América Latina

EEUU condenó los ataques con explosivos en Ecuador y reafirmó su apoyo a la lucha “para erradicar el crimen organizado”

“Estamos preparados para apoyar a Ecuador para asegurar que los responsables rindan cuentas por sus actos”, señaló la Embajada de Estados Unidos en el país por medio de un comunicado

Guardar
Médicos y bomberos asistieron a
Médicos y bomberos asistieron a los presentes en las cercanías a la explosión cerca del edificio familiar de Noboa (REUTERS/Vicente Gaibor del Pino)

Estados Unidos condenó el miércoles los ataques con explosivos ocurridos entre martes y miércoles en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, y en otros dos puntos del país, y reafirmó su apoyo a la lucha “para erradicar el crimen organizado”.

La noche del martes, un coche bomba explotó frente a un importante centro comercial de Guayaquil y otro frente a un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, en el centro financiero de la ciudad. Los atentados dejaron un taxista muerto y al menos treinta personas heridas.

Durante la madrugada, explosivos detonaron en un puente de la provincia andina de Azuay y en otro de Guayas, cuya capital es Guayaquil, provocando daños estructurales en los conectores viales.

“Estos son ataques terroristas descarados contra el pueblo ecuatoriano”, señaló la Embajada de Estados Unidos en Ecuador en X, citando un mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

“Seguimos comprometidos con la lucha para erradicar el crimen organizado y estamos preparados para apoyar al Ecuador para asegurar que los responsables rindan cuentas por sus actos”, agregó el comunicado.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el atentado en Guayaquil fue una “represalia” a las acciones del Gobierno contra la minería ilegal en la provincia norteña de Imbabura, y señaló que detrás del ataque estaría Los Lobos, la organización criminal más grande del país, recientemente catalogada como “terrorista” por Estados Unidos.

Por su parte, el gobernador de Guayas, Humberto Plaza, dialogó con medios locales y calificó de “atentado terrorista” la explosión registrada en las inmediaciones al edificio de la familia presidencial.

Esto no es una coincidencia. Está dentro del marco de ataques terroristas en el Ecuador. Esta es la única manera que pueden hacer daño en la provincia de Guayas”, afirmó.

El mandatario provincial le recordó a los perpetradores del presunto atentado que “van a estar presos”. “Los buenos somos más y ustedes van a perder esta pelea. La ciudadanía tenga la certeza que esto no va a quedar impune”.

El ministro del Interior, John
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el atentado en Guayaquil fue una “represalia” a las acciones del Gobierno contra la minería ilegal en la provincia norteña de Imbabura (ap)

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de conflicto armado interno, declarado por Noboa para enfrentar a las bandas delictivas, denominadas “terroristas” por el Gobierno, responsables de la escalada de violencia que ha situado al país a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

La violencia se ha intensificado en 2025: en el primer semestre del año se registraron 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEcuadorDaniel NoboaEstados UnidosCrisis en EcuadorOficina de Asuntos del Hemisferio OccidentalWashingtonComunidades Indígenas

Últimas Noticias

Jorge “Tuto” Quiroga cerró su campaña presidencial y pidió a los bolivianos que lo “honren con su voto” el próximo domingo

“El único proyecto que explica cómo vamos a salir de la crisis para tener estabilidad para que los dólares vuelvan a circular es el de Libre, por eso para acabar con la crisis y tener estabilidad es con Tuto”, afirmó el ex mandatario

Jorge “Tuto” Quiroga cerró su

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos buscó reforzar alianzas en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

El almirante Alvin Holsey concluyó una gira por Antigua y Barbuda y Granada para promover la presencia militar estadounidense en la región y tratar de consolidar la cooperación en materia de seguridad

El jefe del Comando Sur

Movimientos indígenas ecuatorianos levantaron el paro tras 24 días de bloqueos

La reunión entre representantes del Gobierno de Noboa y líderes de las protestas permitió la liberación de una decena de manifestantes apresados

Movimientos indígenas ecuatorianos levantaron el

“Antes de que caiga la tiranía, voy a estar de vuelta”, la promesa del opositor José Daniel Ferrer tras su exilio en Estados Unidos

Tras ser excarcelado y trasladado fuera del país, destacó que su prioridad será la lucha por los derechos humanos y el retorno a un sistema democrático en la isla

“Antes de que caiga la

El presidente de Guatemala destituyó a su cúpula de seguridad tras la fuga de 20 pandilleros

Bernardo Arévalo removió al ministro de Gobernación y dos viceministros días después de que se hiciera pública la evasión de miembros de Barrio 18 desde una cárcel

El presidente de Guatemala destituyó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Bolívar acusa al CNE

Gustavo Bolívar acusa al CNE de “entrampar” la consulta del Pacto Histórico y advierte riesgo de división en la izquierda

Santiago Niño Becerra, economista: “La vivienda orientada a la clase media dejará de subir. La capacidad de pago es el límite natural”

Una farmacéutica aclara cada cuánto hay que lavarse la cara

Los creadores de ‘Stranger Things’ confiesan el favor que le pidieron a Netflix con el final de la serie: “Queríamos vivirlo a la vez que los fans”

Prohibido adoptar gatos negros en Halloween: “Existen grupos esotéricos que realizan sacrificios”

INFOBAE AMÉRICA
La riqueza media de los

La riqueza media de los hogares sube un 80,9% en 20 años, pero de manera "muy desigual", según Fedea

Los trabajos para restaurar el suministro a la central de Zaporiyia podrían empezar "en los próximos días"

El Ibex 35 abre con una ligera subida del 0,07% y avanza sobre los 15.500 enteros

Leire Martínez se desmarca del regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'

El Congreso de la Lengua le dedica la sesión plenaria al "clásico universal" Vargas Llosa y su "huella decisiva"

ENTRETENIMIENTO

Un reencuentro que terminó en

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

Bella Hadid regresa a la pasarela de Victoria’s Secret, tras sufrir complicaciones en su salud

La familia de Diane Keaton reveló la verdadera causa de muerte de la actriz