América Latina

Ecuador: 7 mil policías y militares fueron desplegados en Guayas, en una nueva ofensiva de seguridad

La acción coordinada del Bloque de Seguridad busca recuperar el control territorial y enfrentar a las estructuras del crimen organizado en la provincia más violenta del país

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
El despliegue busca combatir la
El despliegue busca combatir la criminalidad en las jurisdicciones más violentas del país. (Ministerio de Defensa)

El Gobierno de Ecuador desplegó 7.000 policías y militares en la provincia del Guayas, con énfasis en los cantones de Guayaquil y Durán, como parte de la “Operación Guayaquil, Tregua Cero”, una intervención de gran escala que busca restablecer el control territorial, contener la violencia criminal y recuperar espacios públicos dominados por estructuras delictivas.

La medida forma parte de una nueva fase del denominado Bloque de Seguridad, una estrategia conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas impulsada por el presidente Daniel Noboa, que mantiene como objetivo reducir los índices de criminalidad en la Costa. La operación comenzó el domingo 26 de octubre de 2025 y se desarrolla con acciones simultáneas en sectores considerados de alto riesgo, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos armados vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

Según el boletín oficial, las fuerzas del orden ejecutan acciones tácticas y estratégicas enfocadas en la captura de objetivos de alto valor, la neutralización de miembros de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y la incautación de armas, municiones, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización. Además, la operación incluye el desmantelamiento de redes de microtráfico y de estructuras dedicadas a la extorsión y al control territorial en zonas urbanas y periurbanas del Guayas.

Al menos 7.000 uniformados han
Al menos 7.000 uniformados han sido desplegados en las últimas horas. (Ministerio de Defensa)

Fuentes oficiales explicaron que se han movilizado equipos de inteligencia, unidades élite y personal especializado para realizar incursiones coordinadas en los puntos más conflictivos del suroeste de Guayaquil y en sectores de Durán, considerados epicentros de la disputa entre bandas. Los operativos, precisaron, contemplan allanamientos, controles vehiculares y patrullajes permanentes tanto en avenidas principales como en barrios donde se concentran denuncias de secuestros y cobros ilegales.

La “Operación Guayaquil, Tregua Cero” se produce en un contexto de incremento sostenido de la violencia en el Litoral, donde el número de homicidios y ataques armados ha aumentado en los últimos meses. Guayas continúa siendo la provincia con mayor número de muertes violentas del país, y Guayaquil, su capital económica, se mantiene como el epicentro de los atentados contra civiles y uniformados.

El Ejecutivo ha insistido en que este tipo de intervenciones buscan garantizar la seguridad ciudadana a través de una presencia sostenida del Estado y no de acciones aisladas. En el documento difundido por el Bloque de Seguridad se señala que los patrullajes y controles se mantendrán de forma continua para impedir el retorno de grupos delictivos a los territorios intervenidos.

“Con acciones focalizadas y patrullajes permanentes, las fuerzas policiales y militares reafirman su compromiso de mantener una presencia sostenida y efectiva en toda la provincia del Guayas, garantizando la protección de los ciudadanos y la recuperación del control estatal”, señala el boletín.

La estrategia militarizada de seguridad ha sido una de las principales apuestas del presidente Daniel Noboa desde el inicio de su mandato. Tras el estallido de violencia de enero de 2024, cuando bandas criminales tomaron instalaciones de medios de comunicación y centros penitenciarios, el Gobierno declaró al país en “conflicto armado interno” y lanzó una serie de operaciones conjuntas que han transformado el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno.

No obstante, expertos en seguridad y derechos humanos han advertido que estas acciones deben complementarse con políticas sostenibles de prevención, reinserción social y fortalecimiento institucional. Según analistas, el despliegue masivo de uniformados puede estabilizar temporalmente los indicadores de violencia, pero sin una estrategia integral de justicia y desarrollo local, el control estatal podría resultar efímero.

El Bloque de Seguridad coordina
El Bloque de Seguridad coordina la acción. (Ministerio de Defensa)

El presidente Noboa ha sostenido que las operaciones conjuntas no solo buscan contener la crisis de seguridad, sino también “reafirmar la defensa de la soberanía y el orden interno”. En su mensaje más reciente, ratificó el compromiso del Bloque de Seguridad con la población del Guayas y destacó que el Gobierno “no negociará con el crimen organizado ni permitirá treguas implícitas”.

