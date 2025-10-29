América Latina

Cuba evacuó a más de 735.000 personas por la llegada del huracán Melissa

La evacuación incluye a las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, zonas consideradas de alto riesgo por lluvias intensas, inundaciones y vientos huracanados

Guardar
Cuba evacuó a más de
Cuba evacuó a más de 735.000 personas por la llegada del huracán Melissa

Cuba evacuó a más de 735.000 personas antes de la llegada del huracán Melissa, afirmó el dictador Miguel Díaz-Canel mientras la tormenta se acercaba a la costa sur de la isla. La evacuación incluye a las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, zonas consideradas de alto riesgo por lluvias intensas, inundaciones y vientos huracanados.

“Más de 735.000 personas fueron evacuadas antes de la llegada de la tormenta”, publicó Díaz-Canel en redes sociales el martes por la noche. La medida también afectó a cientos de residentes de la base militar estadounidense en Guantánamo, coordinada por la Armada de Estados Unidos. En comunidades rurales bajas y vulnerables, como Valle de Caujerí, Hatibonico y San Antonio del Sur, casi toda la población se trasladó a refugios seguros.

La isla más grande del Caribe, con casi 11 millones de habitantes, se enfrenta a una de las tormentas atlánticas más fuertes de su historia reciente. Melissa mantiene vientos de hasta 210 kilómetros por hora y amenaza con generar lluvias de hasta 50 centímetros en el este del país, con acumulaciones de hasta 63 centímetros en zonas montañosas.

Además, la costa sureste podría experimentar marejada ciclónica, un aumento anormal del nivel del mar que representa un peligro directo para los habitantes de áreas costeras.

La compañía eléctrica nacional, Unión Eléctrica, reportó apagones antes de la llegada de la tormenta. El martes por la tarde, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo quedaron sin conexión a la red eléctrica nacional, un problema que refuerza la importancia de las evacuaciones.

En comunidades rurales bajas y
En comunidades rurales bajas y vulnerables, como Valle de Caujerí, Hatibonico y San Antonio del Sur, casi toda la población se trasladó a refugios seguros (REUTERS)

Las autoridades movilizaron brigadas de protección civil y medios de transporte para trasladar a los evacuados hacia albergues habilitados en escuelas, centros comunitarios y otros espacios públicos. La prioridad fue garantizar la seguridad de los habitantes de zonas rurales y bajas, así como de las comunidades cercanas a la costa y a ríos propensos a inundaciones.

A diferencia de Jamaica, donde muchas personas desplazadas no acudieron a los refugios, en Cuba los evacuados se trasladaron de manera masiva, siguiendo las instrucciones de las autoridades. La preparación temprana busca minimizar riesgos ante posibles daños en viviendas, carreteras y cultivos, generados por los vientos y lluvias de Melissa.

El dictador cubano Díaz-Canel calificó la situación como “una noche muy difícil” y subrayó la importancia de acatar las instrucciones oficiales. Las autoridades mantienen monitoreo constante del huracán y coordinan recursos para asistencia humanitaria a los evacuados, quienes permanecerán en refugios hasta que las condiciones climáticas sean seguras.

Las autoridades movilizaron brigadas de
Las autoridades movilizaron brigadas de protección civil y medios de transporte para trasladar a los evacuados hacia albergues habilitados en escuelas, centros comunitarios y otros espacios públicos (REUTERS)

Melissa cruzó Jamaica como huracán de categoría 5 y, aunque perdió intensidad, recuperó fuerza al acercarse a Cuba, consolidándose como huracán de categoría 3. Los meteorólogos mantienen alertas sobre inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y daños provocados por vientos huracanados, reforzando la necesidad de la evacuación masiva.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CubaHuracán MelissaHuracánMelissaSantiago de CubaGranmaGuantánamoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Familia de Villavicencio acusó a jueces del caso de dilatar injustificadamente el proceso

Tamia Villavicencio presentó una queja disciplinaria por error inexcusable contra los magistrados que se inhibieron de resolver una apelación clave

Familia de Villavicencio acusó a

Rodrigo Paz viajará a Estados Unidos para reconstruir las relaciones diplomáticas y obtener apoyo financiero para Bolivia

El presidente electo mantendrá reuniones con funcionarios estadounidenses y organismos financieros internacionales para buscar soluciones a la escasez de dólares y la crisis de abastecimiento que afecta al país andino

Rodrigo Paz viajará a Estados

Cinco medidas que tomó Uruguay tras la devolución de contenedores de carne enviado a China por residuos veterinarios

El Ministerio de Ganadería uruguayo anunció que se aumentarán los muestreos en los frigoríficos y que habrá una actualización del régimen de sanciones

Cinco medidas que tomó Uruguay

El combate de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho muestra la expansión del grupo criminal brasileño a nivel nacional

Más de sesenta personas han muerto en la ofensiva más letal de la historia de Río de Janeiro, centrada en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, y liderada por el gobierno de Cláudio Castro

El combate de Río de

La pieza perdida descubierta en Brasil que reescribe la historia de los grandes depredadores en Sudamérica

El descubrimiento de un colmillo gigante saca a la luz uno de los más feroces cazadores del pasado y sugiere una biodiversidad insospechada en los antiguos pantanos brasileños

La pieza perdida descubierta en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conoce las actividades que habrá

Conoce las actividades que habrá por Día de Muertos en la Noche de Museos de la CDMX

Cómo detectar si tu perro tiene gusanos intestinales: 9 señales a las que debes estar atento, según una veterinaria

“Si pretendes tener un perro que te haga caso, olvídate de estas tres razas”: un especialista explica los motivos

Pablo Egea, español trabajando en Australia: “Por 52 horas en una semana gano casi 1000 euros”

La ‘droga Barbie’, un medicamento ilegal que preocupa a las autoridades sanitarias: ayuda a obtener un bronceado rápido pero potencialmente peligroso

INFOBAE AMÉRICA
Israel acusa a la FINUL

Israel acusa a la FINUL de derribar "deliberadamente" uno de sus drones y niega un ataque a los 'cascos azules'

Santander obtiene un beneficio récord de 10.337 millones de euros hasta septiembre, un 11% más

Donald Trump aseguró que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur se cerrará “muy pronto”

Nuria González, su emocionante homenaje a Fernando Fernández Tapias dos años después de su muerte

Trump alega que Israel "tiene derecho" a tomar represalias en la Franja de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Se revelan más detalles de

Se revelan más detalles de la misteriosa muerte de Ben Bader

“Los Ángeles de Charlie”: Así luce Jaclyn Smith a los 80 años

Eva LaRue se sincera sobre el infierno que vivió durante 12 años por un acosador anónimo

Así es “Cosa Nuestra”: la gira teatral de Rauw Alejandro que rompe récords y reinventa el show latino

Jessica Alba confirma su nueva relación con Danny Ramirez, actor 11 años menor que ella