América Latina

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

El almirante Alvin Holsey abordará la lucha contra el narcotráfico días después de que Washington solicitara instalar equipos de radar en el aeropuerto granadino

Guardar
El almirante de la Armada
El almirante de la Armada de EEUU Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM), es el anfitrión de la Conferencia de Defensa Sudamericana (SOUTHDEC), en Buenos Aires, Argentina, el 20 de agosto de 2025 (REUTERS/Martin Cossarini)

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, comenzará mañana, martes, una visita a Granada y Antigua y Barbuda para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y abordar la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, coincidiendo con las tensiones con Venezuela.

Holsey se reunirá con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y con su homólogo granadino, Dickon Mitchell, según el comunicado publicado por la Embajada de EEUU en la región.

Esta visita es la primera de Holsey a ambos países desde que asumió el mando del Comando Sur en noviembre pasado y representa, agregó la nota, una oportunidad para fortalecer aún más la cooperación en materia de seguridad con socios clave en el Caribe.

La visita se produce poco después de que el Gobierno de Granada confirmara que recibió una solicitud de EEUU para la instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop.

Esta petición se da en el marco de un incremento de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar de EEUU en el Caribe para luchar contra el narcotráfico procedente de Venezuela.

El primer ministro de Antigua
El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, en una fotografía de archivo (EFE/Etienne Laurent)

Granada es miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que condenó el pasado viernes lo que consideró como la “incursión ilegal y provocadora” de aeronaves de EEUU cerca de Venezuela en el mar Caribe.

En un comunicado, la alianza afirmó que este “hostigamiento militar sistemático” se enmarca en un “patrón de agresiones que buscan desestabilizar la región, infundir miedo e imponer una lógica de intimidación propia de la doctrina imperial”.

Además de sus encuentros con ambos primeros ministros, la agenda de Holsey incluye reuniones con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Antigua y Barbuda, Telbert Benjamin, y el Comisionado Interino de la Real Fuerza de Policía de Granada, Randy Connaught.

“Las reuniones se centrarán en reafirmar la larga colaboración en materia de seguridad entre ambas naciones y los desafíos compartidos que afectan al Caribe Oriental, incluyendo la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito y la seguridad fronteriza”, indicó la nota.

Barco de la Armada de
Barco de la Armada de EEUU

En Granada, una isla caribeña próxima a la costa de Venezuela, el Gobierno está evaluando la solicitud de Washington de alojar personal y equipo militar.

“Aseguramos a nuestros ciudadanos que cualquier decisión que se tome se guiará por la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada”, afirmó en su momento el Ministerio de Exteriores.

Numerosas voces en el país, como la del expresidente del Senado y sindicalista Chester Humphrey, y la del exministro de Exteriores Peter David se han expresado públicamente en contra de dicha solicitud.

Humphrey denunció que la medida de Washington es un preludio al lanzamiento de un ataque militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El pasado jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las lanchas rápidas destruidas en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, transportaban cantidades masivas de drogas. Según el mandatario, cada una de ellas era “como un vagón de metro cargado de drogas” y contenía suficiente cargamento como para matar a “25.000 estadounidenses”.

Durante una reunión de gabinete, Trump destacó que gracias a los operativos, “las drogas ya no están entrando por agua. De hecho, ya ni siquiera podemos encontrar barcos en el agua”, afirmó.

Temas Relacionados

Comando Sur de EEUUAntigua y BarbudaGranada

Últimas Noticias

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia encabezaron los llamados a garantizar protección a todos los exiliados y exigieron una investigación urgente a las autoridades colombianas tras el atentado

Líderes opositores y organizaciones de

José Daniel Ferrer aseguró que hay condiciones para acabar con “la tiranía en Cuba” y pidió apoyo a Trump

El líder opositor llegó este lunes a Miami como exiliado y solicitó “el mayor apoyo posible” antes de que concluya el actual mandato presidencial en la isla

José Daniel Ferrer aseguró que

Nació una cría de elefanta marina en una playa de Maldonado: disponen un cerco para evitar peligros

La arena de Piriápolis vivió un hecho inusual con el nacimiento del animal, ya que suelen reproducirse en lugares aislados

Nació una cría de elefanta

La fuga de 20 reclusos de la pandilla Barrio 18 desató una crisis política y de seguridad en Guatemala

La huida de los internos expuso fallas estructurales en el sistema carcelario y tensó la relación entre el presidente Arévalo y su propio bloque legislativo

La fuga de 20 reclusos

Dos activistas venezolanos exiliados resultaron heridos tras ser atacados a tiros fuera de su residencia en Colombia

Se trata del consultor político Luis Peche Arteaga y el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez, quienes, según versiones preliminares, fueron atacados a balazos desde un automóvil mientras salían del edificio donde residen en la capital colombiana

Dos activistas venezolanos exiliados resultaron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aumento del salario mínimo para

Aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia podría generar varios problemas en caso de llegar a esta histórica cifra

Estas son las pistas claves detrás del atentado contra dos activistas venezolanos en el norte de Bogotá

Predicción del clima en Madrid para antes de salir de casa este 14 de octubre

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 13 de octubre

Gobierno instala PMU tras ingreso de indígenas a la Universidad Nacional: se mantendrá durante las manifestaciones anunciadas en la ciudad

INFOBAE AMÉRICA
Al menos cuatro heridos y

Al menos cuatro heridos y parte de Járkov sin luz tras un bombardeo ruso

Heridos por disparos dos activistas venezolanos en Bogotá

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

El primer ministro de Francia comparecerá ante un Parlamento dividido en medio de la peor crisis institucional

El acuerdo de Sharm el Sheij habla de DDHH para israelíes y palestinos pero elude un Estado para estos últimos

ENTRETENIMIENTO

Donde ver las mejores películas

Donde ver las mejores películas de Diane Keaton

Adiós al misterio: la nueva serie del universo The Big Bang Theory confirma qué pasó con Leonard

Mariah Carey pone fin a los rumores sobre Eminem: “Realmente no me importa”

De paisajista a estrella indiscutida en Hollywood: el pasado desconocido de Keanu Reeves

De la pantalla a la cancha: qué es IShowSpeed y cómo mezcla juegos con estrellas deportivas