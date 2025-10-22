América Latina

Impulsan en Uruguay un shock de inmigración para revertir la caída de la población en el país

En Uruguay nacen cada vez menos niños y, ante ese drama, un senador de la oposición propuso generar beneficios y mejoras en las residencias de quienes decidan vivir en el país

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
Senador uruguayo propone captar talento
Senador uruguayo propone captar talento extranjero ante problemas de población del país (EFE/Federico Anfitti)

El crecimiento de la población uruguaya está estancado desde hace décadas. Los datos del último censo, realizado en 2023, encienden algunas señales de alerta y muestran desafíos para las políticas públicas. Uno de los primeros datos que se conocieron reveló que, si no fuera por la inmigración, la población hubiera disminuido en los últimos 12 años.

Ante este escenario, varios dirigentes políticos promueven que haya una nueva ola migratoria para revertir la tendencia. Para conseguirlo, serán necesarios una serie de beneficios y estímulos, de acuerdo con la propuesta.

El último en hablar de este asunto fue el senador Pedro Bordaberry, del opositor Partido Colorado. “Estamos perdidos”, dijo el legislador al disertar en un Almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) consignada por El País.

El senador colorado de Uruguay
El senador colorado de Uruguay Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry)

Cada vez nacen menos niños en el país y, para Bordaberry, es tiempo de buscar una solución.

Debemos desarrollar la atracción de talentos y hacer un shock inmigratorio”, propuso. Su planteo implica que se generen beneficios y mejoras en las residencias de quienes deciden vivir en Uruguay.

Su planteo también incluye que Uruguay atraiga a jubilados de alto poder adquisitivo que se instalen en el país, algo similar a lo que “ocurre en Miami”, según planteó. Esa ciudad tiene varios atractivos para quienes se retiran del mercado laboral, sostuvo Bordaberry.

En una línea similar se había expresado tiempo atrás Conrado Rodríguez, legislador del mismo sector de Bordaberry. Fue en 2023 que se propuso estudiar cómo revertir la baja natalidad del país y analizar si es conveniente promover una nueva ola migratoria.

Los datos de natalidad y migración de Uruguay

Algunos estudios, que se realizaron en el marco de la última reforma jubilatoria realizada por el país, indican que la población de Uruguay crecería hasta el 2040 cuando alcanzaría los 3,54 millones de personas, pero que a partir de ese año comenzaría a descender hasta ubicarse en 2,8 millones en 2100. Otro dato que refleja esta caída en la tasa de natalidad es la comparación en la cantidad de nacimientos. En 1996 (cuando entró a regir la última reforma jubilatoria de Uruguay), nacieron 59.000 bebés, mientras que en 2021 fueron 34.600.

Más allá del estancamiento en cuanto al número, si se hace zoom en la información se puede ver que hay movimientos internos en la población y también flujos migratorios que quedan reflejados. El más contundente es la ola caribeña: antes de 2012, eran apenas unos 600 los venezolanos que decían vivir en Uruguay; desde ese año se registró el arribo de miles y miles.

Venezolanos manifestándose en Uruguay (EFE/
Venezolanos manifestándose en Uruguay (EFE/ Federico Gutierrez)

La lista de extranjeros que vivían en Uruguay en 2023 alcanzaba las 107.953 personas. Desde esa fecha, la población extranjera siguió creciendo y alcanzó los 122.151 habitantes, según las estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística.

El ranking de extranjeros que viven en Uruguay lo encabeza Argentina. Son 32.027 las personas que dijeron haber nacido en ese país y vivir del lado uruguayo. En el segundo puesto aparecen los venezolanos, que son 16.179, de acuerdo a los datos difundidos por el diario uruguayo. En el tercer lugar están los cubanos (son 11.862). El top 10 continúa de la siguiente manera: Brasil (10.766) España (8.211), Estados Unidos (3.095), Italia (2.830), Perú (2.780), Colombia (2.759) y Chile (2.170). En el final de la lista, y con un ciudadano de esa nacionalidad que dijo vivir en Uruguay, aparecen Ruanda, Omán, Mongolia, Jamaica, Guinea, Bosnia y Turkmenistán.

Según la información del censo, el 51% de los migrantes que viven en Uruguay declaró haber llegado en la última década. En el caso de Argentina, cerca de un tercio lo hicieron después del 2013.

Temas Relacionados

inmigraciónUruguayPedro Bordaberry

Últimas Noticias

Plan Cóndor: condenado en Italia a prisión perpetua ex represor uruguayo por el crimen de tres personas

El exmilitar uruguayo Jorge Néstor Tróccoli fue sentenciado por el asesinato y desaparición de Rafaela Filipazzi, José Agustín Potenza y Elena Quinteros

Plan Cóndor: condenado en Italia

Lula da Silva y Donald Trump se reunirán este domingo en Malasia

El encuentro se dará en el marco de la cumbre ASEAN, en un contexto de tensiones comerciales derivadas de la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 50% a productos brasileños

Lula da Silva y Donald

Costa Rica extraditó a Estados Unidos al nicaragüense Elías Herrera Hernández

El prontuario del extraditado incluye cargos por abuso sexual y violación y por pertenecer a una violenta banda de narcotraficantes conocida como La H

Costa Rica extraditó a Estados

El subsecretario de Estado de EEUU afirmó que las relaciones con Ecuador atraviesan su “mejor momento en décadas”

Tras reunirse en Washington con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, Christopher Landau indicó que el encuentro abordó “desafíos compartidos en materia de seguridad y oportunidades en economía y comercio” para ambos países. “Hay mucho que podemos lograr y lo haremos juntos”, declaró

El subsecretario de Estado de

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a otros siete participantes del intento de golpe de Jair Bolsonaro

La resolución judicial alcanzó a ex miembros de las fuerzas armadas y a un representante de una consultora contratada por el partido oficialista, tras varios meses de investigación sobre el uso de estructuras para influir en el proceso de recambio presidencial

El Supremo Tribunal Federal de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Precios, ingredientes y comparación de

Precios, ingredientes y comparación de los buñuelos y huesos de santo de los supermercados españoles: Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés…

Lina María Garrido comparó a Petro con Pablo Escobar y Maduro por convocar a “marcha por la paz” en la plaza de Bolívar: “Cínico”

Cada vez más hogares dicen adiós al clásico bidé: esta es la nueva tendencia en los baños que lo está sustituyendo

La tarifa de la luz en España para este jueves

Se acerca el invierno, pero no enfría a todos por igual: estas son las ayudas que puedes pedir para poner calefacción en casa

INFOBAE AMÉRICA
La UE otorgó el premio

La UE otorgó el premio Sájarov de derechos humanos a periodistas encarcelados por denunciar el autoritarismo en Georgia y Bielorrusia

Bruselas aplaude la cancelación del Villarreal - Barcelona de Liga en Miami

La UE arranca las negociaciones para vetar las importaciones de gas ruso desde el 1 de enero de 2026

UniCredit no se da por vencido sobre Commerzbank

Espionaje y cables financieros: la mega embajada que China quiere en Londres y sacude al Reino Unido

ENTRETENIMIENTO

La hora de la desaparición:

La hora de la desaparición: diecisiete niños perdidos, una maestra bajo sospecha y el terror que sacude a una ciudad entera

Rick Astley confesó por qué decidió alejarse de la música en su mejor momento: “No amaba lo suficiente ese estilo de vida”

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

Una petición que busca reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl con George Strait

El papel de “Friends” para el que Mariska Hargitay audicionó, pero fue rechazada