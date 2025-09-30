América Latina

La ONU pidió diálogo en Ecuador y embajadores europeos condenaron la violencia en el paro nacional

Tras la muerte de un manifestante y denuncias de militares retenidos, la ONU pidió una investigación exhaustiva y la Unión Europea e Italia llamaron a mantener las protestas en paz

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Este es uno de los
Este es uno de los vehículos del convoy encabezado por el presidente Daniel Noboa y en el que participaron los embajadores de la Unión Europea e Italia. (@DanielNoboaOk)

Las reacciones de la comunidad internacional han marcado la agenda política relacionada con el paro nacional en Ecuador. La embajadora de la Unión Europea en Quito, Jekaterina Doródnova, y el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, ofrecieron declaraciones tras haber acompañado al presidente Daniel Noboa en un convoy militar y policial calificado como humanitario por el gobierno hacia la provincia de Imbabura, que fue atacado con piedras y objetos contundentes. A su vez, la ONU-Derechos Humanos instó a un “diálogo urgente” entre el Gobierno y las organizaciones sociales para frenar la escalada de violencia, luego de la muerte del comunero indígena Efraín Fuerez y las denuncias de militares heridos y retenidos.

Doródnova confirmó su participación en la caravana organizada por el Ejecutivo, cuyo propósito era llevar ayuda a Imbabura, epicentro de las protestas. La diplomática relató que durante el trayecto enfrentaron bloqueos con troncos y rocas, y que varios vehículos sufrieron impactos de piedras. En su pronunciamiento, expresó condolencias por el fallecimiento de un manifestante el 28 de septiembre en Cotacachi y enfatizó la necesidad de liberar a los militares que permanecen retenidos. “Todo el mundo tiene derecho a manifestar, pero pacíficamente. Lamentamos el fallecimiento de un manifestante, expreso mis sinceras condolencias a su familia. También lamentamos que varios militares han sido heridos y secuestrados, hago un llamado a su liberación inmediata”, declaró Doródnova.

Por su parte, Giovanni Davoli, embajador de Italia, confirmó que también formó parte de la caravana en la que viajaba el presidente Noboa y que la experiencia le tomó seis horas y media debido a los bloqueos en la carretera. El diplomático aseguró que el ataque contra el convoy fue perpetrado con la intención de causar el máximo daño posible, aunque sin dejar heridos. En un comunicado oficial, Davoli condenó “enérgicamente este acto terrorista dirigido contra el Jefe de Estado ecuatoriano” y subrayó que ninguna protesta violenta puede considerarse legítima. Añadió que Italia reafirma su compromiso con la paz, el diálogo y la defensa de los principios democráticos que sostienen la convivencia pacífica.

Al menos un muerto y
Al menos un muerto y 12 militares heridos durante las protestas por el alza del diésel en Ecuador

Las declaraciones de ambos embajadores se produjeron en un contexto marcado por tensiones crecientes. Las protestas, convocadas inicialmente en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, han derivado en choques entre comunidades indígenas, fuerzas de seguridad y convoyes oficiales. El Gobierno ha denunciado actos de vandalismo y terrorismo, mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha negado acusaciones de secuestro de militares y responsabiliza al Estado de la represión. El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, insistió en que “no somos pueblos secuestradores o extorsionadores” y acusó al Gobierno de intentar deslegitimar la protesta.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur se sumó a los llamados de calma. En un comunicado emitido el 29 de septiembre, la ONU lamentó la muerte del comunero kichwa Efraín Fuerez y pidió una investigación exhaustiva, imparcial y transparente para determinar responsabilidades. Jan Jarab, representante regional, recordó que el Estado es responsable de las acciones y omisiones de sus fuerzas de seguridad, y advirtió sobre los riesgos de desplegar militares en tareas de control de protestas. “Las fuerzas militares no son entrenadas para enfrentar situaciones de conflictividad social o seguridad pública. Su actual despliegue representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos”, subrayó.

El 28 de septiembre en medio de enfrentamientos con la fuerza pública, se dio la primera muerte del paro en Ecuador.

