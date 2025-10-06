Sicariato en Medellín contra albanés con nacionalidad ecuatoriana

La víctima del sicariato es un albanés que tenía documentos ecuatorianos.

Un ciudadano de origen albanés y portador de documentos de identidad ecuatorianos fue asesinado la tarde del domingo en Medellín, Colombia. El crimen, perpetrado bajo la modalidad de sicariato, ocurrió en la concurrida avenida El Poblado, uno de los sectores más transitados y exclusivos de la ciudad.

La víctima fue identificada por las autoridades como Artur Tucci, de 44 años. Según información oficial difundida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, Tucci recibió al menos cinco impactos de bala, principalmente en el tórax y los brazos. Murió en el lugar de los hechos, antes de recibir atención médica. Una mujer de 77 años resultó herida por una bala perdida durante el ataque y fue trasladada a un centro asistencial cercano.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, confirmó que el asesinato fue ejecutado por sicarios y destacó que la rápida reacción policial permitió la detención del presunto responsable en la zona de Bello, en el norte de Medellín. “La víctima es un sujeto con documentos de Ecuador, pero de nacionalidad albanesa. Gracias a la reacción de la Policía y al seguimiento por cámaras, fue capturado el homicida. La moto y el arma de fuego fueron incautadas”, escribió Villa Mejía en su cuenta oficial de X.

Las circunstancias que rodean la presencia de Tucci en Colombia, así como su relación con el país andino, aún son motivo de investigación. Las autoridades colombianas han abierto un expediente para esclarecer los móviles del crimen y determinar qué actividades desempeñaba el ciudadano albanés-ecuatoriano en Medellín.

Este asesinato ocurre apenas días después de la captura y expulsión de alias Fede, cabecilla de la organización criminal “Los Águilas”, quien fue entregado a Ecuador y trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Si bien las autoridades no han vinculado oficialmente ambos hechos, la proximidad temporal ha despertado especulaciones sobre un posible trasfondo relacionado con redes transnacionales del crimen organizado.

La nacionalidad ecuatoriana de Tucci, registrada en sus documentos de identidad, también plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados por ciertos ciudadanos extranjeros para acceder a documentos legales en Ecuador, país que en los últimos años ha sido señalado como una plataforma para actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y el lavado de activos. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de manera oficial si Tucci tenía antecedentes penales o vínculos con organizaciones criminales.

El caso ha generado alerta en Medellín, ciudad que en los últimos meses ha enfrentado un repunte en homicidios selectivos asociados al sicariato. Según cifras del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía, en 2025 se han registrado varios asesinatos con características similares, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia en zonas clave de la ciudad.

La policía colombiana continúa recabando información sobre el entorno del fallecido y no ha descartado que el crimen tenga conexión con disputas entre grupos extranjeros asentados en Colombia. La investigación también contempla posibles vínculos con redes internacionales, dado el perfil del occiso y su doble vínculo nacional.

Por ahora, se espera que el detenido, cuya identidad no ha sido revelada, sea procesado en las próximas horas. Las autoridades no han informado si existen más personas involucradas o si se ha emitido una alerta internacional sobre este caso.

El crimen ocurre en medio de un contexto regional marcado por el aumento de la criminalidad transfronteriza, en el que ciudadanos de diversas nacionalidades han sido capturados o asesinados en operaciones vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado. La presencia de ciudadanos albaneses en América Latina, especialmente en el Cono Sur, ha sido reportada por varias agencias internacionales como parte de una red de expansión de clanes mafiosos europeos que buscan controlar rutas de exportación de drogas hacia Europa.