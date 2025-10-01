América Latina

La dictadura de Nicaragua sigue entregando recursos mineros a China: otorgó una concesión en la reserva del fronterizo Río San Juan

En los dos últimos dos años, le dio a la empresa Zhong Fu Development S.A. más de 230.000 hectáreas, que equivalen a 2.312 kilómetros cuadrados

Vista aérea del río San
Vista aérea del río San Juan, que marca la línea fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, en una fotografía de archivo (EFE/STR)

El régimen de Nicaragua otorgó este martes una concesión minera a cielo abierto en el departamento (provincia) de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, a la empresa china Zhong Fu Development S.A., informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

Según la ONG ambientalista Fundación del Río, esa concesión, al igual que otras tres otorgadas a firmas chinas, fue autorizada dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, que abarca las áreas protegidas de la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, en la zona fronteriza con Costa Rica.

La dictadura sandinista, a través del Ministerio de Energía y Minas, otorgó la nueva concesión minera a esa firma china para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado ‘San Agustín 1’, con una superficie de 49.997,5 hectáreas.

Esas hectáreas están ubicadas entre los municipios de San Miguelito, San Carlos y El Castillo, provincia de Río San Juan, y se suman a las 108.464 hectáreas concedidas por las autoridades en esa misma zona a otras firmas del gigante asiático.

En total, el régimen que dirigen los esposos y “copresidentes”, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado en los dos últimos dos años 231.202,68 hectáreas, que equivalen a 2.312 kilómetros cuadrados, a la empresa Zhong Fu Development S.A..

Ese total de hectáreas es mayor a la superficie de Singapur (71.990 hectáreas) o al de las islas caribeñas de Dominica (75.100), Santa Lucía (62.000), Antigua y Barbuda (44.200), Barbados (43.000), San Vicente y las Granadinas (38.900), Granada (34.400), entre otras.

Nicaragua otorgó otras tres concesiones mineras con una superficie total combinada de 35.059 hectáreas en otras zonas del país.

Personas navegan en el río
Personas navegan en el río San Juan (Foto: Instituto Nicaragüense de Turismo/Archivo)

Impacto en reserva biológica y en Costa Rica

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona núcleo.

Además, ha advertido “sobre los impactos transfronterizos que esta actividad minera puede generar en Costa Rica, particularmente en la zona de Crucitas, donde ya se registra el aumento de la minería ilegal, debido a la cercanía de las concesiones de minería china otorgada por el régimen en Nicaragua y el vínculo de rutas de comercio ilícito que existe en la zona”.

Asimismo, ha alertado que “ante la falta de transparencia, y en ausencia de estudios ambientales y sociales independientes, es imposible conocer con certeza la magnitud de los impactos que esta nueva concesión pueda tener sobre la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan”, pero que “es necesario advertir sobre posibles procesos de contaminación, deforestación y aumento de invasiones en ambas áreas protegidas”.

Laureano Ortega, hijo de Daniel
Laureano Ortega, hijo de Daniel Ortega, junto a Chen Xi, embajador chino en Managua (Archivo)

China y la actividad minera en Nicaragua

La Fundación del Río ha anunciado que en las próximas semanas, en colaboración con el centro de pensamiento Expediente Abierto, presentarán un análisis sobre los intereses mineros chinos en Nicaragua.

El régimen sandinista ha otorgado más de 20 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por más de 450.000 hectáreas.

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1% respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.

(Con información de EFE)

