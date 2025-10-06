El superávit comercial de Brasil cayó un 22,5 % hasta septiembre

Un trabajador revisando sacos con granos de café en el almacén de una cooperativa de agricultores en Franca, Brasil, el 1 de agosto de 2025. REUTERS/Joel Silva

El superávit comercial de Brasil disminuyó un 22,5 % entre enero y septiembre de 2025, situándose en 45.500 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo de 2024, según informó este lunes el Gobierno brasileño. El informe oficial del Ministerio de Comercio e Industria mostró que, aunque las exportaciones crecieron un 1,1 % hasta alcanzar los 257.800 millones de dólares, el descenso se debió principalmente al aumento de las importaciones y a la caída de los envíos a Estados Unidos, el mayor destino afectado.

Las importaciones en los primeros nueve meses del año sumaron 212.300 millones de dólares, lo que representa un incremento del 8,2 %. El Gobierno atribuyó parte del retroceso en el saldo comercial a la reducción de exportaciones hacia la economía estadounidense, que descendieron un 20,3 % tras la imposición de fuertes aranceles por parte de la administración del presidente Donald Trump.

Durante el mes de septiembre, el saldo comercial fue de 3.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 41,1 % en comparación con septiembre de 2024. Ese mes, las exportaciones brasileñas subieron un 7,2 %, impulsadas por el buen comportamiento del sector agropecuario y de la industria extractiva, mientras que las importaciones aumentaron un 17,7 %. Destacó el alza en la compra de bienes de capital, que se incrementó en un 73,2 %.

El desempeño exportador presentó diferencias según los destinos. Brasil consiguió aumentar sus ventas a China en un 14,7 %, manteniéndose ese país asiático como su mayor socio comercial. También crecieron las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (2,0 %), Mercosur (27,6 %), Canadá (5,3 %) y México (9,1 %). En contraste, los embarques hacia Japón y Estados Unidos se redujeron drásticamente, con caídas del 38,8 % y el mencionado 20,3 %, respectivamente.

Septiembre fue el segundo mes con vigencia de los aranceles adicionales del 50 % aplicados por el Gobierno estadounidense sobre buena parte de los productos brasileños. Según datos del Ministerio de Comercio e Industria, la medida respondió principalmente al juicio que la justicia brasileña llevó adelante contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del republicano Trump, condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

Una cosechadora cosecha maíz en una granja cerca de Brasilia, Brasil. REUTERS/Adriano Machado

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó a su homólogo estadounidense la revisión tanto de esos aranceles como de las sanciones impuestas a autoridades brasileñas por el proceso contra Bolsonaro, en lo que fue calificado como una conversación amistosa por fuentes oficiales. En paralelo, el Gobierno de Brasil ha intensificado los contactos con otros socios, entre ellos México y Canadá, para reforzar el comercio bilateral y diversificar los mercados de exportación. Las autoridades esperan que estas acciones puedan mitigar la fuerte caída observada en el superávit de la balanza comercial.

(Con información de EFE)