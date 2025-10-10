América Latina

Trasladaron a Alexandre Rodrigues Gomes a una prisión de máxima seguridad por su vinculación con el crimen del fiscal Pecci

Las autoridades activaron un operativo especial luego de la difusión de mensajes encriptados que exponen conversaciones con un presunto sicario, incorporando nuevas pruebas clave a una investigación de alcance internacional sobre redes criminales en Paraguay

Alexandre Rodrigues Gomes fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Paraguay bajo estrictas medidas de seguridad (ABC Color- Instagram)

Alexandre Rodrigues Gomes fue trasladado a un penal de máxima seguridad en Paraguay luego de que aparecieran mensajes encriptados que lo vinculan con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

El operativo, ejecutado por la Policía Nacional bajo orden judicial, se realizó desde el Centro de Reinserción Social de Encarnación hacia el Centro de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, siguiendo un protocolo especial.

El traslado, realizado ayer, incluyó un riguroso refuerzo de seguridad, aislamiento en celda individual y limitaciones estrictas al contacto externo, según reportó la agencia EFE.

La decisión del juez penal de garantías, Mirko Valinotti, respondió a nuevos elementos incorporados a la investigación. Entre ellos se encuentran mensajes extraídos de la aplicación encriptada Sky ECC, obtenidos en una investigación de Europol y entregados recientemente a la Fiscalía paraguaya.

Alexandre Rodrigues Gomes enfrenta acusaciones
Alexandre Rodrigues Gomes enfrenta acusaciones de coordinar y financiar el asesinato del fiscal Pecci (Agencias de gobierno)

De acuerdo con El Nacional, dichas comunicaciones muestran que Rodrigues Gomes mantuvo en 2020 conversaciones con Anderson Ríos Vilhalva, alias “Pepe”, presunto sicario.

Los chats mencionan a Pecci con intención directa de asesinarlo, lo que indica que el ataque contra el fiscal comenzó a planificarse al menos dos años antes de su ejecución en Colombia.

La aparición de estos mensajes representa un nuevo giro en la investigación sobre el crimen ocurrido en la playa de Barú, donde el fiscal Pecci fue asesinado frente a su esposa, la periodista Claudia Aguilera. Según EFE, la justicia colombiana condenó a siete personas por este hecho e impulsó investigaciones en Venezuela y El Salvador.

La reciente entrega del informe de Europol a la Fiscalía de Paraguay fue confirmada por el juez Osmar Legal a ABC Color. La defensa de Rodrigues Gomes argumentó que las autoridades ya conocían los chats desde tiempo atrás, pero el juez aclaró que la documentación solo se incorporó oficialmente en las últimas etapas de la acusación.

La investigación también abarca otros delitos graves. La Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) indicó que en las conversaciones de Rodrigues Gomes se encontraron ofrecimientos a Ríos Vilhalva para establecer una “zona liberada” para plantaciones de yerba mate, a cambio de eliminar a miembros del grupo criminal EPP.

Además aparece la figura del entonces presidente Mario Abdo Benítez en los intercambios, con pedidos de ayuda y menciones a acuerdos para facilitar la liberación del sicario.

El nombre de Mario Abdo
El nombre de Mario Abdo Benítez surge ligado a pedidos de ayuda para la liberación de un sicario (EFE)

Los registros muestran gestiones directas del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, padre de Alexandre, con funcionarios de gobierno y un titular de cartera instruido para favorecer a Ríos Vilhalva.

Tras la muerte de su padre, el entonces diputado “Lalo” Gomes, durante un operativo policial en Pedro Juan Caballero, Alexandre Rodrigues Gomes quedó bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Posteriormente se refugió en una comisaría, fue detenido, y allanamientos en su residencia junto a datos aportados por Europol lo vincularon con el avance de redes de crimen organizado transnacional, según fuentes oficiales citadas por ABC Color.

El Ministerio Público mantiene en análisis pruebas que relacionan a Rodrigues Gomes con la coordinación y financiamiento del asesinato de Marcelo Pecci y con acciones para influir en investigaciones penales y decisiones judiciales.

El fiscal Marcelo Pecci fue
El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en una playa de la isla de Barú, Colombia (EFE)

(Con información de EFE)

