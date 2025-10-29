América Latina

Las fotos más impactantes del destructor paso del huracán Melissa por el Caribe

El poderoso ciclón, con vientos de hasta 295 km/h, arrasó comunidades en Haití, Cuba y Jamaica, provocó apagones masivos y obligó a cientos de miles de personas a refugiarse

Residentes observan los restos de
Residentes observan los restos de una casa destruida por el huracán Melissa en Santa Cruz, Jamaica, el miércoles 29 de octubre de 2025 (Foto AP/Matías Delacroix)

El huracán Melissa, clasificado como tormenta de Categoría 5, provocó al menos 23 muertes, arrasó comunidades y dejó infraestructura devastada en Cuba, Haití y Jamaica tras su paso a inicios de esta semana. Los vendavales, que alcanzaron 295 km/h, y las lluvias torrenciales causaron inundaciones, colapso de viviendas y la evacuación masiva de miles de personas, afectando incluso a países fuera de la ruta directa del fenómeno.

La llegada de Melissa ocurrió el martes en Jamaica, donde tocó tierra con fuerza histórica, considerada una de las más intensas en el Atlántico, antes de debilitarse y avanzar hacia Cuba. Para el miércoles, la estampa común eran hogares sin techos, postes caídos y muebles empapados dispersos entre el barro de las calles.

Personas permanecen dentro de un
Personas permanecen dentro de un refugio para familias desplazadas por la violencia de las pandillas, inundado por las lluvias provocadas por el huracán Melissa, en Puerto Príncipe, Haití, el miércoles 29 de octubre de 2025 (Foto AP/Odelyn Joseph)

Las autoridades de Haití informaron el miércoles de la muerte de al menos 23 personas y 13 desaparecidos, según un comunicado de la Agencia de Protección Civil. Solo en la localidad costera de Petit-Goâve, ubicada al sur, fallecieron 20 personas y 10 están entre los no localizados. Allí, las inundaciones provocaron el derrumbe de decenas de viviendas, con cifras que pueden variar a medida que avanza la evaluación de daños, dado el caos habitual tras grandes desastres naturales.

En Cuba, los informes oficiales describieron casas colapsadas, caminos cortados en zonas montañosas y techos arrancados, con los mayores daños en el suroeste y noroeste. Aproximadamente 735.000 personas permanecían en refugios el miércoles. En la ciudad de Santiago de Cuba, el ambiente era desolador. Las inundaciones y los daños estructurales alcanzaron hospitales y dependencias oficiales. El hospital clínico Juan Bruno Zayas apareció con escombros y salas de espera destruidas en imágenes difundidas por medios locales. El dictador Miguel Díaz-Canel escribió en X: “Tan pronto como las condiciones lo permitan, iniciaremos la recuperación. Estamos listos”.

Un hombre coloca lonas de
Un hombre coloca lonas de plástico sobre las tiendas de campaña en un refugio para familias desplazadas por la violencia de las pandillas durante un respiro en la lluvia provocada por el huracán Melissa en Puerto Príncipe, Haití, el miércoles 29 de octubre de 2025 (Foto AP/Odelyn Joseph)

En Jamaica, más de 25.000 personas buscaban refugio en albergues tras perder sus viviendas o sufrir graves daños. Dana Morris Dixon, ministra de Educación, reveló que el 77% del país estaba sin electricidad. El apagón generalizado dificultaba la comunicación y la valoración de la magnitud de las pérdidas. Richard Thompson, director general interino de la Oficina de Preparación y Respuesta ante Desastres, informó que algunas zonas sufrían un “apagón total de comunicaciones”.

Con el despliegue de ayuda internacional en marcha, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó en X que equipos estadounidenses llegarían para apoyar las tareas de rescate y recuperación en la región, en coordinación con los gobiernos de Jamaica, Haití, la República Dominicana y las Bahamas.

Personas caminan por una carretera
Personas caminan por una carretera durante el paso del huracán Melissa en Rocky Point, Jamaica, el martes 28 de octubre de 2025 (Foto AP/Matías Delacroix)
Los residentes caminan por Santa
Los residentes caminan por Santa Cruz, Jamaica, el miércoles 29 de octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa (Foto AP/Matías Delacroix)
Un hombre revisa el techo
Un hombre revisa el techo de su casa después de que el huracán Melissa azotara Santa Cruz, Jamaica, el miércoles 29 de octubre de 2025 (Foto AP/Matías Delacroix)
Partes del techo de la
Partes del techo de la Escuela Técnica Secundaria St. Elizabeth están destruidas en Santa Cruz, Jamaica, el miércoles 29 de octubre de 2025, tras el paso del huracán Melissa (Foto AP/Matías Delacroix)
Una mujer yace dentro de
Una mujer yace dentro de una choza inundada por las lluvias provocadas por el huracán Melissa en un refugio para familias desplazadas por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe, Haití, el miércoles 29 de octubre de 2025 (Foto AP/Odelyn Joseph)
La gente abandona un coche
La gente abandona un coche en una calle intransitable inundada por las lluvias causadas por la tormenta tropical Melissa en Santo Domingo, República Dominicana, el viernes 24 de octubre de 2025 (Foto AP/Ricardo Hernández)
Un vendedor ambulante se cubre
Un vendedor ambulante se cubre con plástico durante una lluvia ligera en el barrio de Petion-Ville, en Puerto Príncipe (Haití), el martes 28 de octubre de 2025, mientras el huracán Melissa atraviesa el Caribe (Foto AP/Odelyn Joseph)
Una mujer chatea por video
Una mujer chatea por video con una amiga antes de la llegada prevista del huracán Melissa a Kingston, Jamaica, el lunes 27 de octubre de 2025 (Foto AP/Matías Delacroix)
Un pescador amarra barcos en
Un pescador amarra barcos en preparación para la llegada prevista del huracán Melissa en Old Harbour, Jamaica, el lunes 27 de octubre de 2025 (Foto AP/Matías Delacroix)
Un hombre camina bajo la
Un hombre camina bajo la lluvia antes de la llegada del huracán Melissa en Canizo, una comunidad de Santiago de Cuba, el martes 28 de octubre de 2025 (Foto AP/Ramón Espinosa)
Los trabajadores tapan con tablas
Los trabajadores tapan con tablas los escaparates de las tiendas ante la llegada prevista del huracán Melissa a Kingston, Jamaica, el domingo 26 de octubre de 2025 (Foto AP/Matías Delacroix)
Una niña mira por la
Una niña mira por la ventana de un autobús salpicado por la lluvia mientras es evacuada antes de la llegada del huracán Melissa a Canizo, una comunidad de Santiago de Cuba, el martes 28 de octubre de 2025 (Foto AP/Ramón Espinosa)
Una pareja bromea en la
Una pareja bromea en la costa de Kingston, Jamaica, mientras se acerca el huracán Melissa, el martes 28 de octubre de 2025 (Foto AP/Matías Delacroix)
La gente camina por una
La gente camina por una calle inundada por las lluvias causadas por la tormenta tropical Melissa en Santo Domingo, República Dominicana, el viernes 24 de octubre de 2025 (Foto AP/Ricardo Hernández)

(Con información de AP)

