América Latina

Rodrigo Paz le pidió ayuda a Bukele con las cárceles en Bolivia: “Vamos a necesitar muchas”

El presidente electo aseguró que el mandatario salvadoreño asistirá a su investidura: “Asumo que va a haber una representación muy importante de El Salvador”

Guardar
Rodrigo Paz busca restablecer una
Rodrigo Paz busca restablecer una buena relación con Estados Unidos. Foto: BBC

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ha afirmado este martes haber mantenido con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, una conversación telefónica en la que le habría pedido ayuda “con las cárceles”, alegando que va a “necesitar muchas” durante su mandato.

“Le dije ‘ayúdame con las cárceles que vamos a necesitar muchas acá’”, ha relatado Paz en una entrevista con Bolivisión recogida por ‘El Deber’ acerca de la llamada en la que Bukele lo habría felicitado por su victoria electoral. “Me sorprendió por teléfono”, ha afirmado, indicando que “es una persona muy simpática, muy franca, muy directa”.

En esta línea, ha asegurado que el mandatario salvadoreño asistirá a su investidura, el próximo 8 de noviembre. “Asumo que va a haber una representación muy importante de El Salvador”, ha estimado acerca de un acto que tendrá lugar en La Paz y en el que se prevé la participación de alrededor de 20 países y de socios comerciales, según el propio Partido Demócrata Cristiano que lidera Paz.

“Es un acto netamente protocolar, pero tenemos información de que asistirán 20 países vecinos, y algo más importante aún es que de estos 20 países estarán llegando agregados comerciales, que es lo que más nos interesa a los bolivianos”, ha destacado la diputada Catherine Pinto, del PDC, en declaraciones al portal de noticias Urgente.

El presidente de El Salvador,
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/ Rodrigo Sura

Bukele ha implantado en El Salvador un sistema carcelario caracterizado por la incomunicación prolongada, el hacinamiento extremo, la falta de atención médica y el riesgo de tortura, según denunció la ONG Amnistía Internacional a inicios de mes.

“La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan”, lamentó la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, aludiendo a “un espacio cívico cada vez más asfixiado”.

Paz, respondió este martes al dictador venezolano Nicolás Maduro, quien lo acusó de “agredir” a países “dignos” como Venezuela, Cuba y Nicaragua. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el próximo jefe de Estado aseguró que su gestión se enfocará en “trabajo, salud y educación”, y reivindicó la democracia y la libertad como pilares de su gobierno.

“Lo único digno, señor Nicolás Maduro, es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad. Bolivia representa esos valores. Usted, señor Maduro, representa todo lo contrario”, escribió Paz.

Maduro suspende el acuerdo energético
Maduro suspende el acuerdo energético con Trinidad y Tobago ante los ejercicios militares de EEUU

Más tarde, un comunicado oficial del equipo de Paz sostuvo la crítica a la dictadura chavista: “Los pueblos amparan, las dictaduras exilian. Cuando era niño, recibí el amparo del pueblo venezolano frente a la persecución de mi familia por las dictaduras. Estaré eternamente agradecido con el bravo pueblo de Venezuela”,

El intercambio se produjo después de que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) anunciara la suspensión de Bolivia, luego de que Paz anticipara que no invitará a su toma de posesión —prevista para el 8 de noviembre— a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. El bloque, fundado por Hugo Chávez y Fidel Castro, consideró que el mandatario electo realizó una “agresión descarada e injustificada” y calificó sus declaraciones como “inaceptables”.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Rodrigo PazBoliviaEl SalvadorNayib Bukele

Últimas Noticias

Civiles trasladaron más de 50 cadáveres a una plaza de Río de Janeiro: los hallaron en una zona boscosa

Los cadáveres fueron hallados entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado. La cifra oficial de muertes es 64, pero estiman que podría elevarse a más de 120. IMÁGENES SENSIBLES

Civiles trasladaron más de 50

Paraguay recibió la pista de que el narco Marset está en Bolivia y analiza si su video fue hecho con inteligencia artificial

El ministro de Interior paraguayo Enrique Riera contó, basado en datos extraoficiales, que el delincuente uruguayo fue visto durante un ataque a la familia de El Colla, un viejo socio de él

Paraguay recibió la pista de

“Parece Covid”: las calles de Río de Janeiro quedaron desiertas tras las operaciones policiales que dejaron 64 muertos

La ruidosa urbe experimentó una noche marcada por el silencio y el vacío total en varias zonas. El alcalde Eduardo Paes asegura que la ciudad ya regresó a la “Etapa 1: normalidad”. En los hospitales, vecinos tratan de reconocer a los fallecidos

“Parece Covid”: las calles de

El turismo uruguayo se ilusiona tras el triunfo de Milei: “Los argentinos van a gastar más que el año pasado”

Los empresarios turísticos aseguran que la diferencia cambiaria entre los países es prácticamente inexistente y proyecta un buen verano 2026

El turismo uruguayo se ilusiona

Orsi respondió a Lacalle Pou por polémica con astillero español: “Lo arrastró un amor no correspondido”

El presidente de Uruguay se mostró sorprendido por la “virulencia” de los comentarios de su antecesor, que había considerado que el fin del contrato con Cardama fue resuelto por una “operación política”

Orsi respondió a Lacalle Pou
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pronóstico del tiempo para

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 29 de octubre

Nayib Bukele compartió video hecho con IA en el que se burlan de Gustavo Petro y Nicolás Maduro

Caen falsos taxista que captaban sus víctimas cuando salían de discotecas de Miraflores

Huracán Melissa: Cancillería de Colombia habilitó líneas de atención a connacionales en Cuba

CDT a seis meses: los tres bancos que pagan más del 10% de interés

INFOBAE AMÉRICA
El PP defiende a la

El PP defiende a la RAE en el Congreso y señala a García Montero y Alegría destaca la labor del Cervantes con el español

Irene Paredes: "Es el momento de aprovechar esta generación"

Excavaciones arqueológicas revelan la posible ubicación de la histórica almadraba de Sancti Petri (Cádiz)

Grupo Bimbo gana 156 millones de euros en el tercer trimestre del año, un 9% menos, con facturación récord

EEUU comunica a sus aliados que reducirá su presencia militar en Europa

ENTRETENIMIENTO

Enzo Vogrincic y Delfina Chaves

Enzo Vogrincic y Delfina Chaves lideran el elenco de El futuro es nuestro, la nueva joya de Netflix

La saga James Bond cierra la puerta a un agente 007 veinteañero: la madurez manda en el casting

Así luce Jaclyn Smith, la protagonista de Los Ángeles de Charlie tras cumplir 80 años

El ejercicio postparto que recomienda Hailey Bieber para fortalecer el abdomen sin equipamiento

Por primera vez, Los Ángeles Azules llevaron la cumbia a tierras europeas: “Fue extraño ver alemanes cantando en el show”