Eutanasia en Uruguay: una mujer con ELA que siguió la discusión en el congreso celebró un nuevo “derecho”

Beatriz Gelós, una paciente con ELA, siguió de cerca la discusión de eutanasia en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

La discusión en Uruguay por la legalización de la eutanasia se extendió durante cinco años en Uruguay. El proyecto fue presentado originalmente en la legislatura anterior, se aprobó en la Cámara de Diputados pero nunca fue tratado en el Senado y finalmente se archivó. Ahora, con el cambio de legislatura, volvió a ser debatido y el trámite de aprobación fue más rápido: en siete meses, el proyecto denominado ‘Muerte digna’ se convirtió en ley.

Así, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en legalizar la eutanasia.

Quienes promovieron la eutanasia en el país recurrieron a algunas historias de vida durante el debate. Una de estas fue la de Beatriz Gelós, una mujer de 71 años que sufre ELA. Su historia fue publicada por Infobae hace casi dos años, cuando el proyecto que regula la eutanasia se estaba discutiendo.

Beatriz Gelós, una mujer enferma de ELA, observa el debate por la despenalización de la eutanasia en Uruguay en la Cámara de Diputados (@FloSalgueiro)

Gelós no puede bañarse sola, escribir a mano, rascarse ni tomar agua por su propia voluntad cuando tiene sed. Tampoco puede ocuparse de nadie, en especial de sus nietos, a quienes nunca les cambió el pañal ni los pudo hacer dormir en sus brazos. Esta docente de 71 años sería feliz si pudiera hacer cualquiera de estas actividades, pero la esclerosis lateral amiotrófica que padece hace 19 años se lo impide.

Gelós dijo presente este miércoles en las barras del Parlamento para seguir la discusión. Tiene dificultades para hablar y está en silla de ruedas, pero siguió atenta el debate que terminó, a las 22.30, con la aprobación de la ley. Desde ese lugar dio una entrevista al noticiero Telemundo de Canal 12.

“Estoy muy agradecida con todos los que han luchado para que llegue este momento. Muy tranquila, muy agradecida. Hoy se gana un derecho para muchos enfermos que están sufriendo mucho y esperan esta ley con esperanza”, dijo Gelós.

Beatríz Geloz tiene ELA y está a favor de la legalización de la eutanasia en Uruguay (@N_Martinelli)

En las barras también estaban familiares de Pablo Salgueiro, otra historia de vida de la que se habló durante el proceso de discusión de la ley. Fue un hombre que murió de ELA cuando tenía 57 años. Falleció pidiendo que la eutanasia sea legal.

Florencia Salgueiro, su hija, también siguió de cerca la discusión. “Yo milito por mi padre, pero mi padre ya está muerto. Entonces milito por la gente que está queriendo tener una muerte digna y hoy en día no la puede tener”, dijo la activista, integrante del grupo Empatía Uruguay, en declaraciones al diario El País.

Salgueiro también destacó el caso de Gelós. “Es una persona super activa. Su mente está ahí, pero su cuerpo no le responde. Ella siempre dice que no quiere la eutanasia para ahora, pero sí quiere tener la tranquilidad de que podría acceder a eso en el momento en el que sienta que ya no puede bancar más la vida que tiene con todas sus limitaciones y con todo su dolor”, destacó.

Pablo Cánepa, un hombre de 38 años que sufre una enfermedad rara: ataxia cerebelosa (@fepreco)

Ope Pasquet, uno de los legisladores que promovió que la eutanasia sea legal, mencionó en el Parlamento el caso de Pablo Cánepa, otra de las historias mencionadas en este proceso. Tiene 39 años y desde los 35 está postrado en una cama por una enfermedad rara.

“Repite desde hace mucho tiempo que lo que quiere es morir. Yo estoy convencido de que lo que tenemos que decirle a Pablo Cánepa es que lo respetamos a él como persona, que respetamos su dignidad y su libertad y que el Estado uruguayo, democrático y laico, lo va a apoyar con cuidados paliativos si decide seguir viviendo. Y lo va a apoyar también con ayuda médica para morir si esa es su voluntad. Que la decisión sea de él y no nuestra. ¡Esa es la libertad!”, planteó Pasquet al argumentar su voto.