La nueva operación representa uno de los mayores despliegues militares y policiales en el país desde 2024 y se enmarca en la política de “tregua cero” impulsada por el Ejecutivo. En Guayaquil, las intervenciones se concentran en zonas donde confluyen puertos, bodegas y corredores logísticos utilizados por estructuras de narcotráfico, mientras que en Durán y Samborondón se han establecido cordones de seguridad y controles vehiculares.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían informado sobre detenidos o resultados parciales de los operativos, aunque fuentes del Bloque de Seguridad aseguraron que las acciones continuarán durante los próximos días con refuerzos terrestres y marítimos. El Gobierno mantiene que el éxito de la operación dependerá de la coordinación entre las instituciones y de la capacidad de sostener la presencia estatal en los territorios liberados del control criminal.

Temas Relacionados

GuayaquilGuayasMilitaresSeguridadDaniel NoboaEcuador

Últimas Noticias

Capturaron en Manabí al presunto enlace narco entre Colombia, México y Ecuador

Simón Agapo, considerado un objetivo de alto valor por la Policía Nacional de Ecuador, fue detenido en Rocafuerte y trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil

Capturaron en Manabí al presunto

Nicolás Albertoni encabezará la misión de la OEA en un referéndum histórico y tenso en Ecuador

El exvicecanciller uruguayo será parte de la observación internacional durante el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, en medio de protestas y un clima político tenso en el país andino

Nicolás Albertoni encabezará la misión

La OEA exigió respeto a la institucionalidad en Guatemala en medio de las denuncias de ataques contra Bernardo Arévalo

El organismo internacional reitera la importancia de acatar la voluntad popular, mientras aumentan las tensiones políticas y acciones judiciales que amenazan la estabilidad institucional del país centroamericano

La OEA exigió respeto a

Chile: el Ministerio Público advirtió que bandas trasnacionales operan en los principales puertos del país

Valparaíso y San Antonio funcionan como puntos de acopio y distribución para organizaciones criminales, según un informe

Chile: el Ministerio Público advirtió

Un terremoto de magnitud 6,5 golpeó el este de Guadalupe, paraíso francés en el Caribe

Los expertos dijeron que el epicentro del sismo se localizó a unos 160 kilómetros del archipiélago, a una profundidad de nueve kilómetros

Un terremoto de magnitud 6,5
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Yana Karpova habló sobre los

Yana Karpova habló sobre los altos costos en Rusia y criticó sus precios: “Un sofá vale lo que un carro en Colombia”

Qué día se celebran las elecciones anticipadas en Extremadura: María Guardiola anuncia de urgencia la fecha

Cae precio de las monedas de oro y plata: centenario rompe el sótano de los 100 mil pesos este 27 de octubre

Qué decir en un mal momento: 8 maneras de dar apoyo emocional a quien está sufriendo

Julián Sastoque criticó la votación que sacó el ‘influencer’ Wally en la consulta del Pacto Histórico: “El espectáculo, la difamación y los ‘likes’ por encima de todo”

INFOBAE AMÉRICA
Turquía selló un acuerdo millonario

Turquía selló un acuerdo millonario con el Reino Unido para renovar su flota aérea con 20 cazas Eurofighter Typhoon

Picasso vs Klee: el Thyssen pone frente a frente a dos gigantes del arte

La petrolera mexicana Pemex recorta sus pérdidas hasta los 2.860 millones de euros tras ayuda gubernamental

El brazo armado de Hamás anuncia que esta noche entregará el cuerpo de otro rehén

Bruselas confía que el nuevo acuerdo con Ucrania para libre comercio agrícola elimine los vetos unilaterales

ENTRETENIMIENTO

La trágica historia de Björn

La trágica historia de Björn Andrésen, considerado el “niño más hermoso del mundo”

Ethan Hawke reveló las enseñanzas que recibió de su hija: “He aprendido mucho sobre cómo funciona la televisión viendo a Maya en Stranger Things”

Angela Bassett regresó como la reina Ramonda de “Black Panther” en la pasarela de Vogue World

Elizabeth Olsen defendió su privacidad en la industria actual: “No quiero que la gente conozca demasiado mi personalidad”

El elenco de “Stranger Things” se despide de la serie tras casi diez años: “Fuimos una familia”