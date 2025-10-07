América Latina

Brasil batió su récord al recibir a siete millones de turistas extranjeros hasta septiembre

Se trata del mayor registro de llegadas en la historia para un año y lo hizo en solo nueve meses

Guardar
Turistas y locales en las
Turistas y locales en las playas de Río de Janeiro, Brasil (José Lucena/TheNEWS2 vía ZUMA Press Wire/dpa/Europa Press/Archivo)

Brasil superó los siete millones de turistas extranjeros en lo que va del año, una cifra que marca el mayor registro de llegadas en su historia, según informó el Gobierno del gigante sudamericano este lunes.

La cantidad de turistas internacionales entre enero y septiembre sobrepasó el récord previo de 6,7 millones, alcanzado en 2024, y lo hizo en solo nueve meses.

Durante septiembre, Brasil recibió 570.000 visitantes, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo mes del año anterior.

Argentina continúa como el principal país de origen de quienes viajaron a Brasil, con 2,7 millones de turistas entre enero y septiembre. La siguen Chile y Estados Unidos, ambos con más de medio millón de visitantes cada uno.

Entre los países europeos figuran Portugal, Francia y Alemania, que sumaron en conjunto 537.000 turistas.

Un turista se toma una
Un turista se toma una fotografía frente a la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil (AP Foto/Bruna Prado/Archivo)

El ministro de Turismo brasileño, Celso Sabino, destacó este récord en un comunicado, atribuyéndolo a “la confianza del mundo en Brasil”.

Brasil, pese a ser el país más extenso de Latinoamérica y su mayor economía, no figura como potencia turística y mantiene cifras lejanas a las de México, que recibió 45 millones de visitantes internacionales en 2024, de acuerdo con datos de la ONU.

En contraposición con el dato del turismo, en materia económica las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% en el acumulado de agosto y septiembre pasado frente al mismo periodo de 2024, por los elevados aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, según datos oficiales divulgados este lunes.

El país sudamericano embarcó hacia EEUU unos 5.400 millones de dólares en agosto y septiembre pasados, los dos primeros meses bajo los efectos de la tarifa aduanera del 50% sobre gran parte de los productos brasileños.

En el mismo periodo de 2024, las exportaciones con destino Estados Unidos alcanzaron un valor de 6.622 millones de dólares, de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio de Brasil.

Temas Relacionados

BrasilturismorécordÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Ni lenta ni politizada: la justicia que Costa Rica merece

La creciente frustración ciudadana por la lentitud y los privilegios exige una reforma profunda

Ni lenta ni politizada: la

Millicom completó la adquisición de Telefónica en Uruguay e invertirá en infraestructura

Tras la aprobación del Gobierno, la empresa de telecomunicaciones concretó la compra por un valor de 440 millones de dólares. De esta forma, fortalece su presencia en Sudamérica

Millicom completó la adquisición de

Cuba no dispone de baterías para almacenar energía fotovoltaica y los apagones volverán a afectar a más de la mitad de la isla

La crisis energética, que se ha intensificado en el último año, provoca interrupciones diarias de más de 20 horas en amplias zonas del país

Cuba no dispone de baterías

Santiago Peña anunció que Paraguay se prepara para iniciar el proceso de adhesión a la OCDE: “No va a ser un paso cualquiera”

El presidente dijo que su país “está listo” y “confía en sí mismo”

Santiago Peña anunció que Paraguay

Santiago Peña anunció que Fitch Ratings mejoró la calificación de Paraguay de estable a positiva

El presidente destacó que la agencia estadounidense haya subrayado el “crecimiento, estabilidad y compromiso con las reformas” en su país

Santiago Peña anunció que Fitch
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro entrega potestad administrativa a

Petro entrega potestad administrativa a ministra de Agricultura mientras viaja a bruselas al Foro Global Gateway

Captan a Slash, guitarrista de Guns N´Roses, en un cinema en Bogotá

El embutido que aporta altas cantidades de colágeno para eliminar arrugas y fortalecer huesos o articulaciones

Van 19 personas procesadas por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, asegura Gertz Manero

Guelaguetza 2025 en el Edomex: te decimos dónde y cuándo

INFOBAE AMÉRICA
La reconciliación de Alejandro González

La reconciliación de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga trasciende el aniversario de “Amores perros”

El colapso invisible: lo que implica para los Alpes suizos la pérdida acelerada de sus glaciares

Polonia descarta extraditar al ucraniano acusado de sabotear el Nord Stream y afea a Alemania su construcción

Jordi Alba anuncia su retirada del fútbol a final de temporada

FEFE reclama la receta electrónica obligatoria y la reforma del sistema de márgenes para la viabilidad de la farmacia

ENTRETENIMIENTO

“Las redes sociales solo fueron

“Las redes sociales solo fueron una oportunidad para acercarme a los sueños y esperanzas”: Addison Rae y su nuevo objetivo en la música

Acusan a Meghan Markle de reírse durante la caída de una modelo en el desfile de Balenciaga

El hijo de John Lennon reveló el conflicto interno que abrumaba a su padre respecto a los Beatles

Taylor Swift revela la historia detrás de “Wood”, su canción más atrevida dedicada a Travis Kelce

La historia musical de Finn Wolfhard: cómo Coldplay marcó su adolescencia