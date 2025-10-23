América Latina

Estados Unidos anunció la destrucción de otra lancha vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico oriental: tres muertos

El titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, destacó que los individuos involucrados “no son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción”

El Comando Sur de EEUU eliminó a narcos en operación marítima

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el miércoles que las fuerzas estadounidenses destruyeron otra embarcación presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico oriental latinoamericano, con un saldo de tres personas muertas.

Con estos operativos, la administración del presidente Donald Trump suma nueve ataques conocidos contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas desde el mes pasado, que han dejado al menos 37 fallecidos. Las primeras siete operaciones se desarrollaron en el mar Caribe, pero esta semana la estrategia se extendió al Pacífico oriental.

Según el Pentágono, el bombardeo se produjo el miércoles, también en aguas internacionales, y causó tres fallecidos, precisó Hegseth.

Donald Trump junto al titular
Donald Trump junto al titular del Departamento de Guerra estadounidense, Pete Hegseth (Europa Press)

En una publicación en la red X, Hegseth señaló que la embarcación era operada por una “organización designada como terrorista” y transitaban “una ruta conocida de narcotráfico”. Añadió que la inteligencia estadounidense las había identificado como involucradas en el contrabando de estupefacientes, sin especificar el grupo responsable.

El secretario de Defensa aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en las operaciones. En los videos difundidos por Hegseth se observa a las embarcaciones navegando antes de ser alcanzadas y envueltas en llamas. En una de las grabaciones, correspondiente al ataque del miércoles, se aprecian bultos flotando en el agua, presuntamente cargamentos de droga.

Estos ataques continuarán, día tras día. No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades”, afirmó el funcionario estadounidense.

Estos narcotraficantes son la ´Al Qaeda´ de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga", concluyó.

El Gobierno de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos eliminó embarcaciones en aguas del Caribe por su vinculación con el narcotráfico

Horas antes del anuncio, el titular del Pentágono enfatizó que Estados Unidos no ofrecerá refugio a quienes intenten trasladar drogas a territorio norteamericano.

Los narco-terroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas no encontrarán un puerto seguro en nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente”, aseguró Hegseth por medio de un comunicado.

El secretario subrayó que la actual política de Washington busca respuesta directa y contundente contra las redes criminales que combinan actividades de tráfico de drogas con terrorismo.

No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, sentenció, al reiterar la determinación de la administración estadounidense de actuar contra las amenazas a la seguridad nacional.

La Casa Blanca ha dicho estas acciones se enmarcan bajo el “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, amparándose en la misma base legal que permitió la ofensiva antiterrorista posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“No habrá refugio ni perdón,
“No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, sentenció Hegseth, al reiterar la determinación de la administración estadounidense de actuar contra las amenazas a la seguridad nacional (REUTERS)

Dos tripulantes que sobrevivieron a una operación anterior fueron repatriados a Ecuador y Colombia. Posteriormente, autoridades ecuatorianas informaron que el ciudadano retornado identificado como Andrés Fernando Tufiño fue liberado por falta de pruebas de delito alguno cometido en su país.

Un documento de las autoridades ecuatorianas, consultado por The Associated Press, menciona que “no existen elementos de convicción ni indicios que puedan llevar a la autoridad fiscal o judicial a tener la certeza” de alguna infracción por parte de Tufiño.

El hombre fue sometido a una evaluación médica al arribar al país, y las revisiones no detectaron afectaciones graves tras el incidente ocurrido en aguas internacionales.

(Con información de EFE y AFP)

