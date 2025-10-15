América Latina

Un presunto coche bomba explotó cerca de un centro comercial en Ecuador: al menos un muerto y más de 30 heridos

La Fiscalía ecuatoriana informó el inicio de una investigación tras la detonación de un vehículo en las inmediaciones de un centro comercial y de unas oficinas vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa

Al menos un muerto y varios heridos por la explosión de un auto en Ecuador (X)

Al menos un muerto y más de 30 heridos por la explosión de una camioneta en cercanías a un edificio de oficinas de la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa inició una investigación de la Fiscalía de Ecuador, según informó el organismo en la red social X.

“Se dispuso diligencias como el levantamiento del cadáver, revisión de cámaras de seguridad y toma de versiones”, añadió el Ministerio Público en su cuenta al informar que trabajó de oficio frente a los acontecimientos.

El fallecido en la zona del incidente era un taxista que se encontraba en las inmediaciones del Mall del Sol, una zona comercial del norte de Guayaquil.

La detonación del presunto “coche bomba” ocurrió alrededor de las 18:30 hora local, tras el rápido incendio de una camioneta estacionada en la zona, según muestran imágenes captadas por cámaras de seguridad y grabaciones de transeúntes. El incidente se registró en un área con hoteles, restaurantes y comercios del centro financiero.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó la muerte de la persona y un “incendio vehicular”, además de la atención a 30 personas con heridas, 2 de ellas aún hospitalizadas.

El lugar donde explotó el
El lugar donde explotó el auto quedó completamente vallado por los móviles de la fuerza de seguridad local (X)

Los testigos en el lugar relataron escenas de pánico tras el estallido. “Fue terrible, fue una horrorosa detonación”, relató Claudia Quimí, dueña de una peluquería en la zona. “Cerca de las 18:00 escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros”. ”Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock”, contó Samantha Vera, médica de la zona.

Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura, informó que las cámaras de vigilancia permitieron identificar la salida de dos vehículos de la Cooperativa San Francisco, barrio frente al complejo penitenciario de Guayaquil, aunque solo uno de ellos explotó.

Cornejo agregó: “Las unidades de la Policía están trabajando en un reconocimiento del sector y presuntamente hay dos vehículos adicionales que se encuentran con explosivos”.

Por su parte, el gobernador de Guayas, Humberto Plaza, dialogó con medios locales y calificó de “atentado terrorista” la explosión registrada en las inmediaciones al edificio de la familia presidencial: “Esto no es una coincidencia. Está dentro del marco de ataques terroristas en el Ecuador. Esta es la única manera que pueden hacer daño en la provincia de Guayas”.

Plaza remarcó que el incidente no pudo ser perpetrado por los indígenas, ya que su población es poca, aunque remarcó cuáles serán los siguientes pasos de las fuerzas de seguridad: “Vamos a buscarlos hasta por debajo de las piedras, y los vamos a encontrar”.

El mandatario provincial le recordó a los perpetradores del presunto atentado que “van a estar presos”. “Los buenos somos más y ustedes van a perder esta pelea. La ciudadanía tenga la certeza que esto no va a quedar impune”.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que se mantienen los cierres viales en el sector afectado, donde la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos continúan con las labores de investigación y seguridad.

(Con información de AFP y Europa Press)

