Avanza en el Congreso de Brasil un gran proyecto de exención fiscal

El proyecto fue aprobado de forma unánime en la Cámara de Diputados tras una sesión sin votos en contra (Europa Press)

En una sesión marcada por un consenso político en el escenario contemporáneo de Brasil, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime un proyecto que establece la exención del impuesto a la renta hasta 5.000 reales (aproximadamente USD 940) mensuales para personas físicas.

Esta cifra duplica el umbral vigente y constituye el avance más significativo en una de las promesas centrales de la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según informó AP.

La votación se realizó el miércoles por la noche y el texto fue remitido inmediatamente al Senado, donde el presidente espera que la cámara alta respalde la iniciativa y consolide una de las reformas más profundas en la estructura tributaria individual de los últimos años.

Aunque el oficialismo carece de mayoría en la Cámara, logró el apoyo de todas las bancadas, demostrando la amplitud social de la medida y la falta de resistencias organizadas de la oposición.

Tras la aprobación, Lula celebró en la red social X: “Una victoria a favor de la justicia fiscal y la lucha contra la desigualdad en Brasil, beneficiando a 15 millones de trabajadores brasileños”, expresó el mandatario.

Luiz Inácio Lula da Silva celebró la aprobación parlamentaria como un paso hacia la justicia social (Reuters)

Esta propuesta se integra a la narrativa de equidad tributaria y justicia social del gobierno y fue respaldada públicamente incluso por figuras opositoras en la histórica votación (AP).

El alcance del proyecto supera el alivio fiscal a quienes perciben hasta 5.000 reales mensuales: establece modificaciones en el régimen progresivo del impuesto y fija un piso mínimo efectivo del 10% para personas con ingresos anuales superiores a 600.000 reales (unos USD 113.000), medida dirigida principalmente a los aproximadamente 141.000 contribuyentes con mayores ingresos, que actualmente tributan en promedio solo el 2,5%.

Según mencionó Reuters, el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, expresó confianza en un trámite ágil en el Senado y destacó la importancia del equilibrio fiscal y la justicia tributaria.

El ministro de Finanzas defendió el equilibrio fiscal de la propuesta ante los medios (Reuters)

Si es aprobada en ambas cámaras y promulgada por Lula, la nueva escala comenzará a regir desde enero de 2026.

Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el 90% de la población tiene ingresos inferiores a 4.040 reales en 2024 (ingreso per cápita familiar). Eximir totalmente de tributo a quienes ganan hasta 5.000 reales significa, de acuerdo con estimaciones legislativas, un beneficio directo para unos 15 millones de personas y una mejora en el poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores brasileños.

El relator de la propuesta, Arthur Lira (PP-AL), aseguró que la iniciativa introducirá una progresividad extra para unos 140.000 contribuyentes de altos ingresos. Lira explicó, según Movimento Econômico, que la reducción proyectada en la recaudación, será compensada mediante el gravamen mínimo del 10% para los de rentas altas y con la recaudación extraordinaria de impuestos sobre dividendos remitidos al exterior.

Arthur Lira, presidente de la Cámara, ofició como relator principal del proyecto de ley (Reuters)

Junto con el aumento en el límite de exención, la propuesta actualiza la tabla del impuesto, amplía los descuentos para declarantes anuales y modifica el cálculo aplicable al decimotercer sueldo, según destacó Movimento Econômico. Entre los cambios técnicos se podrá deducir ingresos de sectores como el agronegocio y el mercado inmobiliario, y se definieron reglas para diferir impuestos sobre dividendos de ciertas operaciones hasta 2028, si su distribución corresponde al año fiscal 2025.

(Con información de AP y Reuters)