proteja a Haití y reconforte a todos sus hijos”.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) predijo para este año una temporada de huracanes más intensa de lo habitual, con entre 13 y 18 tormentas con nombre, de las cuales hasta cinco podrían alcanzar categoría de gran magnitud. Tras un inicio tranquilo, la realidad confirmó el pronóstico. Melissa y otras tormentas similares reflejan que los modelos climáticos ya no son proyecciones hipotéticas, sino descripciones de un presente cada vez más extremo.

(con información de EFE)

