El Consejo de Seguridad de la ONU votará este martes la creación de una nueva fuerza internacional para Haití

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (REUTERS/Eduardo Muñoz/Archivo)

El Consejo de Seguridad de la ONU se dispone a votar este martes en Nueva York la creación de una nueva misión internacional para combatir la violencia de las pandillas en Haití.

La propuesta, impulsada por Estados Unidos, plantea transformar la actual misión de seguridad en la denominada "Fuerza de eliminación de pandillas" (GSF, por sus siglas en inglés), con el objetivo de responder a la creciente inseguridad que afecta al país caribeño.

Según informó la agencia de noticias EFE, la iniciativa busca dotar a la nueva fuerza de un mandato más robusto y especializado, en un contexto de presión internacional para actuar frente a la crisis.

La resolución que se someterá a votación prevé que la GSF cuente con hasta 5.500 agentes militares o policiales, apoyados por 50 civiles, y un mandato inicial de 12 meses.

Una mujer con su pequeña en una calle convulsionada de Hatí (Europa Press/Archivo)

De acuerdo con la agencia citada, la misión podrá operar de manera independiente o en coordinación con las fuerzas haitianas, con la tarea de “neutralizar, aislar o disuadir” a las bandas armadas que continúan amenazando a la población civil.

Esta nueva estructura responde a la percepción de que la actual misión, liderada por Kenia, no ha logrado contener la violencia ni reducir el poder de las pandillas, en parte debido a limitaciones de recursos y a una presencia insuficiente sobre el terreno.

El presidente de transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, intervino la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU para solicitar el respaldo internacional a la iniciativa promovida por Estados Unidos y Panamá.

El mandatario hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad internacional y, en particular, al compromiso de los miembros del Consejo de Seguridad para aprobar la resolución que permitiría la creación de la nueva fuerza.

El presidente de la transición de Haití, Anthony Franck Laurent Saint-Cyr, en la ONU (REUTERS/Caitlin Ochs)

“Pedimos la solidaridad de toda la comunidad internacional, y en particular el compromiso de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para votar a favor de la resolución que establece una fuerza para reprimir a las pandillas”, expresó.

Saint-Cyr insistió en la necesidad de que la GSF disponga de un mandato claro y de recursos materiales, logísticos y financieros suficientes para garantizar resultados efectivos en la lucha contra las bandas armadas. El presidente de transición advirtió que la inacción tiene un costo humano elevado y subrayó la urgencia de una respuesta internacional coordinada.

“El silencio o la inacción no son una opción (...). Cada minuto perdido se traduce en vidas humanas perdidas”, afirmó en su discurso. Además, agradeció el apoyo de Estados Unidos y Panamá, y solicitó fortalecer la cooperación en inteligencia y controles aduaneros para frenar el flujo de armas, municiones, drogas y financiación hacia las pandillas.