América Latina

El superávit comercial de Brasil cayó un 22,5 % hasta septiembre

Brasil registró una baja sustancial en su superávit comercial en los primeros nueve meses de 2025, afectado por el aumento de importaciones y la caída de exportaciones a Estados Unidos tras nuevos aranceles

Guardar
Un trabajador revisando sacos con
Un trabajador revisando sacos con granos de café en el almacén de una cooperativa de agricultores en Franca, Brasil, el 1 de agosto de 2025. REUTERS/Joel Silva

El superávit comercial de Brasil disminuyó un 22,5 % entre enero y septiembre de 2025, situándose en 45.500 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo de 2024, según informó este lunes el Gobierno brasileño. El informe oficial del Ministerio de Comercio e Industria mostró que, aunque las exportaciones crecieron un 1,1 % hasta alcanzar los 257.800 millones de dólares, el descenso se debió principalmente al aumento de las importaciones y a la caída de los envíos a Estados Unidos, el mayor destino afectado.

Las importaciones en los primeros nueve meses del año sumaron 212.300 millones de dólares, lo que representa un incremento del 8,2 %. El Gobierno atribuyó parte del retroceso en el saldo comercial a la reducción de exportaciones hacia la economía estadounidense, que descendieron un 20,3 % tras la imposición de fuertes aranceles por parte de la administración del presidente Donald Trump.

Durante el mes de septiembre, el saldo comercial fue de 3.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 41,1 % en comparación con septiembre de 2024. Ese mes, las exportaciones brasileñas subieron un 7,2 %, impulsadas por el buen comportamiento del sector agropecuario y de la industria extractiva, mientras que las importaciones aumentaron un 17,7 %. Destacó el alza en la compra de bienes de capital, que se incrementó en un 73,2 %.

El desempeño exportador presentó diferencias según los destinos. Brasil consiguió aumentar sus ventas a China en un 14,7 %, manteniéndose ese país asiático como su mayor socio comercial. También crecieron las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (2,0 %), Mercosur (27,6 %), Canadá (5,3 %) y México (9,1 %). En contraste, los embarques hacia Japón y Estados Unidos se redujeron drásticamente, con caídas del 38,8 % y el mencionado 20,3 %, respectivamente.

Septiembre fue el segundo mes con vigencia de los aranceles adicionales del 50 % aplicados por el Gobierno estadounidense sobre buena parte de los productos brasileños. Según datos del Ministerio de Comercio e Industria, la medida respondió principalmente al juicio que la justicia brasileña llevó adelante contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano Trump, condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

Una cosechadora cosecha maíz en
Una cosechadora cosecha maíz en una granja cerca de Brasilia, Brasil. REUTERS/Adriano Machado

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó a su homólogo estadounidense la revisión tanto de esos aranceles como de las sanciones impuestas a autoridades brasileñas por el proceso contra Bolsonaro, en lo que fue calificado como una conversación amistosa por fuentes oficiales. En paralelo, el Gobierno de Brasil ha intensificado los contactos con otros socios, entre ellos México y Canadá, para reforzar el comercio bilateral y diversificar los mercados de exportación. Las autoridades esperan que estas acciones puedan mitigar la fuerte caída observada en el superávit de la balanza comercial.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

brasilestados unidosarancelessuperávit

Últimas Noticias

Trump anunció reuniones con Lula en Brasil y Estados Unidos tras una videoconferencia “muy buena”

El mandatario brasileño pidió una revisión de los aranceles estadounidenses durante una conversación de 30 minutos que transcurrió en tono “amistoso”

Trump anunció reuniones con Lula

Sicariato en Medellín contra albanés con nacionalidad ecuatoriana

La Policía capturó al presunto autor del crimen, mientras se investigan los vínculos del fallecido con posibles redes criminales internacionales

Sicariato en Medellín contra albanés

Paro Nacional en Ecuador: Daniel Noboa rechazó amenazas de toma de Quito y prometió aplicar la ley

El oficialismo presentó un acto urgente en la Fiscalía contra un dirigente indígena por posibles delitos de terrorismo y sabotaje

Paro Nacional en Ecuador: Daniel

Un frigorífico boliviano recibió dinero estatal después de haber sido sancionado en Rusia por falsificar certificados

La empresa BFC, de capitales brasileños y paraguayos, obtuvo casi 43 millones de dólares procedentes de fondos de pensiones pese a estar investigada por fraude y tener un flujo de caja negativo

Un frigorífico boliviano recibió dinero

La carta de despedida de la doble filicida chilena: “No te llamé porque es mejor así”

La mujer de 64 años quedó en prisión preventiva tras asesinar a tiros a sus dos hijos y dejar una misiva a su pareja

La carta de despedida de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hoy No Circula del martes:

Hoy No Circula del martes: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Ejército Nacional ya había advertido sobre incumplimientos en el polémico contrato de los helicópteros MI-17

Ministerio del Trabajo aclaró si a empleados con estos salarios se les deben pagar horas extra, recargos nocturnos y festivos

Paro de transportistas HOY EN VIVO: bloqueo de avenidas, enfrentamientos y caos por falta de unidades en paraderos de Lima y Callao

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania atacó una planta de

Ucrania atacó una planta de municiones rusa y una terminal petrolera en Crimea con drones de largo alcance

El legado de Orson Welles: creatividad, exilio y la lucha por la libertad artística en el siglo XX

Una tormenta sin precedentes dejó a cientos de excursionistas varados en el Everest: las impactantes imágenes del rescate

El enviado de EEUU a Siria visita la región kurda para impulsar la "unión de todos los sirios"

Al menos trece muertos y alrededor de una veintena de heridos en un ataque atribuido a las RSF en El Fasher

ENTRETENIMIENTO

Tras 10 años de ausencia,

Tras 10 años de ausencia, Rush anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira Fifty Something en 2026

“Si no lograba hacerte reír, invertía todo su esfuerzo en conseguirlo”: el emotivo recuerdo de Ethan Hawke sobre Robin Williams

31 Minutos conquistó el Tiny Desk de NPR con sátira, música y espíritu latino

¿Se viene House of M?: Elizabeth Olsen reaviva rumores sobre una nueva era en el universo Marvel

Taylor Swift y todos los mensajes ocultos en el videoclip de “The Fate Of Ophelia”