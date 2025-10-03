América Latina

El disidente cubano José Daniel Ferrer partirá al exilio: “Es la peor dictadura que ha conocido el continente americano”

Dijo que lo hará para proteger a su familia y porque al salir de la prisión se sintió frustrado por “la desunión, el sectarismo y la falta de efectividad de la oposición dentro y fuera de Cuba”. El régimen de La Habana aún no autorizó su partida y la familia denunció que pretende obtener algo a cambio

Gastón Calvo

Por Gastón Calvo

Guardar
José Daniel Ferrer (REUTERS/Norlys Pérez)
José Daniel Ferrer (REUTERS/Norlys Pérez)

El opositor cubano José Daniel Ferrer está dispuesto a exiliarse. “Aceptó el destierro, pero no sabemos si se va a concretar o no porque la dictadura está tratando de lograr beneficios”, confirmó a Infobae su hermana, Ana Belkis Ferrer, quien fue la encargada de publicar en las redes sociales una carta escrita por el líder de la Unión Patriótica de Cuba desde la prisión en la que se encuentra.

No va a aceptar condiciones de ningún tipo. No quiere ser ficha de cambio de ninguna negociación más amplia”, sostuvo Belkis Ferrer; al tiempo que acotó que su hermano está muy delgado y que recibió la visita de su esposa el pasado miércoles.

“Está muy delgado. La última visita fue el 1 de octubre. Están sacándolo al sol pero continúa bajo las mismas condiciones extremas, con un grupo de delincuentes criminales que le roban las pertenencias y amenazan de muerte. Lo humillan y lo provocan todo el tiempo“, explicó su hermana en diálogo con este medio.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

José Daniel FerrerCubaexilioÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El Tribunal Electoral de Bolivia ratifica el debate de candidatos a la Vicepresidencia aunque falte un postulante

Tras las condiciones impuestas por Edman Lara, aspirante a vicepresidente por el PDC, el organismo electoral confirmó la realización del evento. La cita es este domingo a las 19:00

El Tribunal Electoral de Bolivia

Boric suma críticas por su velada alusión a José Antonio Kast en la cadena nacional

Desde la oposición acusaron intervencionismo electoral y Jeannette Jara se desmarcó del mandatario con un “no es mi estilo”

Boric suma críticas por su

Paro Nacional en Ecuador: el gobierno amenaza con detener a Luisa González por incentivar al caos

El ministro advirtió que serán procesados quienes financien e impulsen la violencia en las protestas

Paro Nacional en Ecuador: el

El gobierno uruguayo se niega a intervenir en el mercado del dólar y sugiere invertir en pesos

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que no se “puede hacer nada” para evitar la baja de la cotización de la divisa estadounidense y señaló que atacará los problemas de competitividad de otra manera

El gobierno uruguayo se niega

Una discusión terminó a los golpes entre un histórico conductor y un sindicalista en un streaming de Uruguay

Humberto de Vargas se cruzó con el dirigente Gustavo Ricci y el diálogo se tensó al preguntarle de qué trabajaba. Luego de varios insultos, se fueron a las manos

Una discusión terminó a los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof habló sobre la

Axel Kicillof habló sobre la denuncia contra José Luis Espert: “Tiene que dar explicaciones verosímiles”

Puebla propone cambiar nombre de escuelas llamadas Gustavo Díaz Ordaz

Mercados: suben los bonos y caen las acciones, con la mirada puesta en las negociaciones en Washington

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de octubre: abiertas las estaciones Zócalo y Pino Suárez

Entradas gratuitas al Parque de las Leyendas para este 04 de octubre: conoce quiénes pueden ingresar gratis

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La Antártida ya sufre deshielos como los de Groenlandia

Condenada en EEUU a cinco años de cárcel una mujer por intentar ahogar a una niña de tres años de origen palestino

El petrolero ruso retenido por las autoridades francesas leva anclas y continúa su trayecto

El nuevo acuerdo comercial UE-Marruecos que incluye al Sáhara entra en vigor este viernes

Alonso y Sainz confirman sus buenas sensaciones y Piastri manda el viernes de Singapur

ENTRETENIMIENTO

“27 noches”: el estreno argentino

“27 noches”: el estreno argentino que conquistó el Festival de San Sebastián y ahora llega a Netflix

Sean ‘Diddy’ Combs pide clemencia al juez horas antes de su sentencia: “Estoy arrepentido por el dolor que causé”

Mariah Carey reveló cómo la maternidad influyó en su creatividad musical: “Creo que es solo un reflejo de mi vida”

Charlie Hunnam visitó la tumba de Ed Gein tras el rodaje de Monster: “Listo para decirle adiós”

“Bon Appétit, Your Majesty”: Lee Joo Ahn reveló la razón por la que pudo librarse del servicio militar