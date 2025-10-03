El disidente cubano José Daniel Ferrer partirá al exilio: “Es la peor dictadura que ha conocido el continente americano”

José Daniel Ferrer (REUTERS/Norlys Pérez)

El opositor cubano José Daniel Ferrer está dispuesto a exiliarse. “Aceptó el destierro, pero no sabemos si se va a concretar o no porque la dictadura está tratando de lograr beneficios”, confirmó a Infobae su hermana, Ana Belkis Ferrer, quien fue la encargada de publicar en las redes sociales una carta escrita por el líder de la Unión Patriótica de Cuba desde la prisión en la que se encuentra.

“No va a aceptar condiciones de ningún tipo. No quiere ser ficha de cambio de ninguna negociación más amplia”, sostuvo Belkis Ferrer; al tiempo que acotó que su hermano está muy delgado y que recibió la visita de su esposa el pasado miércoles.

“Está muy delgado. La última visita fue el 1 de octubre. Están sacándolo al sol pero continúa bajo las mismas condiciones extremas, con un grupo de delincuentes criminales que le roban las pertenencias y amenazan de muerte. Lo humillan y lo provocan todo el tiempo“, explicó su hermana en diálogo con este medio.

Noticia en desarrollo