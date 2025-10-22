América Latina

Rodrigo Paz aseguró que Bolivia solo establecerá relaciones con países que “tengan la democracia como principio”

El presidente electo también manifestó su intención de revisar la relación bilateral con Venezuela y reiteró su apoyo a la transición democrática en ese país

Guardar
El presidente electo de Bolivia,
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anticipó que su gestión establecerá relaciones internacionales únicamente con naciones en las que la democracia sea un pilar fundamental.

Nuestro mensaje es claro, poner a Bolivia en el mundo y que el mundo venga a Bolivia, y para ello estamos haciendo todos los esfuerzos”, expresó.

Paz describió una intensa agenda posterior al anuncio de los resultados preliminares de la inédita segunda vuelta electoral, donde, con casi el 99% de las actas computadas, aventaja con el 54,73% de los votos al ex presidente conservador Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo el 45,27%.

El nuevo mandatario subrayó que ha mantenido comunicación con más de una docena de jefes de Estado y representantes extranjeros que se han mostrado dispuestos a asistir a su investidura el próximo 8 de noviembre y a abrir nuevas etapas de cooperación.

El ex presidente conservador Jorge
El ex presidente conservador Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo el 45,27 % en el balotaje en Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

Hasta ahora hemos recibido saludos y compromisos de países que comparten los valores democráticos. Mi posición es firme: queremos una relación sólida, pero solamente con quienes entiendan la democracia como fondo”, reiteró Paz en diálogo con medios internacionales.

El presidente electo dejó claro que la política exterior de Bolivia tomará distancia respecto de gobiernos con prácticas que, a su juicio, no se ajustan a esos valores.

Sobre el caso venezolano, afirmó que si bien existe una representación diplomática de Venezuela en La Paz, no comparte “la modalidad democrática que dicen” sostener en el país caribeño.

No la comparto y asumo que a futuro, nuestras relaciones (serán) dentro del marco de respeto, pero está claro que yo voy a tener una relación con países donde consideremos como Gobierno que tengan la democracia como un principio”, enfatizó.

Rodrigo Paz invitó a su
Rodrigo Paz invitó a su ceremonia de investidura a María Corina Machado y le manifestó su respaldo a la lucha por restablecer la democracia en Venezuela

Como parte de esta línea, Paz sostuvo una conversación telefónica con la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, a quien invitó formalmente a su ceremonia de investidura y le manifestó su respaldo a la lucha por restablecer la democracia en Venezuela.

El giro diplomático incluye el propósito de restablecer relaciones con Estados Unidos tras años de distanciamiento y vínculos reducidos desde la expulsión del embajador estadounidense en 2008 durante el gobierno de Evo Morales.

Paz reveló que ya tuvo un primer acercamiento con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, y expresó su interés en una relación renovada.

Estados Unidos juega un rol preponderante con el cual vamos a restablecer, Dios mediante, si así es la voluntad de partes, nuestra relación”, dijo.

La postura del presidente electo también incluye el reconocimiento a diversos países del continente.

El subsecretario de Estado norteamericano,
El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau (Yuki Iwamura/REUTERS)

“Agradezco a Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y EEUU por sus buenos deseos y su disposición a apoyar el proceso de estabilización de Bolivia”, señaló Paz.

Añadió que buscará “generar trabajo a futuro de cooperación y de crecimiento conjunto” tanto en la región como con otros continentes.

Sobre la cooperación internacional, Paz aclaró su preferencia por acercarse a organismos multilaterales sin urgencias financieras.

“No estoy cerrado a trabajar con estas entidades, pero es mejor ir con la casa ordenada, porque las cosas son más claras que cuando se acude en la necesidad de créditos que después son candados para el desarrollo”, explicó.

El mandatario electo detalló que ya inició la transición con el gobierno saliente de Luis Arce y prevé recibir una amplia representación internacional en la toma de posesión, con el objetivo de inaugurar una nueva etapa para la presencia de Bolivia en la comunidad global.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaElecciones Bolivia 2025Rodrigo PazJorge Tuto QuirogaÚltimas Noticias Américasegunda vuelta electoralVenezuelaMaría Corina Machado

Últimas Noticias

La Corte Suprema de Brasil publicó la sentencia de Bolsonaro y abrió el plazo de apelaciones

La defensa del ex presidente tiene cinco días para presentar el primer recurso mientras permanece en prisión domiciliaria desde agosto en su residencia de Brasilia

La Corte Suprema de Brasil

Edmundo González Urrutia llamó a mantener la movilización para lograr el cambio político en Venezuela: “Contamos con todos”

El líder opositor remarcó que la responsabilidad ciudadana y la disciplina colectiva serán decisivas para sostener la presión por una transición democrática

Edmundo González Urrutia llamó a

Un avión ligero se estrelló durante el despegue en un aeropuerto fronterizo de Venezuela: murieron los dos tripulantes

El siniestro provocó un incendio que destruyó completamente la aeronave. Las autoridades analizan si el accidente se debió a una falla técnica, un error humano o factores externos

Un avión ligero se estrelló

Estados Unidos destruyó una embarcación con drogas en el Pacífico: dos presuntos narcoterroristas fueron abatidos

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que la operación fue autorizada por el presidente Donald Trump y se realizó en aguas internacionales tras confirmar que la nave transportaba narcóticos y transitaba una ruta utilizada para el contrabando en la región

Estados Unidos destruyó una embarcación

La constitución perfecta y sus riesgos: destacados expertos analizarán los desafíos políticos en una conferencia internacional

Personalidades del mundo político y académico debatirán en Miami las implicancias de los cambios constitucionales frecuentes y el impacto de estos procesos en la estabilidad democrática del continente

La constitución perfecta y sus
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Misiones: una mujer fue a

Misiones: una mujer fue a festejar el Día de la Madre junto a su familia, dijo que iba al baño y desapareció

Nuevos datos sobre el pesquero ‘Vila Pitanxo’ que se hundió a 250 millas de Terranova: iba “sobrecargado” y se desalojó “demasiado tarde”

Presupuesto 2026: el oficialismo recalcula y evalúa acompañar un dictamen de los dialoguistas

La probabilidad de que la Argentina caiga en recesión se mantiene casi en 100%, según la Universidad Di Tella

Sentencian con más de 47 años de prisión a “El Yimmy”, homicida de Edomex

INFOBAE AMÉRICA
La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil publicó la sentencia de Bolsonaro y abrió el plazo de apelaciones

Buruaga, dispuesta a "colaborar" con el racinguismo en el proyecto del estadio "y siempre al lado de Santander"

Secuestrado un ciudadano estadounidense en la capital de Níger

Un equipo negociador de EEUU con Bessent al frente parte hacia Malasia para reunirse con homólogos chinos

Fnac Darty ingresa 2.488,3 millones de euros en el tercer trimestre, un 0,9% más

ENTRETENIMIENTO

Tim Curry y el duro

Tim Curry y el duro proceso de enfrentar un derrame cerebral: “Tuve que aprender a hablar otra vez”

Janet Jackson pidió a Tupac Shakur que se hiciera una prueba de sida antes de filmar una escena de beso

Victoria Beckham ocultó su trastorno alimenticio incluso a su esposo David: “No confiaba en nadie”

La respuesta de Dakota Johnson a quienes la critican por usar vestidos ‘al desnudo’ en la alfombra roja

Ace Frehley: pruebas toxicológicas buscan aclarar la causa de muerte del guitarrista de KISS