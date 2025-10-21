América Latina

La nueva fuerza para enfrentar a las pandillas comenzó a ejecutar sus primeras acciones en Haití

La misión respaldada por la ONU informó que el grupo se midió ante una “feroz resistencia” por parte de las bandas armadas. No se reportaron muertos ni heridos

Guardar
Policías patrullan una intersección en
Policías patrullan una intersección en Puerto Príncipe, Haití, el martes 30 de septiembre de 2025 (AP Foto/Odelyn Joseph)

La Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) inició sus primeras intervenciones en Haití, donde enfrentó una “feroz resistencia” por parte de las bandas armadas, según informó la misión respaldada por la ONU. No se reportaron muertos ni heridos en el comunicado oficial.

Las operaciones se desarrollaron en el departamento de Artibonite, ubicado a más de 100 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, con el objetivo de despejar la carretera Petite-Rivière-Liancourt-Pont Sondé. En estas acciones colaboraron la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas de Haití (FAD’H).

La GSF no proporcionó detalles sobre el personal desplegado en el terreno. Esta fuerza reemplaza a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), implementada el año anterior bajo el liderazgo de Kenia.

Una de las acciones más recientes inició el viernes, extendiéndose por 15 horas. En el comunicado, la GSF reafirmó su compromiso de despejar la carretera principal entre Pont Sondé y Verret, en la zona de Liancourt, para garantizar el acceso seguro de la población local y asegurar la entrega de vehículos blindados destinados a las comisarías de Pont Sondé, Petite-Rivière y Liancourt.

Residentes en las calles de
Residentes en las calles de Puerto Príncipe (REUTERS/Jean Feguens Regala)

Estos vehículos fortalecerán la seguridad regional, según la información oficial.

Durante las operaciones, integrantes de las bandas intentaron reforzar sus posiciones excavando trincheras y ocupando edificios altos a ambos lados de la carretera, desde donde lanzaron cócteles molotov. El comunicado señala que “sus intentos fueron rápidamente neutralizados por las unidades especializadas conjuntas del GSF y la PNH”.

La GSF también contribuyó al traslado de agentes de la Policía Nacional y su equipamiento hasta Saint-Marc para reforzar la seguridad.

De manera paralela en Puerto Príncipe, continuaron las patrullas conjuntas de día y de noche en Kenscoff, el centro de la ciudad, la zona del aeropuerto y la Academia de la Policía Nacional, con operaciones orientadas a neutralizar, aislar y disuadir a los grupos delictivos, proteger infraestructuras críticas y asegurar las vías de tránsito esenciales.

La misión incluye un refuerzo de las capacidades operativas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, acciones para combatir el tráfico y desvío de armas ilegales, y apoyo en el mantenimiento del orden y la seguridad pública. También está previsto detener a líderes de bandas, miembros y presuntos colaboradores.

Un escolar es llevado a
Un escolar es llevado a clase cuando comienza el año académico después de una votación de la ONU para expandir una misión de seguridad en una capital controlada en gran medida por pandillas armadas y donde el conflicto ha desplazado a más de un millón de personas, en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de octubre de 2025 (REUTERS/Egeder Pq Fildor)

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 30 de septiembre una resolución, copatrocinada por Estados Unidos y Panamá, que autorizó el despliegue de la GSF en Haití tras los pobres resultados obtenidos por la MSS.

La GSF, respaldada por el gobierno haitiano, contará con hasta 5.500 efectivos policiales o militares y 50 civiles, con un mandato inicial de 12 meses.

Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas en Haití desde 2022, con más de 4.000 homicidios en el primer semestre de este año, según datos oficiales.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, indicó el 2 de octubre que más de la mitad de los homicidios registrados en 2024 ocurrieron en el contexto de operaciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas.

Temas Relacionados

Haitícrisis en HaitíFuerza de Eliminación de PandillasÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La victoria de Rodrigo Paz anticipa un giro en la política exterior de Bolivia y plantea desafíos institucionales

Estados Unidos felicitó al presidente electo tras el contundente 54% en el balotaje del domingo. También lo hicieron organizaciones y líderes políticos con los que el país no tuvo relaciones en los últimos años

La victoria de Rodrigo Paz

Desbarataron una banda que triangulaba droga entre Colombia, Chile y Australia

Tres personas fueron detenidas en Chile, dos en Australia y se decomisaron 35 kilos de cocaína avaluada en USD 6,7 millones

Desbarataron una banda que triangulaba

Volvió a ser delivery para llegar a fin de mes y lo mataron para robarle la moto: el crimen que sacudió a Uruguay

Ismael Alonso tenía 56 años cuando fue asesinado en las calles de Montevideo; el dueño de la pizzería dice que no sabe cómo seguir y un compañero renunció a ser repartidor por el crimen

Volvió a ser delivery para

Graves incidentes en un partido en Maldonado: futbolista le dio un cabezazo al árbitro y le voló los dientes

Los incidentes al final del encuentro terminaron con una audiencia en la Fiscalía, que pedirá la imputación de un jugador de fútbol; el juez hasta hace poco había jugado en el equipo rival

Graves incidentes en un partido

EEUU planea aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos y laborales

Managua “lleva a cabo abusos cada vez más generalizados de los derechos laborales, restricciones al derecho de propiedad y a la libertad religiosa”, según un informe oficial de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR)

EEUU planea aplicar aranceles de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Números antes de las elecciones:

Números antes de las elecciones: los ingresos cayeron 19% y se estancaron tras una leve recuperación, según un informe privado

Gobierno presenta Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama: así es la estrategia para detectar a tiempo la enfermedad

Elecciones 2025, en vivo: los últimos movimientos del Gobierno y la oposición antes de la veda

España propone eliminar el cambio de hora estacional: qué países hicieron un referéndum para cambiarlo

Quedó preso el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

INFOBAE AMÉRICA
Alexia Putellas se ausenta también

Alexia Putellas se ausenta también del segundo entrenamiento de la selección en Las Rozas

Rusia rechaza un alto el fuego en Ucrania y apunta que violaría lo acordado por Trump y Putin en Alaska

Halliburton gana 15,5 millones de euros en el tercer trimestre, un 96,2% menos por atípicos

Guillermo, la pareja de Irene Rosales, responde con serenidad en medio de la polémica

La victoria de Rodrigo Paz anticipa un giro en la política exterior de Bolivia y plantea desafíos institucionales

ENTRETENIMIENTO

J Balvin habló sobre la

J Balvin habló sobre la salud mental: “Cuando lidias con la ansiedad o la depresión, puedes sentirte solo o como una carga, pero no es así”

Sean ‘Diddy’ Combs apela su condena y busca anular los cuatro años de prisión impuestos por un tribunal federal

Una ruptura, el desafío de la sobriedad y la presión mediática: así afronta Lily Allen la crisis personal que inspiró su álbum más íntimo

“El teléfono negro 2” arrasa en la taquilla y supera los USD 27 millones en su semana de estreno

“Al principio solo quería hacer algo sobre mis padres”: cómo Ben Stiller terminó filmando el documental más personal de su carrera