El organismo electoral de Bolivia alertó que la falta de combustibles puede afectar la segunda vuelta presidencial

El tribunal pide al Gobierno de Luis Arce que garantice el suministro de carburantes para distribuir el material electoral previsto para el domingo

Votantes comprueban las listas del censo electoral durante las elecciones generales, en Jesús de Machaca, Bolivia, el 17 de agosto de 2025 (AP Foto/Juan Karita)

El organismo electoral de Bolivia alertó este martes sobre una posible afectación al desarrollo de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo domingo debido a la falta de combustibles que se registra nuevamente en el país, por lo que pidió al Gobierno de Luis Arce que garantice la provisión de carburantes.

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz, Antonio Condori, manifestó a los medios “la preocupación que tiene el organismo electoral sobre la viabilidad y el riesgo que se está poniendo a las elecciones generales en su segunda vuelta” por la falta de diésel y gasolina que puede afectar a la distribución y recojo del material electoral.

“El riesgo es latente si es que el órgano Ejecutivo no garantiza la provisión de combustibles al órgano Electoral. Entendemos que este problema no es solamente en La Paz, es en todos los departamentos”, indicó.

Condori mencionó como ejemplo que solo en el departamento de La Paz se requerirán al menos 30.000 litros de combustible para unos 247 vehículos contratados para la distribución de maletas electorales, el recojo de actas y la movilización del personal del organismo durante la jornada de votación.

Una fila de conductores se forma en una gasolinera debido a la escasez de combustible en La Paz, Bolivia, el jueves 14 de agosto de 2025 (AP Foto/Juan Karita)

El vocal indicó que el “riesgo” es que por la falta de combustibles “se pueda retardar tanto la distribución como el recojo del material electoral”, con las correspondientes consecuencias en el desarrollo de la votación y la proclama de resultados “en tiempo oportuno”.

Condori señaló que los tribunales departamentales tienen planes aprobados para la distribución del material que incluyen alternativas ante eventualidades como desastres naturales.

“Pero en cuanto a la provisión de combustibles, escapa a nuestras posibilidades porque lamentablemente nosotros no administramos la distribución del combustible necesario para operativizar nuestra labor”, explicó.

El funcionario sostuvo que “el calendario electoral es rígido, tiene que cumplirse” y el organismo electoral “va a hacer todo el esfuerzo necesario para cumplir este objetivo”, pero si hay dificultades por el desabastecimiento de carburantes, “ya sabemos a quién corresponde la responsabilidad”.

Por esto, Condori pidió al Ejecutivo que “garantice el combustible” para el normal desarrollo de la jornada electoral.

Una persona camina por la Plaza Murillo afuera del Congreso en La Paz, Bolivia, el martes 26 de agosto de 2025 (AP Foto/Juan Karita)

En el último año se volvieron una constante las filas de vehículos que deben esperar por horas para cargar gasolina o diésel, combustibles que mayormente se importan desde distintos países, pues la producción local de líquidos no abastece para cubrir la demanda interna, un problema que se hizo evidente nuevamente.

El presidente Arce volvió a atribuir en la víspera el problema de abastecimiento al “bloqueo” de la financiación de créditos externos en el Legislativo.

El pasado 17 de agosto los bolivianos acudieron a las urnas para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar al Parlamento nacional para el periodo 2025-2030.

En esa elección ninguno de los candidatos presidenciales alcanzó el porcentaje necesario para ser elegido en primera vuelta, por lo que este domingo se realizará una inédita segunda vuelta entre los binomios opositores liderados por el centrista Rodrigo Paz y el conservador Jorge Quiroga, que fueron los más votados en agosto.

El gobierno de Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, casi ha agotado los dólares de sus reservas para sostener una política universal de subsidios a los combustibles.

Su sucesor recibirá una economía en recesión, de acuerdo con la proyección del Banco Mundial.

(Con información de EFE y AFP)

