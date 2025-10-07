Brasil batió su récord al recibir a siete millones de turistas extranjeros hasta septiembre

Turistas y locales en las playas de Río de Janeiro, Brasil (José Lucena/TheNEWS2 vía ZUMA Press Wire/dpa/Europa Press/Archivo)

Brasil superó los siete millones de turistas extranjeros en lo que va del año, una cifra que marca el mayor registro de llegadas en su historia, según informó el Gobierno del gigante sudamericano este lunes.

La cantidad de turistas internacionales entre enero y septiembre sobrepasó el récord previo de 6,7 millones, alcanzado en 2024, y lo hizo en solo nueve meses.

Durante septiembre, Brasil recibió 570.000 visitantes, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo mes del año anterior.

Argentina continúa como el principal país de origen de quienes viajaron a Brasil, con 2,7 millones de turistas entre enero y septiembre. La siguen Chile y Estados Unidos, ambos con más de medio millón de visitantes cada uno.

Entre los países europeos figuran Portugal, Francia y Alemania, que sumaron en conjunto 537.000 turistas.

Un turista se toma una fotografía frente a la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil (AP Foto/Bruna Prado/Archivo)

El ministro de Turismo brasileño, Celso Sabino, destacó este récord en un comunicado, atribuyéndolo a “la confianza del mundo en Brasil”.

Brasil, pese a ser el país más extenso de Latinoamérica y su mayor economía, no figura como potencia turística y mantiene cifras lejanas a las de México, que recibió 45 millones de visitantes internacionales en 2024, de acuerdo con datos de la ONU.

En contraposición con el dato del turismo, en materia económica las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% en el acumulado de agosto y septiembre pasado frente al mismo periodo de 2024, por los elevados aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, según datos oficiales divulgados este lunes.

El país sudamericano embarcó hacia EEUU unos 5.400 millones de dólares en agosto y septiembre pasados, los dos primeros meses bajo los efectos de la tarifa aduanera del 50% sobre gran parte de los productos brasileños.

En el mismo periodo de 2024, las exportaciones con destino Estados Unidos alcanzaron un valor de 6.622 millones de dólares, de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio de Brasil.