La ONU también pidió investigar las denuncias de personas heridas, entre ellas 12 militares afectados en enfrentamientos. Al mismo tiempo, instó a las autoridades y a las organizaciones sociales e indígenas a iniciar un “diálogo urgente” para evitar una escalada de la violencia y encontrar soluciones pacíficas. El organismo expresó su disposición para cooperar con todos los actores involucrados, en el marco de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos.

Mientras el Gobierno de Noboa asegura que enfrenta actos de “terrorismo” y mantiene una postura firme de no negociar bajo presión, organismos internacionales y misiones diplomáticas han coincidido en destacar que la protesta social es legítima únicamente en el marco pacífico y que la violencia, venga de cualquier parte, amenaza la estabilidad democrática del país.

Temas Relacionados

Paro Nacional EcuadorProtestas EcuadorConvoy humanitario EcuadorDaniel NoboaONU

Últimas Noticias

Bolivia refuerza control en ciudades fronterizas ante el posible ingreso del “Pequeño J”

La investigación está a cargo de la Interpol, que el sábado entregó a las autoridades argentinas a uno de los presuntos implicados que huyó a Bolivia tras el crimen

Bolivia refuerza control en ciudades

El Consejo de Seguridad de la ONU votará este martes la creación de una nueva fuerza internacional para Haití

La falta de consenso sobre el financiamiento y la participación de países clave pone en duda la viabilidad de la misión, mientras la población civil sigue expuesta a la violencia de las bandas armadas

El Consejo de Seguridad de

Crece el malestar social en Cuba por los constantes apagones: más de la mitad de la isla estará a oscuras este martes

La empresa estatal Unión Eléctrica prevé una afectación del 52% del país durante el horario de mayor demanda en la tarde-noche

Crece el malestar social en

Bolivia: el candidato Juan Pablo Velasco niega tuits racistas en medio del escándalo que considera “guerra sucia”

En el perfil social del aspirante a la Vicepresidencia se encontraron publicaciones racistas contra la población andina del país. La cuenta, que fue registrada ante el Tribunal Electoral como propia, fue eliminada en medio de la polémica

Bolivia: el candidato Juan Pablo

La justicia chilena condenó a 27 años de cárcel a un comunero mapuche que asesinó a un detective

Alejandro Liguén disparó contra dos inspectores de la PDI durante un operativo en Temucuicui en 2021

La justicia chilena condenó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
SSC detiene a sujeto por

SSC detiene a sujeto por disparos de arma de fuego al exterior del metro Centro Médico

A raíz varias publicaciones en redes se aclaró que Donald Trump no acusó al precandidato presidencial Iván Cepeda de tener vínculos con el narcotráfico

¿El jengibre realmente puede aliviar el malestar estomacal?

Las 9 señales de que tu gato tiene pulgas

Elecciones 2025 en Neuquén: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

España lidera en adopción de la IA en el entorno laboral en Europa, pero tiene una conciencia ambiental más limitada

Antonio Mercero firma 'Está lloviendo y te quiero', saga sobre memoria familiar: "Está en las antípodas de Carmen Mola"

Banco Sabadell aumenta el objetivo de remuneración a los accionistas a 1.450 millones en 2025

La OMS propone vacunar frente a la gripe aviar a grupos de alto riesgo en períodos interpandémicos y de emergencia

Banco Sabadell rechaza la mejora de la OPA de BBVA, aunque el accionista David Martínez acudirá al canje

ENTRETENIMIENTO

Madonna reveló nuevos detalles de

Madonna reveló nuevos detalles de la enfermedad que la obligó a posponer su gira mundial y puso en riesgo su vida

La discusión que habría detonado la separación de Nicole Kidman y Keith Urban: “Ella estaba desconcertada”

Axl Rose luchará para salvar a la humanidad en la novela gráfica “Appetite for Destruction”

La muerte de James Dean: el accidente automovilístico del legendario actor a 70 años de la tragedia

Detrás de la separación de Keith Urban y Nicole Kidman: “Era algo inevitable”