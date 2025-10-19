Jorge Quiroga, candidato a presidente de Bolivia: “Tenemos la oportunidad de cambiar el país por mucho tiempo”

Jorge "Tuto" Quiroga busca volver a la presidencia de Bolivia (REUTERS/Adriano Machado)

Jorge Tuto Quiroga aseguró este domingo que acudir a las urnas representa “una oportunidad histórica” para cambiar Bolivia “por mucho tiempo”, en la inédita segunda vuelta presidencial celebrada este domingo.

Quiroga (2001-2002), actual aspirante de la alianza conservadora Libre, sufragó en un recinto de la zona sur de La Paz, después de acompañar horas antes a su compañero de fórmula, Juan Pablo Velasco, en Santa Cruz y a sus padres en Cochabamba.

El candidato manifestó que la ciudadanía cuenta “por primera vez en la vida” con una herramienta para transformar el rumbo del país, luego de casi veinte años de gobiernos encabezados por el Movimiento al Socialismo (MAS). “Tenemos todos la oportunidad de cambiar Bolivia por mucho tiempo, tenemos esta oportunidad histórica, aprovechémosla, vayamos todos a votar”, expresó.

"Tuto" Quiroga votó en La Paz (REUTERS/Claudia Morales)

El exmandatario exhortó a quienes permanecen en filas en las estaciones de servicio a no dejar de asistir a los centros de votación, pese a la crisis provocada por el desabastecimiento de combustible que afecta a todas las regiones. Admitió que “es un compromiso y un esfuerzo adicional, pero si lo pueden hacer Bolivia se los va a agradecer”, afirmó Quiroga.

También instó a los bolivianos que residen en el exterior a participar en la jornada electoral, incluso si los recintos electorales quedan distantes de sus domicilios habituales.

Quiroga anticipó que esperará los resultados de esta segunda vuelta en La Paz, acompañado por Juan Pablo Velasco y su equipo político.

La presidencia de Bolivia se disputa entre Quiroga y el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Ambos fueron los candidatos más votados en las elecciones generales del pasado 17 de agosto, cuando también se renovó el Parlamento, aunque ninguno logró el porcentaje para una victoria definitiva.

Quiroga saluda a un grupo de votantes en La Paz (REUTERS/Adriano Machado)

Por tal motivo, hoy los bolivianos asisten nuevamente a las urnas para elegir por primera vez en su historia a presidente y vicepresidente en segunda vuelta, método introducido en la Constitución vigente desde 2009.

Participan en esta votación las personas registradas en el padrón del 17 de agosto, lo que representa 7.567.207 ciudadanos habilitados dentro de Bolivia y 369.308 residentes en 22 países.

El voto es obligatorio en Bolivia. Tras sufragar, cada persona recibe un certificado indispensable para gestionar trámites ante instituciones públicas y en el sistema bancario durante los siguientes 90 días.