América Latina

Caen el ex gerente y dos funcionarios de la empresa estatal de alimentos en Bolivia por presunta corrupción

Tres personas fueron aprehendidas en el marco de una investigación a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Transparencia

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
El exgerente de Emapa, Franklin
El exgerente de Emapa, Franklin Flores, en una imagen de archivo. Fuente: Ahora el pueblo

Tres ex funcionaros públicos fueron aprehendidos este martes en La Paz, Bolivia, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en construcción y puesta en marcha de una planta procesadora de papa de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

Entre los detenidos figura Franklin Flores, ex gerente de la entidad a quien se acusa por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito vinculados a la construcción de la planta. También fueron detenidos el ex gerente administrativo financiero y la ex analista de obras civiles de la empresa estatal.

La investigación surge a raíz de una denuncia del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que detectó que los ingresos económicos de Flores no guarda relación con el patrimonio declarado ante la Contraloría General del Estado.

El fiscal anticorrupción Johan Muñoz señaló que también se investiga a los colaboradores de Flores en cuyas cuentas bancarias existen montos de dinero que no están acorde al salario que perciben como funcionarios públicos.Es decir que hay dinero que no es justificado legalmente”, declaró el fiscal Muñoz, citado por los periódicos locales.

La Empresa de Apoyo a
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos tiene supermercados en varias ciudades del país

Emapa es una entidad estatal creada en 2007 con el fin de fortalecer la producción agrícola y garantizar el abastecimiento interno de alimentos. Su labor se centra en la compra de granos a pequeños y medianos productores, estableciendo precios de referencia que buscan dar estabilidad al sector y, al mismo tiempo, evitar la especulación en el mercado.

La empresa se encarga también de la transformación de productos como trigo, arroz, maíz y soya, que luego son distribuidos a industrias, panificadoras, avícolas y consumidores. De este modo, Emapa tiene un doble objetivo: apoyar a los productores locales y garantizar la seguridad alimentaria, contribuyendo a mantener el acceso a productos básicos a precios justos.

La investigación que se sigue contra los ex funcionarios tiene que ver con la creación de una planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto, inaugurada en septiembre de 2024 con una inversión estatal de 162 millones de bolivianos (cerca de 23 millones de dólares, al tipo de cambio oficial).

La planta fue presentada como un paso hacia la industrialización del tubérculo y la generación de productos derivados. Sin embargo, a poco tiempo de su puesta en marcha surgieron críticas por su bajo nivel de operación.

La planta fue construida en
La planta fue construida en la ciudad de El Alto con una inversión de cerca de 23 millones de dólares. Actualmente opera al 33% de su capacidad. Foto: Emapa

La administración de Luis Arce reconoció que actualmente funciona en torno al 33% de su capacidad, aunque proyecta elevar ese porcentaje hasta el 80% hacia fines de año. Paralelamente, la planta quedó bajo investigación judicial debido a denuncias de irregularidades en la adjudicación y construcción, que derivaron en los procesos vigentes contra los otros tres ex funcionarios.

Flores, que pasó la noche en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar, se declaró inocente de los cargos que enfrenta. “Tenemos todos los informes técnicos, legales y financieros para demostrar que la planta funciona”, señaló el exgerente cuando era llevado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la sede de Gobierno.

El exfuncionario debe explicar los movimientos económicos que realizó durante sus funciones. Según la Fiscalía, el salario acumulado de Flores, entre 2022 a 2025, llegó a Bs 700.000, pero se detectó un “excedente que no fue justificado” de Bs 209.150, un monto sobre el que hay indicios de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Temas Relacionados

BoliviaEmapaFranklin FloresEmpresa de Apoyo a la Producción de AlimentosViceministerio de Transparencia y Lucha Contra la CorrupciónJohan  Muñoz

Últimas Noticias

Estados Unidos extraditó a Chile a cinco peligrosos delincuentes venezolanos ligados al Tren de Aragua

Uno está directamente involucrado en el crimen del exmilitar Ronald Ojeda

Estados Unidos extraditó a Chile

Preocupación en Uruguay por las faltas de alumnos: dos de cada tres se ausentan más de 19 días por año

Las autoridades de la educación señalan que el país empeora cada vez más y lo definen como un problema “grave y estructural”

Preocupación en Uruguay por las

Crece el malestar social en Cuba: hubo récord histórico de protestas en septiembre

El Observatorio Cubano de Conflictos cifró en 1.121 las acciones contra el régimen, número que refleja las dificultades con los servicios públicos y el descontento general de la población

Crece el malestar social en

Uruguay: la Iglesia se expresó tras detención del cura denunciado en Bolivia que llevaba 17 años escondido

El cardenal Daniel Sturla dijo que el ex sacerdote Juan Sant’Anna deberá responder por lo que hizo y sostuvo que él no ejerció el sacerdocio en el país

Uruguay: la Iglesia se expresó

Investigan atentado narco contra fiscal general de Uruguay: imputan a hombre que dio apoyo para atacar la casa

El hombre, que fue a la cárcel a la espera del juicio, no fue el autor material del ataque y tampoco hay otras personas detenidas. Las imágenes de cómo quedó la casa de Mónica Ferrero

Investigan atentado narco contra fiscal
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Periodista le lanzó pullas al

Periodista le lanzó pullas al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el video se hizo viral: “De declararse ateo a posar con la Biblia”

Rescataron una especie autóctona en una fuente urbana de Neuquén y la devolvieron a su hábitat natural

Asesinan en Edomex a jefe de sector de la Policía de CDMX; hay una policía herida

La mañanera de hoy 1 de octubre | En vivo

Detectan por primera vez las huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano

INFOBAE AMÉRICA
EEUU da garantías de seguridad

EEUU da garantías de seguridad a Qatar tras el bombardeo de Israel y promete defenderlo en caso de ataque

'La venganza de los temparios', de Begoña Valero, refleja el paso de los caballeros templarios por Castellón

Enzo Vogrincic debuta en literatura tras 'La sociedad de la nieve': "Del dolor surge un arte potente"

Samsung y OpenAI anuncian una alianza estratégica para acelerar los avances en la infraestructura global de IA

El mapa de Instagram llega a todo el mundo con controles de privacidad reforzados

ENTRETENIMIENTO

Qué es el síndrome de

Qué es el síndrome de Tourette, la enfermedad que padece Robbie Williams

George Clooney asegura que vive una vida normal a pesar de su millonario patrimonio

“El dolor es temporal, el cine es para siempre”: la frase que marcó los inicios de Leonardo DiCaprio en la gran pantalla

“Debemos abordar nuestra situación con las redes sociales”: Erin Doherty impulsa un debate urgente sobre juventud y salud mental

El regreso de Michael C. Hall como Dexter reaviva la fiebre por los antihéroes