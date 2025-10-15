América Latina

La ciudad ecuatoriana de Otavalo quedó sitiada, aislada y con escasez de productos tras las violentas protestas en el país

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad, dejó a decenas de heridos. Los bloqueos paralizaron casi por completo la actividad comercial y turística

Guardar
La policía despeja un bloqueo
La policía despeja un bloqueo vial establecido por manifestantes que protestaban contra los recortes a los subsidios al combustible del presidente Daniel Noboa (AP/Dolores Ochoa)

La ciudad ecuatoriana de Otavalo vivió el martes una jornada de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, la cual desencadenó decenas de heridos y 31 detenidos, según informó la Confederación de Nacionalidades Indígenas, en el marco de las protestas contra la suba del combustible.

La movilización, compuesta en su mayoría por indígenas que mantienen un paro desde hace semanas, se concentró en el sur de la ciudad y fue dispersada por policías y militares con gases lacrimógenos.

Otavalo, a unos 60 kilómetros de Quito, quedó prácticamente aislada por los bloqueos. El Gobierno envió un convoy con combustible, alimentos y medicinas que logró ingresar en la madrugada del martes, tras más de tres semanas de bloqueos en el norte de Ecuador.

Agentes de policía llegan para
Agentes de policía llegan para proteger el Colegio Jacinto Collahuazo, donde el presidente Daniel Noboa asiste a un evento para entregar beneficios y condenar las protestas en Otavalo, Ecuador (AP/Dolores Ochoa)

La Confederación de Nacionalidades Indígenas denunció una “brutal represión” y reportó que las protestas dejaron medio centenar de heridos, algunos con lesiones graves, además de los 31 detenidos.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que también hay policías y un militar heridos en “ataques muy violentos” a la fuerza pública, aunque no precisó cifras.

Líderes indígenas sostienen que la violencia y el vandalismo son obra de infiltrados y rechazan que los responsabilicen de los disturbios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades a establecer “un diálogo inclusivo, intercultural y genuino” y expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza.

La CIDH recuerda que la protesta pacífica es un pilar de las sociedades democráticas y debe ser protegida”, expresaron en su comunicado y sumaron: “El uso de la fuerza solo puede aplicarse de manera excepcional y conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, de acuerdo con los estándares interamericanos”.

Manifestantes bloquean una carretera durante
Manifestantes bloquean una carretera durante las protestas contra el aumento al precio del diésel (AP Foto/Dolores Ocho)

El paro nacional, iniciado el 18 de septiembre y centrado en la provincia de Imbabura, se mantiene en protesta por la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón. Los bloqueos paralizaron casi por completo la actividad comercial y turística en Otavalo. La Cámara de Turismo estima en dos millones de dólares las pérdidas diarias.

En este contexto, los residentes de la ciudad reportaron escasez de alimentos y dificultades de movilidad: “Es una situación desesperante porque se está acabando casi todos los alimentos y lo peor es que no hay quien venda”, explicó Jéssica Garcés, empleada en el centro de Otavalo.

La administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa justifica la eliminación del subsidio como una medida para combatir el contrabando de combustible en la frontera y redirigir los recursos a sectores vulnerables. El Estado afirmó que estas medidas se encuentran amparadas por las leyes, que prevén mecanismos de impugnación.

Una mujer indígena intenta atravesar
Una mujer indígena intenta atravesar los bloqueos de carretera colocados por manifestantes que protestan contra la eliminación del subsidio al diésel (AP/Dolores Ochoa)

A la vez, indicó a la CIDH que “mantiene una política de diálogo abierto, inclusivo e intercultural con los distintos sectores sociales y organizaciones, (...) reafirmando su voluntad de resolver las tensiones por la vía democrática. No obstante, reiteró que “no tolerará actos de violencia ni manifestaciones que vulneren derechos fundamentales de otras personas o comprometan la paz social”, detalla el texto divulgado por la Comisión.

En contraposición, organizaciones indígenas aseguran que los reclamos “son justos” y que luchan “por todos los ecuatorianos”. Desde su inicio, las manifestaciones dejaron un muerto, decenas de heridos y cerca de 140 detenidos en todo el país. Por el momento, las partes continúan firmes en sus posiciones y no existen canales de diálogo abiertos.

(Con información de The Associated Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaOtavaloEcuadorDaniel NoboaQuitoJohn ReimbergProtestas En Ecuador

Últimas Noticias

Un presunto coche bomba explotó cerca de un centro comercial en Ecuador: al menos un muerto y más de 30 heridos

La Fiscalía ecuatoriana informó el inicio de una investigación tras la detonación de un vehículo en las inmediaciones de un centro comercial y de unas oficinas vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa

Un presunto coche bomba explotó

Daniel Noboa afirmó que no dialogará con quienes buscan “destruir la democracia” en medio de protestas en Ecuador

Las recientes jornadas estuvieron marcadas por reclamos sociales, intervenciones policiales y un incremento de medidas para resguardar agendas oficiales y garantizar la continuidad de obras públicas en zonas conflictivas

Daniel Noboa afirmó que no

Denuncian censura y represalias contra periodistas venezolanos por informar sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó que el régimen de Maduro también ordenó silenciar en medios radiales la cobertura del atentado contra dos activistas exiliados en Bogotá

Denuncian censura y represalias contra

Transportistas bolivianos bloquearon carreteras en Cochabamba en protesta por el desabastecimiento de combustibles

Las manifestaciones se producen a cinco días de la segunda vuelta presidencial mientras el sector industrial alerta que la situación es “crítica” para la producción

Transportistas bolivianos bloquearon carreteras en

Haití reabrió la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y pidió ayuda de Estados Unidos y Canadá

Un tribunal anuló las acusaciones previas y pidió apoyo internacional para interrogar a testigos clave, incluida la viuda del mandatario

Haití reabrió la investigación por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer murió tras caer

Una mujer murió tras caer desde un sexto piso en Corrientes y su ex pareja fue imputado por femicidio

Una bióloga explica las razones por las que no deberías usar el secador de manos

Ley en Colombia define el proceso y las condiciones para que un padre pueda sacar a su hijo de la casa

Los vehículos de artillería, el nuevo anfibio o el lanzapuente sobre ruedas: los proyectos de Indra financiados con préstamos del Gobierno

Una profesora explica por qué las tapas de las alcantarillas son redondas: “Un círculo es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma”

INFOBAE AMÉRICA
Un presunto coche bomba explotó

Un presunto coche bomba explotó cerca de un centro comercial en Ecuador: al menos un muerto y más de 30 heridos

El Parlamento de Guatemala aprueba una ley que declara terroristas a las pandillas y endurece las penas

El PSOE replica a Trump que no puede imponer aranceles a España y tendría que hacerlo a toda la UE

Samsung presentará su visor de realidad extendida Proyecto Moohan, con Android XR, el martes 21 de octubre

Detenido un fugitivo perteneciente al 'Clan Kavac' por un delito de asesinato

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Aniston reveló su más

Jennifer Aniston reveló su más grande miedo como actriz

Kylie Jenner debuta oficialmente como cantante con “Fourth Strike”

Channing Tatum reveló el lado desconocido de sus comienzos en el mundo del espectáculo y sorprendió a sus fanáticos

La apuesta física de Chris Pratt: ataduras reales en un thriller futurista que ya intriga a fanáticos

Gone Before Goodbye: la novela de Reese Witherspoon que desafía estereotipos y apuesta por más mujeres en ciencia